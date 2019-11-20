Научные обоснования энерго-информационного воздействия на психофизический потенциал человека.

В последнее время ведущие позиции в медицине в общем и психотерапевтической практике в частности занимает так называемый холистический подход. Дело в том, что традиционный подход, проповедующий излечение только физического тела человека (или, что гораздо хуже – просто отдельно взятых его систем) давно уже исчерпал себя. Реальные результаты может дать только комплексный подход – он ни в коем случае не отбрасывает достижения западной медицины, но в большей мере руководствуется принципами воздействия на все тела и оболочки человека, наработанными восточной целительской практикой.

В результате возможно получение долгосрочного результата. Ведь только рассматривая проблему, с корой пришел пациент, в самом широком спектре, можно выявить настоящую причину его заболевания, как физиологического, так и психологического.

Дело в том, что наука уже давно может объяснить все парапсихологические, целительские и даже магические способности человека. Просто эта информация не так знакома и легкодоступна, как, скажем, политические новости.

Например, в психосоматике доказано, что застойные негативные эмоции (гнев, зависть, раздражение) создают предпосылки для возникновения застойных процессов в теле (воспаления, зашлакованность, новообразования), а физика может объяснить причину таких реакций организма на эмоциональные возбудители.

На самом деле для того, чтобы понять истинную причину происходящего не нужно обладать большим объемом теоретических знаний. Достаточно вспомнить, что любая материя имеет, прежде всего, волновую структуру, а, значит, может быть описана при помощи волновых характеристик, т.е. частоты волны и ее амплитуды.

Наложение волн одинаковой частоты приводит к возникновению волнового резонанса– взаимного усиления либо ослабления амплитуды. О резонансе знают все еще со школьного курса физики. Только при этом забывают или не догадываются, что все эмоции, которые мы излучаем, также имеют волновую природу, а значит, каждой эмоции соответствует своя особая частота и длина волны. Более того, все эмоции, которые излучает человек, не только транслируются им в пространство, но и пронизывают все его тела и оболочки.

Заслуга физиков в доказательстве зависимости здоровья человека от его эмоционального настроя состоит в том, что ими были изобретены приборы, позволяющие замерить как частоты волн эмоций, так и частоты энергий, излучаемых внутренними органами человека. И что же обнаружилось? Оказалось, что излучения определенных эмоций совпадают по частоте с излучениями внутренних органов, причем излучения в состоя­нии стресса достигают колоссальной интенсивности.

Усиление амплитуды излучения отдельного органа приводит к возникновению острого воспалительного заболевания, а уменьшение – к проявлению вялотекущего хронического.

Вот несколько примеров заболева­ний органов, вызываемых ошибками поведения:

сердце—неправильный образ жизни, неправильная жизненная идея;

мозг — извращенное отношение к труду;

печень — страх;

кишечник — страх перед действием (медвежья бо­лезнь);

желчь — желчность;

пищевод — зависть;

желудок — хитрость;

почки — жадность, ревность;

селезенка — извращения по родственным связям: воле­вые родственники, добровольное рабство и т. д. (подавленная активность крови);

позвоночник—зацикленность на прошлом, желание всех вокруг «обратить в свою веру»;

радикулит—недорасход умственной энергии;

астма — нереализованное властолюбие;

легкие—частые любовные стрессы у волевых натур;

щитовидная железа —- то же у творческих натур;

поджелудочная железа — половая неуверенность в се­бе;

молочные железы — извращенный материнский ин­стинкт;

надпочечники — избыточное честолюбие;

половые железы (предстательная железа или придат­ки) — половое (энергетическое) несоответствие в паре муж — жена;

лимфа — мнительность;

насморк, грипп — удар по самолюбию;

ангина — отсутствие желания жить, либо нежелание находиться в предлагаемых условиях.

Но что еще интересно, такие же взаимосвязи уже много веков предлагаются для рассмотрения в восточных учениях. Та же система йоги имеет очень схожую таблицу взаимосвязи поведения человека и его болезней.

На данном витке развития естественных наук системы энергетического целительства, проверенные многими тысячелетиями практики уже нашли подтверждение, описываются с помощью единых научных принципов и сейчас просто получают теоретическое обоснование. Например, принципы духовного целительства опираются на взаимодействие информационно-энергетического поля целителя с торсионными полями, которые уже давно научно обоснованны и доказаны.

Также доказано, обосновано и математически точно описано семь уровней реальности Мироздания, которые полностью соотносятся с эзотерическим знанием (схематически показано на рисунке).

Семь уровней:

Абсолютное «Ничто» (Божественная монада)

Первичные торсионные поля кручения (поле Сознания Вселенной)

Физический вакуум (эфир)

Газ (воздух)

Жидкость (вода)

Твердое тело (земля)

Кроме того, физики говорят, что «человеческое существо окружено многочисленными энергетическими и информационными по­лями разной геометрической формы, которые являются по своей природе электромагнитными и торсионными. Кроме того, зафиксированы стойкие излучения, привязанные к определенным анатомическим областям человеческого тела». Не правда ли, очень напоминает описанные в эзотерике тонкие тела и чакры?

Помимо теоретических обоснований эти излучения документально зафиксированы. Например, широко известен метод Кирлиан, когда при помощи специальной аппаратуры фотографируется излучение, создаваемое эфирным, астральным и ментальным телами.

1 — исходное состояние; 2 — в другой руке — салфетка, пропитанная маслом с миро;

3 — после прочтения молитвы; 4 — после произнесения ругательства

Также с помощью разработанной аппаратуры ученые уже легко получают снимки энергетической ауры человека.

Также интересен и опыт российских ученых, которые провели ис­следования состояния мозга во время молитвы. При этом записывались электро­энцефалограммы семи воспитанников Духовной академии во время молитвы. «Мы были потрясены тем, что увидели. Мы видели постепенное урежение ритма биотоков мозга — наконец остались только медленные дель­та-ритмы (с частотой 2-3 Гц).

Такое состояние сознания у взрослого человека бывает лишь во время так называемого «медленного» сна, а во время бодрствования — лишь у младенцев до двух месяцев. То есть сознание оказалось как бы вне мозга. Вероятно, слова Христа: «Будьте как мла­денцы и спасетесь…» могут быть отнесены и к состоянию мозга. Картина ЭЭГ наиболее усердно молившегося вос­питанника Духовной академии показывала полное выклю­чение коры мозга, хотя он был в сознании! Помолившись, он сказал спокойно: «Ну ладно, хватит…» — и ритм элек­трических импульсов его коры головного мозга вернулся к обычным альфа- (8-12 Гц) и бета-ритмам (13-30 Гц).

Таким образом, было доказано, что во время глу­бокой молитвы человек уходит от реальности и входит в особое состояние, что приводит к разруше­нию патологических связей в мозге и в организме.

Да что там говорить, если практические эксперименты даже подтвердили то, что еще недавно казалось всего лишь красивой библейской легендой о непорочном зачатии! Ученые РАН проводили эксперименты, доказывающие, что конкретное биохимическое тело строится на основании спроецированного голографического полевого образа. Причем, именно информация, приходящая извне и заставляет хромосомы тела создавать определенный образ.

В ходе одного опыта из неоплодотворенной икринки удалили все части ДНК, содержащие наследственную информацию. Затем в оставшийся микроскопический кусочек ткани с помощью генератора ввели информацию, снятую с уже оформившегося головастика. После этого начала развиваться ткань, появились мышцы, нервы, кровь. (Получается, что «Мария родила», когда ее хромосомам была передана волновая голограмма человеческого образа).

Поэтому можно смело утверждать, что проблема непонимания и несоответствия различных систем знаний состоит только в разнице терминологий. Только наборы различных слов отличают друг от друга все существующие теории. Поэтому сейчас каждый человек может выбрать для себя именно тот набор терминов, который его полностью устраивает.

Для кого-то удобным будет называть организующее влияние Богом, для кого-то Абсолютом (Дао, потоком Рэйки), а для кого-то влиянием информационно-энергетического потока, образующего различные спиновые характеристики торсионных полей.

Наш мозг требует дополнительного особого питания – только так он в состоянии допустить все происходящее, тем самым, открыв себя духовному и энергетическому целительству. И если в начале прошлого века ответ на то, принимать или нет эзотерические знания, лежал именно в области веры и сверхтонких ощущений, то сегодня наука уже обладает достаточно мощным комплексом теоретических разработок на эту тему, которые подтверждены многократными экспериментальными данными.

Источник: http://meta-dom.com/scientific-substantiation-of-energy-information-effect-on-the-psychophysical-human-potential/