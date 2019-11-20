Экс-глава МИД Германии: в мире хищников Европе негоже быть единственным вегетарианцем.

Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль приехал с визитом в Москву и выступил на мероприятии, организованном Российско-Германской Внешнеторговой палатой и Германо-Российским Форумом, сообщает Frankfurter Allgemeine. Он подчеркнул, что в отношениях с Москвой Берлин всегда должен оглядываться на Восточную Европу и учитывать её интересы. В то же время политик допустил возможность ослабления антироссийских санкций при определённых условиях.

Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль приехал в Москву с визитом, чтобы принять участие в мероприятии, организованном Российско-Германской Внешнеторговой палатой и Германо-Российским Форумом, сообщает Frankfurter Allgemeine. На нём член немецкой Социал-демократической партии, которого в родной стране считают «понимающим Путина», выдал неожиданно «трезвую аналитику» и даже дал отпор «российской госпропаганде».

По словам Габриэля, мир движется к формату G2, то есть противостоянию США и Китая. В связи с этим он осудил Белый дом за то, что тот не хочет вести переговоры с Кремлём, тем самым подталкивая Москву в объятия Пекина. Бывший министр подчеркнул, что бороться с глобальным потеплением и терроризмом можно только сообща. Но до этого сотрудничества «ещё очень далеко». По его словам, такие конфликты как украинский мешают Западу достичь взаимопонимания в отношениях с Россией.

Габриэль осудил « аннексию »* Крыма, назвав её « серьёзным нарушением международного права ». Впрочем, он приветствовал недавние подвижки в урегулировании конфликта, в частности возвращение Киеву захваченных кораблей, а также планы по проведению переговоров в нормандском формате. По его словам, миссия ООН на востоке Украины может послужить поводом для ослабления антироссийский санкций. Но в регионе до сих пор не соблюдается режим прекращения огня, так что всерьёз говорить об урегулировании конфликта пока невозможно.

Экс-министр признал, что за последние десятилетия Запад допустил ошибки в отношениях с Россией, но их недостаточно для того, чтобы оправдать насильственные действия на Украине. Так же он убеждён, что вторжение НАТО в Югославию нельзя сравнивать с ситуацией в Донбассе. В балканском государстве действительно происходил геноцид, отметил политик. На Украине же в 2014 году никто людей не убивал, так что сравнение с Югославией « абсурдно » и « неразумно ».

Во время своего выступления Габриэль подчеркнул, что он приехал в Москву не для того, чтобы « обмениваться любезностями ». Он даже упрекнул российскую пропаганду в том, что она преуменьшает вклад других республик СССР в победу над фашизмом. Бывший министр напомнил, что по относительной численности населения наибольшие потери в сражениях с вермахтом потерпела Белоруссия, а Украина потеряла больше всего солдат.

Германия всегда может делать предложения о том, как выстраивать отношения с Россией, но любые единоличные действия с её стороны расколют Европу, предостерёг Габриэль. « Если европейцы хотят быть едины, они всегда должны ставить себя на место самого слабого », — заявил политик, намекая на Восточную Европу.

Он также прокомментировал укрепление позиций России на Ближнем Востоке. По его словам, международная политика не терпит вакуума. Если США отступают, а Европа стоит в стороне, то пустоту заполняют Россия и Иран. « Можно считать, что это ужасно, но это неизбежно ». Сам же Габриэль предпочёл бы, чтобы вакуум заполнила « международная архитектура безопасности ».

Габриэль поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по укреплению обороноспособности Европы, но осудил его за подбор слов. По его мнению, такие выражения как « смерть мозга » раскалывают Европу. Американским же друзьям он передал: « Вы 70 лет воспитывали нас как пацифистов, так что не удивляйтесь, что мы ими стали ». Но в мире хищников нельзя быть единственным вегетарианцем, подчеркнул бывший глава внешнеполитического ведомства Германии.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikmir/541814-eks-glava-mid-germanii-v-mire-hischnikov-evrope-negozhe-byt-edinstvennym-vegetariancem.html