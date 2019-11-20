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Е.Ю.Спицын на канале “Красная Линия” в программе “Темы дня. Альтернатива капитализму есть”

13:57. 20 ноября 2019 61 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-DTecUrapz0

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11648 6501
    Lada 20 ноября 2019 в 14:33

    Социализм – дело хорошее и альтернативы ему нет…только,к сожалению,некоторые,рвущиеся к власти ,начали подменять суть социализма,как наРОДовластия,заменяя суррогатом псевдосоциализма…и это опасно…Так как под лозунгом возврата СССР может осуществиться тот же перехват власти теми же социалистами-капиталистами,которые отрицают и сам народ,как Наш РОД…которые даже термина народ не упоминают…поддерживают олигархат и возможность частной собственности! Имею ввиду Платошкина…и которого так пиарит Спицын…
    Хотя бы уж социально направленное государство создать и признать РУСИЧЕЙ государствообразующей нацией (РОДОМ)…

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    -1

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