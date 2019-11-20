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1887. Большой альбом к сочинениям А.С.Пушкина.

19:27. 20 ноября 2019 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

1887. Большой альбом к сочинениям А.С.Пушкина. Сост. по рис худож. В.Васнецова, П.Загорского, А. Земцова и др.




































































































Источник: https://humus.livejournal.com/6947009.html

Метки: искусство, история, Россия, фото

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