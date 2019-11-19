Главная » Вооруженные силы, События

У Кремлевской стены

18:28. 19 ноября 2019 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Рядом с Мавзолеем Ленина прошли мероприятия посвященные Дню Ракетных Войск и артиллерии.
После торжественной части у Мавзолея, были возложены венки к могилам главных маршалов артиллерии Советского Союза.







Всех причастных артиллеристов больших и малых калибров с праздником!



PS. Напоминаю, что возложение цветов к могиле Сталина (тут недалеко) состоится 21 декабря (подробнее об акции тут http://stalinizator.ru/2gvozdiki-19/, там же есть реквизиты для сдачи средств на гвоздики отцу и учителю всех народов)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5437200.html

Метки: артиллерия, красная площадь, мавзолей ленина, праздники, сталин, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дамаск за Кремлевской стеной
... в данном случае играет роль стены между проиранскими и проамериканскими силами...
У Кремлевской стены
Рядом с Мавзолеем Ленина прошли мероприятия посвященные Дню Ракетных Войск и артиллерии. После торжественной части у Мавзолея, были возложены венки к могилам главных маршалов артиллерии Советского Союза.Всех причастных артиллеристов больших и малых ...
«Звездные» крепости Москвы
...15 метрах от кремлевской стены была обнаружена западная стена Алевизова рва. ...удалось. Внутренняя стена рва [...] оказалась подобной кремлевской. Один фасад стены, обращенный ...вертикальным. Подобным же образом устроены кремлевские стены. Глубина арок - 1,6...
Тайны подземной Москвы
...15 метрах от кремлевской стены была обнаружена западная стена Алевизова рва. Вот...удалось. Внутренняя стена рва оказалась подобной кремлевской. Один фасад стены, обращенный ...вертикальным. Подобным же образом устроены кремлевские стены. Глубина арок - 1,6...
Когда Кремль был красным, а когда белым?
..., и обнажает красно-кирпичные стены.1884 год, стена вдоль Александровского сада. Побелка... и окна. 1942 годПри реставрации кремлевских стен и башен в 1947 году... верно.Это указание товарища Сталина кремлевские работники выполняют и по сей...
22 июня 1941 года - день вторжения фашистской Европы на территорию СССР
...в Александровском саду, у Кремлевской стены появился мемориал Могила Неизвестного ... в Александровском саду близ Кремлевской стены.Идею создания памятника предвосхитил поэт... исторического ансамбля параллельно с Кремлевской стеной установлены урны с землей,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)