У Кремлевской стены
18:28. 19 ноября 2019 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Рядом с Мавзолеем Ленина прошли мероприятия посвященные Дню Ракетных Войск и артиллерии.
После торжественной части у Мавзолея, были возложены венки к могилам главных маршалов артиллерии Советского Союза.
Всех причастных артиллеристов больших и малых калибров с праздником!
PS. Напоминаю, что возложение цветов к могиле Сталина (тут недалеко) состоится 21 декабря (подробнее об акции тут http://stalinizator.ru/2gvozdiki-19/, там же есть реквизиты для сдачи средств на гвоздики отцу и учителю всех народов)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5437200.html