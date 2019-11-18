М.В.Попов. 04. «Коллективные переговоры». Курс СТКиТИУ-2019.
23:25. 18 ноября 2019 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нем, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью.