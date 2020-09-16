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М.В.Попов. 7. «Политическое содержание коллективных переговоров». Курс ПССТК-2016.

14:36. 16 сентября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В лекции профессора по кафедре экономики и права Михаила Васильевича Попова \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_KPztOEDv0g

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