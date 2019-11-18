Финансирование развития Курил в 2020 году увеличат на 2,8 млрд рублей

В предстоящем году на развитие Курильских островов будет потрачено более 7,492 млрд рублей, против 4,685 млрд рублей в 2019. Наибольшая часть средств пойдёт на строительство жилья — более 2,5 млрд рублей. Новое жилье будут строить на Шикотане, Итурупе, Кунашире и Парамушире.

Более 1,980 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию социальных объектов — школ, детсадов, больниц, ФАПов и прочего. Немало средств уйдёт на строительство и ремонт дорог, причальных комплексов, волнозащитных сооружений, системы энергообеспечения, реконструкцию аэропорта Ясный. Более, чем на 1 млрд профинансируют строительство и реконструкцию муниципальных инженерных сетей.

Как отмечает региональное ИА Сахалин. Инфо, в бюджете 2020 года Курилы действительно выделены как приоритетное направление. Более того, до 2022 года финансирование будет только расти — до 9,687 млрд рублей в 2021 и до 9,933 млрд рублей в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета на социально-экономическое развитие Курильских островов выделят 1,450 млрд рублей.

История вопроса

Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Источник: https://nstarikov.ru/finansirovanie-razvitija-kuril-v-2020-godu-uvelichat-na-2-8-mlrd-rublej-110475