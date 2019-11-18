Финансирование развития Курил в 2020 году увеличат на 2,8 млрд рублей
В предстоящем году на развитие Курильских островов будет потрачено более 7,492 млрд рублей, против 4,685 млрд рублей в 2019. Наибольшая часть средств пойдёт на строительство жилья — более 2,5 млрд рублей. Новое жилье будут строить на Шикотане, Итурупе, Кунашире и Парамушире.
Более 1,980 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию социальных объектов — школ, детсадов, больниц, ФАПов и прочего. Немало средств уйдёт на строительство и ремонт дорог, причальных комплексов, волнозащитных сооружений, системы энергообеспечения, реконструкцию аэропорта Ясный. Более, чем на 1 млрд профинансируют строительство и реконструкцию муниципальных инженерных сетей.
Как отмечает региональное ИА Сахалин. Инфо, в бюджете 2020 года Курилы действительно выделены как приоритетное направление. Более того, до 2022 года финансирование будет только расти — до 9,687 млрд рублей в 2021 и до 9,933 млрд рублей в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета на социально-экономическое развитие Курильских островов выделят 1,450 млрд рублей.
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Источник: https://nstarikov.ru/finansirovanie-razvitija-kuril-v-2020-godu-uvelichat-na-2-8-mlrd-rublej-110475