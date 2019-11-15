Главная » Новости Украины и Новороссии

«Считаешь до 26 и ждешь, когда разорвется». «Известия» поговорили с теми, кого по-настоящему задела украинская война

22:34. 15 ноября 2019 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ИЗВЕСТИЯ @ Сергей Прудников

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорится, что за май–август 2019 года в зоне конфликта на юго-востоке Украины от применения оружия пострадали 56 мирных жителей, пять из них погибли. 33 получили ранения на территории, контролируемой самопровозглашенной ДНР, 13 — на территории ЛНР, все эти инциденты могли быть вызваны действиями правительства Украины, говорится в докладе. 9 пострадавших зафиксировано на территории Украины, 1 — на нейтральной земле. Соотношение 46 к 9 (пятикратная разница) очень показательно. Причем эти цифры на 51,1% превышают данные предыдущего периода. То есть интенсивность обстрелов в Донбассе увеличилась. Специальный корреспондент «Известий» встретился с теми, кого в ДНР война не обошла стороной, и узнал, как они справляются с настигшей их бедой.

«Считаешь до 26 и ждешь, когда разорвется». «Известия» поговорили с теми, кого по-настоящему задела украинская война

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников


 

«Трижды в одну воронку»

Один из самых горячих участков на линии соприкосновения — село Зайцево, что под Горловкой. Населенный пункт, как по живому, разрезан на две части: в одной стоят бойцы ДНР, в другой — ВФУ (Вооруженные формирования Украины). Шестой год руководит селом Ирина Дикун — ей 35 лет.

— За последний месяц у нас ранило двух мирных жителей, — рассказывает «Известиям» глава Зайцева. — Одного мужчину — тяжело. Дом его находится в «серой» зоне, в 150 м от нашего блокпоста, на улице Красных Партизан. После обстрела мы прибыли на место, погрузили его в машину и повезли в больницу. Пока ехали, он шептал: «Задыхаюсь, тяжело! » Позже выяснилось, что у него легкое пробито насквозь, перебиты конечности. Врачи сказали: «Еще бы полчаса, и не спасли». Полторы недели он пролежал в реанимации. Сейчас вернулся домой, ходит на перевязки. Переезжать некуда. Есть сестра в соседней Гольме, но там так же тяжело.

«Считаешь до 26 и ждешь, когда разорвется». «Известия» поговорили с теми, кого по-настоящему задела украинская война

Село Зайцево, после обстрела Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Сама Ирина Дикун ранена дважды и дважды контужена. Первая контузия пришлась на 2016 год — рядом с домом, пока бежала с детьми в подвал, легли девять 120-миллиметровых мин. Оглушило, из ушей полилась кровь. До сих пор при малейшем волнении сказываются последствия — начинает гудеть голова. Последнее ранение — в руку — получила пять месяцев назад.

— Приехали с мужем на место одного из обстрелов (муж Ирины — водитель главы села и первый помощник во всех делах. — «Известия»), — вспоминает она. — И в это самое время сюда ещё мина прилетела. Считается, что не попадает снаряд дважды в одну воронку. А у нас и во второй, и в третий раз попадает!

На вопрос о том, что позволяет в условиях непрерывной опасности продолжать работать, Ирина отвечает:

— Поддержка односельчан. Раненый мужчина, которого мы вывезли в последний раз, сказал: «Спасибо за жизнь». Когда слышишь такие слова, нет мысли куда-то уходить. А во-вторых, помогает муж. Он детям дал обещание: «С мамой всё будет в порядке. Любым способом, но я ее спасу». И не раз выполнял сказанное: накрывал своим телом, вывозил из-под огня…

«Скоро всё закончится»

Жительница одного из окраинных районов Горловки 14-летняя Карина Светличная попала под обстрел украинских минометов 22 июня 2019 года.

— Внучка в тот вечер была у одноклассницы, — рассказала «Известиям» бабушка пострадавшей школьницы и ее опекун Екатерина Васильевна. — Вдруг начали стрелять. Как только стихло, она побежала домой. Когда до хаты оставалось метров 100, снова стали бить. Карина ощутила жар в ноге, но ничего не поняла. Прибежала, смотрим — штанина мокрая от крови. Разорвали, а под коленкой в ноге осколок торчит.

«Считаешь до 26 и ждешь, когда разорвется». «Известия» поговорили с теми, кого по-настоящему задела украинская война

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Две недели, по словам Екатерины Васильевны, девочка провела в больнице. Навестить её приходили одноклассники, глава Горловки Иван Приходько, замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. А потом неожиданно через городскую администрацию неизвестные из Греции прислали денежный перевод — 6,5 тыс. рублей. А ещё спустя месяц из Израиля — 12,5 тыс.

— Не скажу, что ранение как-то психологически подломило Карину, нет, — делится бабушка. — Она сильная по характеру, спокойная. Староста в классе. Она даже больше меня успокаивает. Говорит про войну: «Не переживай, бабушка, скоро всё это закончится».

«Почти не слышно»

На западной окраине Донецка располагается печально известное бомбоубежище шахты Трудовская, где живут люди. Одна из его обитательниц — одинокая тетя Люда. Пятый год она днюет и ночует на глубине 8 м, в каменном мешке. Дом, казалось бы, совсем рядом, всего-то полчаса ходьбы. Но там — «серая» зона, опасно.

— Прихожу туда два-три раза в неделю по утрам, собаку свою кормлю — Барсика, — вздыхает Людмила. — Прибираюсь. На всю нашу улицу Финальную один жилой дом. На соседней Урожайной тоже один, остальные брошены. На прошлой неделе через дорогу хата загорелась, в нее снаряд попал, а пожарные приехать побоялись. Так и сгорела дотла. Я приходила, и пять дней пепелище дымилось.

«Считаешь до 26 и ждешь, когда разорвется». «Известия» поговорили с теми, кого по-настоящему задела украинская война

Дом в серой зоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Денег у тети Люды на аренду даже самой крохотной комнатки нет, единственный доход — пенсия. Идти больше некуда. Бомбоубежище — последнее пристанище.

За последний год, говорит женщина, из 11 обитателей каменного общежития двое умерли: старушка Анна Алексеевна и бывший кочегар местной шахты Валя Марунова (мечтавшая увидеть уехавшую в начале войны в Россию дочь, да так её и не дождавшаяся).

— Спокойно здесь, — объясняет, оглядывая заплесневевшие стены, Людмила. — Пришел, лег на свой топчан, закутался в одеяло и лежи. Снаружи стреляют. А нам почти не слышно.

«Украинские военные устроили тут полигон»

На другом конце республике, на самом юге,  в селе Октябрь, что также в «серой» зоне, живут, как могут, 89 человек. Тишины тут не помнят с довоенных времен. Автоматы и пулеметы строчат постоянно. Хотя тяжелых артобстрелов не было уже почти два месяца.

— Последний раз 22 сентября нас обложили, — говорит «Известиям» народный староста Октября Галина Коваль. — Остались мы без света, без газа. У соседки Нины, ей 77 лет, дом сгорел — ничего не осталось! Только летняя кухонька не пострадала. Погоревала она два дня и уехала к дочке в Мариуполь. Вернулась проведать двор, а тут другая напасть! Всё, что было в летней кухне, — чашки, подушки, одеяла, ведра — наши ребята военные забрали: пригодится в хозяйстве. Мы в военную комендатуру звонили, но без толку, никто не приехал. Раньше хорошие ребята у нас стояли, а теперь вот таких прислали…

«Считаешь до 26 и ждешь, когда разорвется». «Известия» поговорили с теми, кого по-настоящему задела украинская война

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Южнее Октября, почти у Азовского моря, в таком же «сером» селе Коминтерново тяжелые обстрелы не прекращаются.

— На нашем конце села семь человек осталось, одна женщина лежачая, — делится с «Известиями» жительница Коминтерново 74-летняя Надежда Портфиловна. — Мы тут как мишени в тире, украинские военные устроили здесь полигон!  Сосед пятый раз крышу перестилает. У нас с мужем в хате задняя стена еле держится, прихожка разворочена.

Несколько месяцев назад, по словам женщины, во время артобстрела задело мужа — посекло лицо осколками и контузило. Теперь он почти не слышит и руки трясутся.

— Спим в одежде, — не скрывает слез Надежда. — Рядом сумка — на случай, если придется бежать. Я уже забыла, когда спала по-человечески, в обычной ночной сорочке. Любой обстрел, даже далекий — просыпаешься и слушаешь. Залп со стороны Украины — считаешь до 26 и ждешь, когда разорвется…

«Не заживет»

Среди пострадавших в этой войне (которых не учитывают в докладе ООН) и те, кто лишился самых близких. В конце сентября ДНР потрясла новость — в Коминтерново от пули погиб один из лучших снайперов республики Андрей Скрипач. Нынешней осенью он собирался сыграть свадьбу с Катей Катиной — известной донецкой журналисткой, освещающей события в Донбассе с 2014 года.

— В силу своей работы я понимаю — постоянно нужно быть готовым к смерти, и самой приходилось смотреть ей в лицо. Но, конечно, готовым быть к этому невозможно, — говорит «Известиям» Катя. — Я долго не могла поверить в произошедшее. До тех пор, пока не увидела тело… В этом самом Коминтерново в начале сентября мы с коллегами сами едва не погибли. Прошли до разбитого ДК, а украинские военные, видимо, засекли нас из тепловизоров и открыли шквальный огонь из пулеметов. Рядом упала мина, но, к счастью, не разорвалась… Как пережить гибель любимого человека? Не знаю. Понимаю, что со временем станет легче. Но полностью эта рана никогда не заживет.

Источник: https://nstarikov.ru/schitaesh-do-26-i-zhdesh-kogda-razorvetsja-izvestija-pogovorili-s-temi-kogo-po-nastojashhemu-zadela-ukrainskaja-vojna-110389

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Азбука русских изобретений
... пока не получено. Традиционно же считается, что первый отечественный автомобиль с...
УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕЛЬФИНОВ
...были и во время войны, когда немецкие самолёты намеренно бомбили семьи...». Я сам помню, когда мы, с ребятами (7-8...выползали на берег и умирали. * Когда один из ребят поинтересовался у... состоял из множества кораблей. Когда они все заходили в бухту...
Иисус Христос - кто это?
...? И почему римские католики считают днём его рождения 25 декабря...иногда узнаёшь, когда находишь настоящую, неискажённую информацию, когда находишь и читаешь... где находилась ставка первосвященника. Когда штаб-квартира первосвященника перемещалась, иерусалимом...
ШТРИХ-КОД НА ЛБУ И ЕСТЬ ЧИП!! ЭЛ. ПАСПОРТА ПОЛУЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!
... подчеркнуть, что в тех случаях, когда у человека нет возможности по... операцию менее, чем за секунду. Когда его спросили, можно ли использовать...
Россия – моя страна!
... после каждой русско-турецкой войны, когда мы одерживали победы. Вспомните: приплы... РОССИИ «ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРАВДА»... Можно ли считать, что внутри России имеется либеральный... восточноевропейского государства. В 1991 году, когда СССР был развален предате­лем...
Закаливание организма
...переехали из города. И когда я впервые облилась ледяной колодезной...».Особенно приятно обливаться водой, когда на улице -20,от ...энергии, бодрости, здоровья. И когда родился наш первенец, я ...выглядят новорожденные. Спустя неделю, когда зажил пупок, мы начали ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)