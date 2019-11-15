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ПОЧЕМУ УЧЁНЫЕ ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ ? ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПИРАМИД

22:33. 15 ноября 2019 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сейчас вы узнаете, так ли далеки от реальности эти кадры.

Люди напридумывали около 600 версий предназначения пирамид: от зернохранилища до атомного бункера. Версий так много, потому что официальная версия пирамид как гробниц фараонов не выдерживает никакой критики, хотя бы потому, что в пирамидах ни разу не была найдена мумия фараонов.

Все мумии фараонов находили в так называемой долине царей. Что ж, давайте посмотрим, зачем же на самом деле были созданы эти устройства.

Но прежде, чем перейти к самому вкусному, хотим вас порадовать: Всё это великолепие вы можете увидеть лично, в рамках потрясающего научно-познавательного круиза с Лабораторией Альтернативной Истории.

Про легендарный коллектив ЛАИ и уже ушедшего от нас Андрея Склярова знают все, кто хоть чуть-чуть интересовался альтернативными исследованиями. Уникальные объекты и артефакты, следы высокотехнологичной обработки, которые можно потрогать и убедится в их реальности, общение со специалистами и исследователями ЛАИ, секретные помещения Пирамид, Каирский музей, Лускор, Карнак, и всё это на роскошном современном круизном лайнере с панорамными окнами, откуда открывается прекрасный вид на Нил и живописные пейзажи…

Такое путешествие вы точно будете помнить всю жизнь. И с этим лучше поторопиться, ведь мест осталось совсем не много. И вот ещё что – обязательно укажите промокод Крамола, это очень важно, тогда помимо путешествия вы получите… нет, не скидку, а кое-что гораздо более интересное.

И пока вы думаете, стоит ехать или нет, давайте рассмотрим такую версию. Достоверность документов проекта Ромб-Орион, которому приписывают изучение наследия Аненербе, проверить сложно. Многие считают это новоделом и подделкой. Но даже если это и так, она создавалась на основе каких-то первоисточников, ведь нельзя придумать абсолютно всё с нуля.

В этих документах написано, что до третьего Потопа Бог Птах построил комплекс пирамид по всему миру для того, чтобы спасти Землю в период грядущего Армагеддона. Им выстраивается сеть пирамид, которая возводилась на геотермально опасных разломах земной коры для того, чтобы в последующем избежать апокалипсического изменения электромагнитных и географических полюсов Земли.

И когда волны Потопа покрывают Землю, выстроенная по всему миру система пирамид, не позволяет Земле нарушить электромагнитные и орбитальные характеристики. Однако волны Потопа уничтожили созданные города и цивилизацию людей. После того, как воды сошли в Землю, Боги дали выжившим орудия труда и семена.

По всей Земле начало развиваться земледелие и животноводство. Пирамиды являлись мощным резонансным принимающим устройством постоянно поступающей высокочастотной энергии из космического пространства, которая, проходя через них, рассеивалась в широком спектре диапазона, оказывая мощное низкочастотное воздействие на ядро Земли. В результате чего восстанавливалась его ритмичность и стабильность.

Вот такое описание. Но давайте посмотрим не на напечатанный непонятно когда и непонятно кем текст, а на сами артефакты. Маленькие камеры в большинстве пирамид были отделаны гранитом. Этот материал хорошо известен своими изолирующими свойствами. Некоторые исследователи предполагают, что в этих камерах хранилось оборудование, представляющее опасность, или которому требовался покой.

В современном мире такие камеры тоже строят глубоко под землей, чтобы размещать внутри нейтрино, атомные часы, в общем, приборы, которые нужно изолировать от любых внешних факторов воздействия. Стены рядом с шахтами, ведущими в загадочные камеры, украшались фризами с изображением змей. Очевидно, что это был своеобразный знак предостережения. Ведь ядовитые змеи ассоциируются у людей с опасностью.

А ещё змея — это, по сути – символ синусоиды. Но об этом – чуть позже. Группа физиков и математиков под руководством Дмитрия Павлова, члена правления Лаборатории Альтернативной Истории, проводили ряд уникальных экспериментов. Например, на вершине пирамиды амплитуда сейсмошумов не уменьшалась, как должно быть, а наоборот увеличились в 10, иногда в 20 раз.

А ещё, в одной из пирамид, исследования анизотропии пространства на основе альфа распада дали неожиданный результат. Группа Физика и исследователя Виктора Панчелюги, исследуя этот эффект анизотропии, то есть изменения свойств пространства в зависимости от направления, который присутствует везде – на разных широтах, на разных высотах, столкнулась с тем, что этот эффект полностью пропадает в пирамиде.

Источник: https://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/pochemu-uchyonye-ob-etom-molchat-istinnoe-prednaznachenie-piramid

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