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«Я оступился раз в жизни»

04:50. 12 ноября 2019 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


На тему слухов, что над Соколовым кто-то издевается в камере, задержанный пообщался с правозащитником Холодовым под камеру, где заявил, что претензий к сокамерникам у него нет, но попросил очки и возможность читать книги.
В тюрьме он хочет продолжать заниматься исторической работой и интересуется наличием в камере телевизора (как заявил правозащитник, "Кресты" лучшее месте для содержания).



Бравший интервью правозащитник Холодов отметил:

Я не знаю, что покажут результаты экспертизы, но у профессора явно "протекла крыша". Больше всего его волновали два вопроса:
1. Очки, чтобы заниматься научной деятельностью
2. Чтобы из ютуба не удалили видео записи с Дмитрий Пучков – лекции о Наполеоне. (со мной был Антон Миссуловин и он может подтвердить, что такое было)
Я конечно не медик, чтобы делать какие-то выводы, но …..
Кстати, еще он выразил огорчение, что сегодня было много СМИ в суде, а его научная деятельность не вызывала такого интереса у журналистов.

https://www.facebook.com/zanuda.info – цинк


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5417793.html

Метки: криминал, Соколов

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