Александр Чирцов про макроскопическую теорию в диэлектриках

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L2hqqGaQqvY
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Время стоит у изголовья старости утешителем или палачом, в зависимости от того, на пользу или во вред употребили его, как надо или как не надо прожита жизнь.
— Хемингуэй Эрнест Миллер
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