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Александр Чирцов про макроскопическую теорию в диэлектриках

15:38. 12 ноября 2019 22 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L2hqqGaQqvY

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