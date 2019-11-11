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Коммерчески выгодная цензура

16:08. 11 ноября 2019 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


С 10 декабря Ютуб может удалять аккаунты любого пользователя под предлогом "отстутствия коммерческого смысла" в нахождениии такого аккаунта на платформе Ютуба.
Наличие или отсутствие коммерческого смысла определяет сама платформаю.

В YouTube обновилось пользовательское соглашение, согласно которому сервис сможет удалять профили тех пользователей, которые не приносят ему прибыль. Под угрозой оказались миллионы людей со всего мира.
Крупнейший в мире видеосервис YouTube дал сам себе возможность удалять аккаунты любых пользователей без видимых на то причин. В обновленных условиях пользовательского соглашения появился соответствующий пункт, и он касается всех стран, где сервис осуществляет свою работу, в том числе и России.

Новое пользовательское соглашение вступит в силу 10 декабря 2019 г. В нем говорится, что YouTube оставляет за собой право по своему усмотрению удалять профили любых пользователей, «не имеющие коммерческого смысла» для сервиса. За счет того, что формулировка нового условия размыта, опасность нависла над каждым, у кого есть аккаунт в YouTube.

В международной версии нового пользовательского соглашения пункт, расширяющий возможности YouTube по удалению учетных записей пользователей, звучит так: «YouTube может прекратить доступ аккаунта ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление доступа к сервису не имеет коммерческого смысла». Оригинальный текст выглядит следующим образом: «YouTube may terminate your access, or your Google account’s access to all or part of the Service if YouTube believes, in its sole discretion, that provision of the Service to you is no longer commercially viable)». В действующем на момент публикации материала соглашении данный пункт отсутствует.


Российское пользовательское соглашение YouTube, актуальное на 11 ноября 2019 года

В российской версии соглашения пункт об отсутствии выгоды на 11 ноября 2019 г. присутствует, но звучит еще более размыто. В нем говорится, что YouTube может закрыть пользователю доступ к сервису в случае, если это «более не является коммерчески целесообразным». Обновленная формулировка полностью совпадает с международной. Новые условия вступят в силу в России 10 декабря 2019 г., как и во всем остальном мире.

Google никак не комментирует внесение изменений в пользовательское соглашение YouTube и не уточняет, что именно подразумевается под «коммерчески невыгодными аккаунтами». Иными словами, неизвестно, кто попадет в «расстрельный список», и как избежать этой участи. Пользователи выработали несколько своих версий. Так, в теме на Reddit, собравшей свыше 3300 комментариев всего за один день, высказываются предположения, что банить будут в первую очередь тех, кто выкладывает видео на своем канале на YouTube, но не зарабатывает на его монетизации.

По их мнению, угроза нависла еще и над теми, кто использует разного рода блокировщики рекламы, то есть смотрит видео без «рекламных пауз», которых может быть несколько на протяжении одного ролика. От рекламы на YouTube без перехода на платную подписку пользователи избавляются разными методами, в том числе и путем перехода на модифицированное мобильное приложение YouTube (к примеру, YouTube Vanced на Android).

На форуме техподержки Google тоже была создана тема, в которой пользователи обсуждают сложившуюся ситуацию. Их мнение частично совпадает с предположениями, выдвинутыми на Reddit – они полагают, что удалять будут в первую очередь каналы и профили пользователей, которые не приносят самому ресурсу достаточное количество денег.

Примечательно, что тема на форуме Google была создана несколько дней назад. Однако за прошедшее время в ней не отметился ни один из представителей Google или самого YouTube.Часть пользователей решили осветить расширение полномочий YouTube в отношении пользователей и их контента в Twitter. К примеру, пользователь Liz Ryerson (@ellaguro) предложила создателям онлайн-контента создать профсоюз с целью прекращения подобного отношения к ним со стороны платформ, на которых они публикуются.

Попытка расчистить ряды своих пользователей путем удаления коммерчески невыгодных аккаунтов – не первый известный случай экспериментов YouTube над своей пользовательской базой. В мае 2019 г. CNews сообщал, что экс-сотрудник YouTube поведал историю о том, как в 2009 г. он вместе с коллегами в тайне от руководства провернули операцию, в результате которой ненавистный им браузер Internet Explorer 6 за считанные месяцы утратил свою популярность. На тот момент IE6 удерживал значительную долю рынка – 25%, а в результате действий сотрудников YouTube она менее чем за год сократилась до 10%.

11 ноября 2019 г. стало известно, что не только YouTube, но и WhatsApp готов к массовым удалениям и блокировкам аккаунтов. Самый популярный мессенджер в мире (по данным Statista.com, на III квартал 2019 г. количество пользователей WhatsApp превысило 1,6 млрд) начал навечно банить тех, кто состоял в групповых чатах с «сомнительными» названиями. Точное количество заблокированных людей неизвестно, но на момент публикации материала их количество измерялось сотнями человек.

https://www.cnews.ru/news/top/2019-11-11_youtube_poobeshchal_ustroit_genotsid – цинк

Как не трудно догадаться, это просто ультимативный инструмент цензуры неугодных людей и неугодного контента.
"Не приносящая прибыль свобода слова экономически не выгодна" (с) почти Медведев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5416079.html

Метки: google, корпоратократия, цензура, ютуб

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