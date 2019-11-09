Современная ведьма.

*Несмотря на известную всем этимологию слова «ведьма», произошедшее от др. славянского «ведать» — Ведающая Мать, основная ассоциация, которая приходит на ум большинству людей, это злая, причиняющая вред женщина. Почему же тогда этот образ такой притягательный? Почему так много современных женщин готовы с радостью признать в себе черты ведьмы или хотели бы их иметь? Наверное, потому что этот образ дает ощущение силы и власти. Сила и власть — традиционные атрибуты мужественности. Мы, женщины пытаемся вписаться в традиционный «мужской» мир при помощи исконно женской силы, хотим конкурировать с мужчинами в мире их правил, используя свои, женские преимущества.

Но, ощутив в себе эти энергии, вольно или не вольно используя их, начинаешь задумываться о мощи, которая в них таится и об ответственном, полном почтения отношении, которое она к себе требует. Это пугает и притягивает. Пугает тем, что опасно, притягивает потому, что дает силу. Возникает потребность разобраться, что это за энергия, где ее истоки, можно ли, и если можно, то как и с какой целью ее использовать?

Образ ведьмы пугает потому, что она выходит за рамки обыденного, принятого, дозволенного, она воспринимается как плохая, потому что ломает устоявшиеся правила и представления. Она обладает такими способностями, совершает такие поступки, на которые обычный человек в обычном состоянии не способен. Обычно эти способности проявляются в людях в пограничных (или близких к ним) состояниях, когда ломаются привычные представления о себе и своих границах.

Так кто же такая ведьма? Не та ведьма, из сказки, которая колдует в лесной чаще, а та, что живет в каждой из нас, присутствие которой мы периодически в себе ощущаем через интуитивные озарения, вещие сны, внутреннюю уверенность в собственной правоте, сексуальную притягательность, взрывах необъяснимой агрессии, способности развернуть ситуацию в нужную нам сторону и много в чем еще. В основе всего этого природная энергия, которая помогает нам проявлять себя во внешнем мире. Эта энергия ни плохая, ни хорошая, она стара как мир, появилась до современного общества с его правилами и подчиняется лишь своим законам. Первый закон: все в этом мире циклично, от таких малых циклов, как день и ночь, до цикличности возникновения и уничтожения жизни. Второй закон - всеобщей взаимосвязи и взаимопроникновения всего, что в нас и вокруг. Третий закон - воздаяния, не мораль (хорошо/плохо), а возмездие, за поступком всегда следует расплата или награда.

Но сама ведьма может быть как «плохой», так и «хорошей», все зависит от ее способности принимать себя, а значит и мир, от готовности реализовывать себя в этом мире. От этого зависит то, как она будет использовать «магическую» энергию. Она может направить ее на активное изменение окружающей действительности (зачастую это выражается в борьбе за что-нибудь или с кем-нибудь) или на любовь и созидание — выравнивание и гармонизацию того, что есть.

Ведьмы традиционно делятся на молодых и старых, важно понимать, что все перечисленные ниже аспекты магических способностей сосуществуют в каждой из нас, время от времени проявляясь в том или ином виде и качестве.

Молодая ведьма олицетворяет образ женственности, исключая такие аспекты как целомудрие, материнство, мудрость. Мы выделили три основных направления, в которых она наиболее ярко проявляется, это занятие домашним хозяйством, сексуальность и взаимодействие с природой. Каждый из этих направлений имеет как положительный, так и отрицательный аспекты. Положительный аспект хозяйки дома символизируют богини Гестия, Умай, ее негативным проявлением является Мачеха из большинства сказок, где она присутствует. Сексуальную соблазнительницу в негативном проявлении символизируют «ночные» богини, такие как Лилит, Геката, богиня Иштар, наиболее яркий и всем знакомый образ ее положительного аспекта олицетворяет Афродита (Венера). Образы ведьмы, взаимодействующей с природой, назовем ее природной ведьмой, проявляются в фигурах деревенских ведьм. Они наиболее амбивалентны, так как одна и та же героиня может лечить с помощью трав и заговоров, а так же «насылать» засуху или ураган, наводить порчу на людей и скот.

Старая ведьма олицетворяет мудрость, ее символы Баба-Яга, Госпожа Метелица, Ведьмы из западных сказок, Жалмауз Кемпир, и т.д. Она может быть доброй феей, как в сказке «Золушка» или просто старухой из сказки «Сладкая каша», может быть злая, как ведьма сказки «Пряничный домик» или Баба Яга в сказке «Гуси-лебеди». Ее задача находиться на границе миров и, в зависимости от характера (или настроения), помогать, либо вредить тем, кто находится на перепутье. Причем, вне зависимости от ее действий, с героем происходит трансформация.

Описанная нами классификация основана на известной структуре Г.К. Юнга архетипа Великой Матери. Образ ведьмы берет исток из этого архетипа, но он отражает лишь его магический аспект. Он является своеобразным проводником между архетипом и нами, благодаря нему у нас есть возможность некоего, пусть опосредованного, взаимодействия с той таинственной и могучей энергией, которую представляет собой сам архетип. Другим таким «проводником» является, например, опыт материнства. Женщина, становясь матерью, соприкасается с энергией этого архетипа, и, несмотря на то, что обычно этот процесс происходит неосознанно, она открывает новые стороны собственной личности, иные ценности и смыслы, силу и энергию, о которых раньше и не подозревала. Обращаясь к магической энергии, женщина развивает свою природную интуицию, с помощью которой находит творческое вдохновение, обретает дар предвидения, учится находиться в гармонии с миром и собой. Активная работа интуиции позволяет более остро чувствовать момент настоящего, предвидеть возможное развитие предстоящих событий, понимать суть того, что сокрыто от глаз. Жизнь становится ярче, ощутимее, реальнее. Найдя свое творческое вдохновение можно подойти творчески к написанию пьесы, приготовлению супа, соблазнению собственного мужа, даже к организации скандала. Главное, когда Вы находитесь в творческом процессе, Вы чувствуете себя живой, настоящей, реализуете себя такой, какая Вы есть.

Основной вопрос, наверное, в том, как эта магичекая энергия проявляется в каждой из нас, и как научиться использовать ее безопасно для себя. Хозяйка дома может быть женщиной, главное занятие которой - ведение домашнего хозяйства, и той, для которой основная работа протекает вне дома. Какое направление (положительное или отрицательное) будет ведущим в ее характере, зависит от того, как она относится к необходимости вести домашнее хозяйство. В женщине, принимающей хлопоты по дому как естественную часть своей жизни, проявляется положительный аспект «домашней ведьмы» — хранительницы домашнего очага. Она помнит: «все в мире взаимосвязано» и от того, как она себя ощущает, как поступает, зависят атмосфера в семье и уют в доме. Даже если она зарабатывает не меньше, а то и больше мужа, она поддерживает внутренний огонь своего дома, где каждый из членов ее семьи получает заботу и поддержку. «Каждое действие имеет свою отдачу», если превратить уборку дома, приготовление пищи, стирку в магический ритуал, они перестанут быть механически выполняемыми обязанностями, а наполнятся особым смыслом. Ежедневное раскладывание вещей по местам станет наведением порядка в своем внутреннем мире и в мире своей семьи, еда, приготовленная с любовью, приправленная молитвой (пусть придуманная ей самой) даст силы и энергию близким, бережно выстиранная и отутюженная одежда придаст им уверенности. А если у нее нет сил или настроения, позволит себе с удовольствием лениться и с чистой совестью нечего по дому не делать. Сил и времени у нее хватает потому, что она не забывает заботится о своем внутреннем огне, уделяя время любимым занятиям: творчеству, саморазвитию, просто отдыху, общению с друзьями, всему, что подпитывает ее изнутри. Эта магия самая простая, и самая сильная одновременно, на ней держится наш мир, не даром большинство народов почитали священный огонь очага, а древние римляне верили, что священный огонь, хранит всю их великую империю. Но когда женщина не может принять рутину домашнего хозяйства как часть своей жизни, со временем, она становится в своем доме злой мачехой. В ее доме может быть бардак или идеальный порядок, главное, нет тепла и уюта, причина этого, как правило, кроется в ее неспособности полюбить и принять в себе женщину. Она может относится с презрением и пренебрежением к этой части своей личности или ненавидеть ее. И даже если смыслом ее жизни является ведение домашнего хозяйства, она, не умея прислушиваться к себе, игнорируя свои собственные потребности, превращает заботу о близких в средство их тирании, погружая родных в чувство вины от того, что она принесла себя в жертву их благополучию. Вместо того, чтобы реализовывать свои творческие замыслы, она направляет энергию на достижения ее близких, при этом вместо поддержки они получают контроль и навязанную им ее волю.

Сексуальное направление ведьминской энергии вызывало и вызывает у обывателей особенный интерес, и наибольшее внимание уделяется его темному аспекту. Образ соблазнительницы, овладевающей волей и сознанием мужчин, использующей их сексуально, губящей их, один из самых привлекательных в кино и литературе, это и Клеопатра, и Кармен, и Настасья Филипповна. В глубинах этого образа сокрыта мощь теневой стороны Великой Богини. Тень включает в себя вытесненное, неприемлемое для сознания, но помимо негативной стороны обязательно включает и позитивные, целительные элементы, такими были древние «ночные» богини Кали, Геката, Эрешкигаль. В современном образе соблазнительницы осталось очень мало целительного, как нам кажется, то, как он представлен в современной культуре, во многом является порождением патриархального общества, в котором сексуальность можно продать как любой товар или навык. Дар сексуальности позволяет женщине выходить за границы собственного сознания, непосредственно соприкасаясь с трансцендентным, минуя духовные практики и игры философских умозаключений. Отдаваясь мужчине, она входит в гармонию с миром, увлекая за собой и мужчину, здесь они обретают знания, не доступные для рациональной деятельности и умозаключений. Такой опыт обогащает жизнь обоих партнеров, придает ей дополнительные смыслы. Когда же женщина использует этот дар как орудие в сражении за материальные ценности и власть, она «высасывает» из окружающих энергию, но, идя против собственной природы, лишается ее и сама, «за поступком всегда следует расплата».

Основной дар природной ведьмы — находиться в гармонии с природой, чувствовать ее силу и токи. Если женщина открывает в себе эту способность, у нее начинают проявляться наклонности к врачевательству, даже если она никогда этому не училась, может безошибочно поставить диагноз и назначить верное лечение. Без больших усилий она учится разбираться в силе и свойствах лечебных трав. Доверившись интуиции, она никогда не заблудиться в лесу или горах. Находясь на природе, может «разогнать» облака или усилить/уменьшить дуновение ветра. Конечно, все эти способности в обычной женщине не проявляются постоянно, но это может случаться с каждой женщиной, стоит ей ослабить критическое мышление, расслабиться и довериться своим природным инстинктам. Необходимо очень ответственно относится к своему «природному» дару, обращаясь к нему, помнить о законах воздаяния, цикличности и взаимосвязи. Природа, что растит и вскармливает весной, осенью разрушает, после спада наступает подъем, любое «магическое» действие влечет за собой последствия, которые отразятся не только на твоей жизни.

Старые ведьмы хранят мудрость и стоят на рубеже миров. Их образы более архаичные и проявляются в обычных женщинах не так ярко, как образы молодых ведьм. Как правило, их энергия проявляется в интуитивных знаниях: неожиданных озарениях, предвидении (предчувствовании), вещих снах, способности проникать в суть процессов и явлений, в интуитивном понимании основных законов жизни/смерти. Эта мудрость, которую женщина накапливает с годами, но которая неожиданно может проявиться в совсем еще юной женщине, открытой для мудрости.

Женщины по-разному относятся к своим внутренним энергиям и понимают природу их происхождения. Мы ни в коем случае не настаиваем на своей точке зрения, мы просто предложили Вам поразмышлять над всем этим. Все эти энергии есть в каждой, и мы можем при необходимости поднять их в себе. Чтобы чудо взаимодействия с собственной женской сущностью стало постоянным живым источником творческих озарений, моментов предвидения, глубинных переживаний, нужно научиться сознательно уделять этому свое время и внимание.

Источник: https://www.b17.ru/article/15659/