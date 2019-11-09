Русские могут больше и не прийти…

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, предложенную Россией. Против выступили Украина и США, за проголосовало 121 государство, 55 стран от голосования воздержалось.

С Украиной, думаю, все понятно. Настолько, что даже руки пачкать об неё сейчас не хочется.

Что касается США, то там использование нацистских символов и пропаганда идей нацизма не противоречат праву на свободу слова, которая предусмотрена Первой поправкой к Конституции США. Хитро, да. Но Свобода слова в светоче демократии — понад усэ. Потому, хоть трижды обернитесь нацистским флагом, параллельно цитируя Гитлера и раздавая флаеры со свастикой — никто вас привлекать к ответственности за это не станет. Ведь Первая поправка говорит о том, что правительство США не может на основе одной точки зрения вводить ограничения на свободу слова. И если государство решит ограничить на своей территории использование символов нацизма, то это может привести к ограничениям на основании одной точки зрения и, возможно, нарушит конституцию. Вот так.

Впрочем, гораздо больше меня даже не то, что озадачил, а, скорее неприятно зацепил список воздержавшихся. Из 55 стран, занявших нейтральную позицию в этом вопросе, подавляющее большинство — это Европа.

Та самая, которая уже однажды закрыла глаза на зарождающийся на ее территории нацизм и освобождение которой от коричневой чумы стоило миллионов жизней советских солдат.

Однако, все становится более-менее понятным, если прочесть текст резолюции. А она рекомендует государствам принять меры «в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

А чем у нас последнее время активно и страстно занимаются европейские политики и историки? Переписывают итоги Второй мировой войны, пытаясь поставить в один ряд Сталина с Гитлером и внушить, что самую страшную войну ХХ столетия развязала не только нацистская Германия, но и СССР.

Вспомните танцы с бубнами по поводу пакта Молотова-Риббентропа, который настойчиво пытаются выдать за тот самый «контракт с дьяволом», подписанный польской кровью, с которого, все, дескать, и началось.

Вот потому и решила Европа отмолчаться по этому вопросу, стыдливо воздержавшись и держа в уме свой интерес. При этом, напрашивается вывод, что для этой публики сиюминутные русофобские интересы гораздо выше, чем память о своих растерзанных, расстрелянных, сожжённых и замученных нацистами граждан. Но разве это не предательство? Разве это не плевок в мемориальные кладбища и братские могилы, где покоятся останки тех, кто пал невинной жертвой поработившего Европу нацизма?

А потом эти же самые люди соберутся 8 мая у какого-нибудь памятника, нацепят красные маки, зажгут лампадки, и в рамках протокольного мероприятия будут вспоминать и «примиряться».

Но никакой памяти, как видим, уже нет. Есть обязательный ритуал, истинный смысл которого давно вывернут наизнанку, есть привычка и невероятное по своим масштабам лицемерие. Которое в очередной раз подтвердили воздержавшиеся.

При этом, вряд ли кто-то из тех, кто в таком вопросе уходит от однозначного ответа, до конца понимает, что именно подобная позиция распахивает форточку Овертона и в буквальном смысле даёт зелёный свет возрождению нацизма. Который вроде как и не поддерживается, но, тем не менее, и не осуждается.

К чему может привести подобная стратегия — история уже однажды продемонстрировала. Но тогда пришел на помощь советский солдат, советская армия и советский народ, которые за чужую слепоту, глухоту, молчание и интриги заплатили самым дорогим — своими жизнями. А им теперь, в качестве благодарности, сносят памятники, выставляя насильником, мародером и оккупантом.

Потому даже не знаю, что ждёт переживающую острую стадию русофобии и чрезмерно увлекшуюся переписыванием истории Европу в случае, если она опять попадёт в ту же ситуацию, в которую попала в начале 30-х годов прошлого века, и окажется лицом к лицу с возрожденным своими же руками нацизмом.

Ведь русские могут больше и не прийти…

Юлия Витязева

Источник: http://voicesevas.ru/news/48220-russkie-mogut-bolshe-i-ne-priyti.html