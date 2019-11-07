«Октябрьский переворот» или «Октябрьская революция» – как говорил Сталин

Для поколения, жившего в СССР, события октября 1917 года назывались Октябрьской революцией. Да ещё с приставкой – Великая.

Между тем сразу после взятия власти и еще долгий период после нее, сами большевики называли эти события «Октябрьским переворотом».

Почему? Даже не потому, что взятие власти в Петрограде, а следом в Москве и практически по всей стране было практически бескровным. Даже по сравнению с «великой бескровной», как называли Февральскую революцию, которую уж точно надо называть Февральским переворотом. В феврале 1917 года погибло около 1,5 тысяч человек – подавляющее большинство это вовсе не жертвы стрельбы войск или полиции, а убитые толпой полицейские, офицеры, случайные жертвы.

В октябре 1917 года во время штурма Зимнего дворца в Петрограде погибло всего 6 человек. В Москве в уличных боях погибло уже несколько сотен.

Просто пафос и громкие слова пришли значительно позже, а сначала непосредственные участники событий писали и говорили скромно. Важен был сам факт взятия власти.

Вот, что через год после взятия власти в статье газеты «Правда», которая прямо так и называлась «Октябрьский переворот» И.В. Сталин писал:

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ (24 и 25 октября 1917 года в Петрограде) Наиболее важными событиями, ускорившими Октябрьское восстание, явились: намерение Временного правительства (после сдачи Риги) сдать Петроград, подготовка правительства Керенского к переезду в Москву, решение командного состава старой армии перебросить весь гарнизон Петрограда на фронт, оставив столицу беззащитной, и, наконец, лихорадочная работа чёрного съезда, во главе с Родзянко, в Москве — работа по организации контрреволюции. Всё это в связи с возрастающей хозяйственной разрухой и с нежеланием фронта продолжать войну определило неизбежность быстрого и строго организованного восстания, как единственного выхода из создавшегося положения. Уже с конца сентября ЦК партии большевиков решил мобилизовать все силы партии для организации успешного восстания. В этих целях ЦК решил организовать Военно-революционный комитет в Питере, добиться оставления петроградского гарнизона в столице и созвать Всероссийский съезд Советов. Такой съезд мог быть единственным преемником власти. Предварительное завоевание наиболее влиятельных в тылу и на фронте Советов депутатов Москвы и Петрограда безусловно входило в общий план организации восстания. Центральный Орган партии «Рабочий Путь», подчиняясь указаниям ЦК, стал открыто призывать к восстанию, подготовляя рабочих и крестьян к решительному бою. Первая открытая стычка с Временным правительством произошла на почве закрытия большевистской газеты «Рабочий Путь». Распоряжением Временного правительства газета была закрыта. Распоряжением же Военно-революционного комитета она была революционным путём открыта. Печати были сорваны, комиссары Временного правительства были сняты с постов. Это было 24 октября. 24 октября в целом ряде важнейших государственных учреждений комиссары Военно-революционного комитета силой удаляли представителей Временного правительства, в результате чего эти учреждения оказались в руках Военно-революционного комитета, и весь аппарат Временного правительства был дезорганизован. За этот день (24 октября) весь гарнизон, все полки в Петрограде решительно перешли на сторону Военно-революционного комитета, — за исключением только некоторых юнкерских школ и броневого дивизиона. В поведении Временного правительства замечалась нерешительность. Только вечером оно стало занимать мосты ударными батальонами, успев развести некоторые из них. В ответ на это Военно-революционный комитет двинул матросов и выборгских красногвардейцев, которые, сняв ударные батальоны и разогнав их, сами заняли мосты. С этого момента началось открытое восстание. Целый ряд наших полков был двинут с заданием окружить кольцом весь участок, занимаемый штабом и Зимним дворцом. В Зимнем дворце заседало Временное правительство. Переход броневого дивизиона на сторону Военно-революционного комитета (поздно ночью 24 октября) ускорил благоприятный исход восстания. 25 октября открылся съезд Советов, которому и была передана Военно-революционным комитетом завоёванная власть. Рано утром 26 октября, после обстрела «Авророй» Зимнего дворца и штаба, после перестрелки между советскими войсками и юнкерами перед Зимним дворцом, Временное правительство сдалось. Вдохновителем переворота о начала до конца был ЦК партии во главе с товарищем Лениным. Владимир Ильич жил тогда в Петрограде, на Выборгской стороне, на конспиративной квартире. 24 октября, вечером, он был вызван в Смольный для руководства движением. Выдающуюся роль в Октябрьском восстании сыграли балтийские матросы и красногвардейцы с Выборгской стороны. При необычайной смелости этих людей роль петроградского гарнизона свелась главным образом к моральной и отчасти военной поддержке передовых бойцов. «Правда» № 241, 6 ноября 1918 г. И. Сталин

В своей статье «Октябрьский переворот и национальный вопрос», написанной парой неделе ранее, в октябре 1918 года, Сталин в одинаковой степени использует словосочетания «Октябрьский переворот» и «Октябрьская революция». Никакого неудобства от этого не испытывает ни автор, ни читатели.

Так в течении первых десяти лет и называли – то переворотом, то революцией. Но все больше, конечно, революцией.

А потом в десятилетнюю годовщину Октября, в 1927 году, был впервые официально использован и введен термин «Великая Октябрьская социалистическая революция».

Источник: https://nstarikov.ru/oktjabrskij-perevorot-ili-oktjabrskaja-revoljucija-kak-govoril-stalin-110037