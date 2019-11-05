Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Е.Ю.Спицын, К.В.Семин и И.С.Шишкин на канале “Красная Линия”. “Точка зрения. Выдуманный праздник”

15:06. 5 ноября 2019 124 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZmqP9PKSd1s

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е.Ю.Спицын и К.В.Семин на канале "Красная Линия" в программе "Точка зрения. Всё сгнило"
#МПГУ #Спицын #Семин #СМИ #ЭкспертыМПГУ
Е.Ю.Спицын и К.В.Семин на "Красной Линии" в программе "Темы дня. Экономика сырьевого придатка"
#МПГУ #Спицын #Семин #КраснаяЛиния #Темыдня #СМИ
Бомба под Россию. Евгений Спицын о десоветизации // По-живому
... с историком Евгением Спицыным.Канал Евгения Юрьевича:https...html________________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: ...https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com...
Е.Ю.Спицын, К.В.Семин и И.С.Шишкин на канале "Красная Линия". "Точка зрения. Выдуманный праздник"
"Сколько будет 100 минус 80?.." В России началась кампания против ЕГЭ
... будет затронута в проекте Спицына и журналиста Константина Семина – "народном" фильме ... Количество перейдет в качество", - сообщил Спицын корреспонденту Накануне.RU.Эксперта поразила... и так далее", - отмечает Спицын.Проблема, по его словам, заключается...
Революция 1917 года: от торговли детьми до диктатуры детства
... историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын в беседе с корреспондентом Накануне... современном образовании "Последний звонок" Константин Семин. – Всем есть за что благодарить...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)