Е.Ю.Спицын, К.В.Семин и И.С.Шишкин на канале “Красная Линия”. “Точка зрения. Выдуманный праздник”

... с историком Евгением Спицыным.Канал Евгения Юрьевича:https...html________________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: ...https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com...
... будет затронута в проекте Спицына и журналиста Константина Семина – "народном" фильме ... Количество перейдет в качество", - сообщил Спицын корреспонденту Накануне.RU.Эксперта поразила... и так далее", - отмечает Спицын.Проблема, по его словам, заключается...