Известный блогер и медиа-директор SUP Антон Носиксделал прогноз, как примерно будет коваться сегодня «победа Путина». «Всех поздравляю с начавшимся праздником суверенной демократии. Завершиться он должен великим стоянием на Манежной площади, куда в ...
На фоне последних инициированных российским государством действий можно попасть в плен крайне опасных иллюзий, будто бы это — не что иное как предвестник скорого конца режима, что социальная революция весьма вероятна, причем даже в самом ближайшем будущем...
В ответ на мою статью "Путин таки начал потихоньку открывать "Ящик Пандоры"?! Это должно обрадовать миллионы россиян!" некто Мистер Гудвин написал: Появление этого комментария под статьёй — типичный ход "библейского жида", и этот ход нацелен нейтрализовать...
Концептуал СМИ Доводы министра образования Ольги Васильевой Министр образования Ольга Васильева выступила за «возврат к лучшим традициям советской школы». По мнению министра, роль современной школы всё та же: воспитывать «личность, уважающую свой народ и ...
Источник: Аргументы и Факты @ Юрий Поляков Сотрудники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии бьют тревогу: если в 1975 г. половую жизнь до 15 лет начинало лишь 4% девушек, то сегодня — 14%, а в 10-11-м классе сексуальный дебют происходит у ...