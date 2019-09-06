Китайская кавалерия
02:09. 6 сентября 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
И еще про Китай.
Отдельная тибетская кавалерийская рота 76-й армейской группы НОАК
Отдельная тибетская кавалерийская рота 76-й армейской группы НОАК дислоцирована в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань. Набор личного состава роты производится в основном из местного населения (тибетцы, тибетские монголы).
https://dambiev.livejournal.com/1701888.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5258065.html