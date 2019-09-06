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Китайская кавалерия

02:09. 6 сентября 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:


И еще про Китай.

Отдельная тибетская кавалерийская рота 76-й армейской группы НОАК



Отдельная тибетская кавалерийская рота 76-й армейской группы НОАК дислоцирована в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань. Набор личного состава роты производится в основном из местного населения (тибетцы, тибетские монголы).













































https://dambiev.livejournal.com/1701888.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5258065.html

Метки: кавалерия, Китай, кнр, ноак, тибет, фотографии

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