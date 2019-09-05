Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2019

Результаты расследования не кажутся правильными

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в очередной раз выступил с заявлениями, что текущее расследование по "Боингу" ангажированное и нацелено лишь на обвинение РФ, а не на установление истины.В очередной раз Малайзия, как главный пострадавший, заявляет, что необходимо новое полноценное расследование, хотя сколько было рассказов про то, что "весь мир не сомневается в виновности России после объективного голландского расследования".

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Обмен пленными: Торг зашел в тупик

Обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться 7 сентября. Такой информацией со ссылкой на дипломатические источники делится «Интерфакс». «Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», — заявил собеседник агентства.

«Интерфаксу» не удалось получить комментарий в Кремле по поводу названной даты. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из-за чувствительности темы «анонсов быть не может». «Факт станет известным», — пообещал он.

В этот же день украинский адвокат, занимающийся делами россиян, Валентин Рыбин сообщил РИА «Новости», что не имеет информации относительно даты возможного обмена.

«Не знаю. Не уверен», — заявил Рыбин, отвечая на вопрос, когда может состояться обмен, возможен ли он на текущей неделе.

Напомним, ожидалось, что обмен состоится еще 30 августа. Информацию об этом распространил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, однако позже в офисе украинского президента эту информацию опровергли, отметив, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

«Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет», — сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По словам Валентина Рыбина, задержка может быть связана с тем, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал указа о помиловании россиян, без которого невозможен обмен. В то же время до сих пор не ясна процедура освобождения украинских заключенных в России, часть из которых уже отбывает наказание, а часть находится под следствием. В Москве справедливо полагают, что на Украине уголовные дела против этих людей будут прекращены.

2 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, сообщил о новой схеме согласования юридических оснований для освобождения подследственных, согласно которой моряки -участники керченского инцидента — могут отправиться на Украину и в Россию с копиями уголовных дел, заверенными нотариусом, а за преступления будут осуждены заочно. Таким образом, вступивший в силу приговор может быть использован в качестве доказательства законности преследования украинских моряков. Правда, это позволит последним в дальнейшем пожаловаться на действия властей России в Европейский суд по правам человека.

И все же при наличии такого количества несогласованностей, непонятно, для чего на прошлой неделе были запущены слухи о том, что процесс пошел? И когда он, наконец, сдвинется с мертвой точки?

— В истории с обменом заключенными, или как их еще называют — «пленными», изначально что-то пошло не так, — считает директор Института свободы, член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков.

— Информация от бравурно-радостной довольно быстро упала на уровень тревожного ожидания, а потом и вовсе исчезла. Некоторые источники утверждают, что киевская сторона в последний момент выставила абсолютно неприемлемое для Москвы условие, после чего процедура обмена была перенесена.

Возможно, Киев отказался выдавать кого-то из стратегически важных для Москвы политзаключенных. В целом же я полагаю, что обмен все-таки состоится, поскольку он выгоден украинской власти. Таким образом она хочет продемонстрировать наличие доброй воли к урегулированию конфликта на Донбассе и восстановлению хотя бы минимально нормальных отношений с Россией. Но демонстрировать добрую волю и реально иметь ее — разные вещи.

Очевидно, киевский режим все больше продолжает имитировать хорошие намерения, при этом держа наготове фигу в кармане. Это вполне в стиле внешне обновленной украинской власти. Ее стиль отличает максимальный расчет на внешние эффекты, на шоу, но при этом содержание процессов зачастую не соответствует их содержанию.

Что же касается в принципе правомерности или даже справедливости процедуры обмена, то тут я не вижу никаких противоречий. Это нормальная мировая практика. И в данном случае обмен будет совершенно оправданным. Тем более, уже был успешный опыт с Надеждой Савченко. Другое дело, что это не приведет к каким-то серьезным системным изменениям ситуации между Украиной, Донбассом, Россией и Западом. Нынешняя киевская власть и ее западные партнеры пока что склонны затягивать процесс, вместо урегулирования продолжая консервировать проблемы. Политической воли для приемлемого решения у Киева нет, поскольку его политические цели по-прежнему стоят далеко от миротворческих идей.

Возможно, команде Зеленского еще понадобится война на Донбассе и конфликт с Россией для очередного «сплочения нации» вокруг правящей бюрократии, которая с легкостью меняет пацифистские белые одежды на камуфляжную «зеленку».

— Тема обмена заключенными очень сложна и остра, — подчеркивает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

— С самого начала вызывало удивление та легкость, которая была заявлена при её решении — только лишь потому что новый президент Зеленский дал много предвыборных обещаний по Донбассу. Которые пока так и остались обещаниями. Каждая из сторон имеет свои интересы и не хочет проигрывать в глазах собственной общественности в репутации.

Изначально Россия выдвигала условие «всех на всех», Украина же ставила другие условия. Были споры и по персоналиям. К сожалению, украинская сторона более чувствительна к вопросу и более рьяно отстаивает права своих сограждан. У нас, к примеру, много говорят о судьбе Вышинского, гражданина Украины. И ничего или почти ничего о судьбе российских военнопленных или узников Дома профсоюзов.

Получается что наши добровольцы в глазах российских властей — куда менее ценный предмет для торга, простите мой цинизм, чем Вышинский. У меня и у моих друзей в республиках Донбасса вызвало возмущение решение главы ЛНР Пасечника «подарить» в качестве жеста доброй воли шестерых украинских террористов, осужденных судом республики, Медведчуку и Бойко. Сделала Украина ответный шаг? Нет.

Вспомним июль-август 2014 года, когда несколько сотен украинских военных, спасая свои жизни, бежали на территорию России. Почему они были переданы украинским властям, с оружием в руках? Почему Россия в ответ не потребовала хотя бы возвращения своих граждан, томящихся в украинских тюрьмах? Это подтверждает сделанный ранее вывод о равнодушии наших властей к судьбам этих людей. Они не медийные персоны, подобно Вышинскому, и потому имеют очень низкую обменную цену. Это не только мое мнение. Люди, которые владеют вопросом куда лучше меня, не первый год пытаются сдвинуть с места нашу неповоротливую и равнодушную бюрократическую машину. Пока без особых результатов.

«СП»: — Кому нужно было запускать слух о том, что процесс якобы уже идет?

— Эти слухи выгодны и Киеву, и Москве. Особенно Киеву. Во-первых, обмен пленными — вопрос более чувствительный для Украины. Для России он второ- и третьестепенный. Во-вторых, Зеленский как шоумен раздал слишком много обещаний перед выборами. И вопрос обмена с пленными — самое простое, что он может сделать. Он, к тому же, рассчитывает получать авансы с российской стороны.

Все интервью Алексея Чеснакова, помощника Владислава Суркова, Олега Царева и других проникнуты идеей: с Зеленским можно разговаривать, он пойдет на выполнение «Минска-2», пойдет чуть ли не на федерализацию Украины. Чего стоят прогнозы Царева мы помним по Евромайдану. Как бы нам не ошибиться с такими прогнозами и иллюзорными ожиданиями в этот раз. Но ошибки будут куда более болезненными. Российская политика по Украине дает слабину и отдает утопичностью.

«СП»: — Насколько серьезным препятствием являются бюрократические препоны с юридическим обоснованием освобождения? Почему нельзя просто обменять людей?

— А какие юридические основания были для освобождения Надежды Савченко? Если вопрос политически актуален все юридические препятствия будут с легкостью устранены. Если же они возникают — значит, возникли политические препятствия.

«СП»: — Из-за кого в реальности может идти торг? Кого Москва и Киев не хотели бы отпускать?

— Главным образом по Вышинскому и Сенцову. В России так называемого режиссера Сенцова судили по статье о подготовке теракта, украинцы же и их российские союзники либералы считают его узником совести. Одним словом, ретранслируют на Сенцова отношение к чеченским сепаратистам 1990-х годов со стороны так называемой демшизы. По Вышинскому тоже острые разногласия и никто не хочет уступать. Украина с легкостью может арестовать множество собственных граждан, сотрудничающих с российскими СМИ, и выставить их к обмену. Логика беспроигрышная, и украинцы уже делали так неоднократно, когда проводили обмены с ДНР-ЛНР. Хватали на улице совершенно случайных людей и предоставляли к обмену.

«СП»: — Насколько, по-вашему, вообще правильно отпускать совершивших уголовные преступления даже ради обмена?

— Если Сенцова отпустят — это будет несомненный удар по репутации Кремля. Внутри страны многое делалось для того чтобы убедить общество что Сенцов — террорист, готовивший взрыв, по счастью, предотвращенный. И теперь получается что его освобождают. На каком основании? Второй Надежды Савченко из него не получится. В отношении украинских боевиков из УНА-УНСО*, воевавших против российских войск в Чечне — та же ситуация. Но, скорее всего, всех этих преступников отпустят. Всем, и российским властям тоже, нужны политические очки и хотя бы видимость какого-то прогресса в противостоянии с Украиной. У нас возобладала стратегия «умиротворения агрессора», что, вероятно, связано с деятельностью команды Суркова.

По словам координатора запрещенной на Украине организации «Боротьба» Евгения Голышкина, тема обменов заключенными используется сторонами для продвижения собственных «стратегических линий».

— За последние дни различные источники несколько раз показали, что абсолютно не владеют какими-то «инсайдами» и данная проблема решается в самых высоких кабинетах кулуарно.

«СП»: — Кто, по-вашему, является основным предметом торга? Удастся ли в скором времени договориться!

— Украинские моряки и российские военные идут «отдельным предметом торга», нежели военнослужащие ВСУ и участники ополчения народных республик ввиду своего более высокого статуса.

Готовящиеся новые переговоры «Нормандской четверки» вряд ли смогут как-то стабилизировать ситуацию с обменом, т.к. такая ситуация устраивает стороны для ситуативного «оживления» обстановки. Так что можно с уверенностью сказать, что в обозримом будущем урегулирования в этом вопросе не будет, а обмены будут совершаться в зависимости от активности международной обстановки.

Дмитрий Родионов

* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.

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«Мотор Сич» не пускает Украину в НАТО

В предпоследний день лета посол КНР в Киеве Ду Вэй собрал брифинг и заявил, что США не имеют права «нагло вмешиваться» в сотрудничество Китая и Украины в оборонной сфере. Беспрецедентным выступление дипломата не назовешь, однако столь резкие слова в адрес Соединенных Штатов, сказанные в третьей стране, явление достаточно неординарное.

Для сравнения можно вспомнить 2014–2015 годы, когда между Китаем и Вьетнамом происходила острая конфронтация из-за принадлежности спорных островов. Пограничные корабли КНР брали на абордаж рыбацкие суда СРВ, в Ханое проходили демонстрации разгневанной молодежи, а на приемах в Киеве послы обоих государств обменивались любезностями и мирно беседовали друг с другом.

Потому-то выступление Ду Вэя и выглядит своего рода дипломатической сенсацией. И раз полномочный представитель Пекина говорит о «наглом вмешательстве», то значит вопрос крайне серьезный. Связан он с запорожским предприятием «Мотор Сич».

Вообще в обывательской и псевдоэкспертной среде бытует мнение, будто бы китайский бизнес вот-вот скупит Украину с потрохами и у каждого более-менее привлекательного актива появится владелец, имеющий в кармане паспорт Поднебесной. В реальности ситуация иная. У КНР довольно умеренный интерес к «незалежной», и внимание сосредоточено в основном на инфраструктуре. В частности, за средства China Harbour Engineering Company были проведены работы по углублению порта Южный и порта в Черноморске (бывшем Ильичевске). Тут у Китая прямая выгода: например, в июле грузопоток, проходивший через Южный, на 79% состоял из экспорта и его львиная доля ушла в КНР.

На прочие проекты, связанные с Украиной, Поднебесная тратит деньги по чуть-чуть и осторожно (между прочим, в Нигерию Китай инвестирует в разы больше). Поэтому реакция диппредставительства в Киеве на возню вокруг «Мотор Сичи» показывает, насколько данная компания нужна КНР.

Вообще беда предприятия и ее многолетнего руководителя Вячеслава Богуслаева в том, что производственные мощности находятся на Украине и их нельзя переместить на территорию РФ. Зависимость «Мотор Сичи» от заказов российской «оборонки» почти все постсоветское время была колоссальной. Успешному сотрудничеству способствовали связи Богуслаева в Москве, который находился в дружеских отношениях с генералами, адмиралами, сенаторами и прочими представителями властного олимпа.

Денег, полученных из российского бюджета, хватало на нужды предприятия, а также на собственную телекомпанию и даже гандбольный клуб. Доходы позволяли заниматься и меценатской деятельностью. В 2005 году в Запорожье установили памятник князю Святославу Храброму. Финансированием работ занималась «Мотор Сич». Автором скульптуры стал Вячеслав Клыков, чья самая знаменитая работа — монумент маршалу Жукову возле Исторического музея в Москве.

В конце 2011-го украинские производители авиадвигателей заключили выгодный пятилетний контракт с ОАО «Вертолеты России». Каждый год вооруженные силы РФ должны были получать моторы для Ми-24, Ми-28, Ми-8 МТВ, Ми-17, Ка-31 и Ка-32. Это не говоря о том, что ранее двигателями из Запорожья оснащались знаменитые «аллигаторы» — Ка-52. Благодаря успешному сотрудничеству с Россией предприятие Богуслаева смогло вложить средства в развитие Оршанского авиаремонтного завода в Белоруссии. Здесь давали новую жизнь старым советским вертолетам. Машины модернизировались, получали новые двигатели украинского производства и затем продавались странам третьего мира.

Всему этому пиршеству положили конец события 2014 года. Сначала правительство Яценюка запретило военно-техническое сотрудничество с РФ. Потом последовали санкции, под которые попали российские партнеры «Мотор Сичи». Так компания осталась без своего главного заказчика. Одновременно под ударом оказался завод в Орше — Богуслаев потерял контракты в РФ и у авиаремонтников возникли проблемы с финансированием. Доходило до того, что работники, дабы не сидеть без дела, занимались уборкой территории. В подобном режиме завод провел несколько лет, пока в 2018-м волевым решением белорусских властей предприятие не вернули в госсобственность. Местная оппозиция тут же обвинила Лукашенко в склонности к авторитарности, тоталитарным методам руководства, государственному рейдерству и т. п.

Вернемся к «Мотор Сичи». Оставшись без заказов из РФ, она попала в сложную ситуацию. И тут на сцену вышли китайцы. Они положили глаз на украинскую, а если уж совсем точно, то на остатки советской «оборонки», и кое-что для себя получили. К примеру, несколько лет назад некий ученый из Днепропетровска уехал в КНР и увез с собой документацию, связанную с выпуском ракет. В специализированной американской прессе писали об украинском следе в модернизации китайских вооружений. Поэтому интерес к запорожской компании вполне понятен.

В 2015-м поползли слухи о продаже «Мотор Сичи» — то ли планирующейся, то ли уже состоявшейся. В реальности же предприятие заключило контракт с Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment на постройку завода в Чунцине. Финансировала проект Beijing Xinwei Technology Group, предоставившая кредит под небольшие проценты. Запорожцы должны были помочь в запуске производства в КНР и поделиться технологиями. Кроме того, специалистам «Мотор Сичи» предстояли длительные командировки в Китай для передачи опыта.

Власти «незалежной» поначалу взирали на происходящее благосклонно. Украинский посол в Китае Олег Демин посетил стройплощадку в Чунцине и высказался в том духе, что, мол, дело полезное. А дальше… следствие, суд, штурм СБУ заводской проходной и срочный указ Порошенко о неотложных мерах по защите национальных интересов в двигателестроении. На акции «Мотор Сичи» наложили арест. Предприятию инкриминировали диверсию и подрыв обороноспособности Украины.

Это происходило в 2018-м. В нынешнем году удалось договориться о новых условиях соглашения. По ним «Укроборонпром» получал на безвозмездной основе 25% акций «Мотор Сичи». За время, ушедшее на «защиту национальных интересов», ситуация еще более ухудшилась, и 15 августа предприятие перевели на четырехдневную рабочую неделю. Вскоре поступили известия о новом контракте, покупке китайцами 56% акций и обязательстве сохранить в Запорожье рабочие места. Сделку передали на рассмотрение Антимонопольного комитета.

Но не прошло и недели, как «майданные» информационные собаки подняли бешеный лай. Юрий Бутусов, «Обозреватель», «Украинская правда», «День» — все они выли и причитали, словно на похоронах дорогого и любимого родственника. Аргументы приводились сногсшибательные: из-за продажи «Мотор Сичи» китайцам Украину… не примут в НАТО! Не смог промолчать Игорь Смешко, лидер проигравшей недавние выборы партии «Сила и честь». Из его поста в «Фейсбуке» выходило, что происходит разрушение основ обороны и безопасности «неньки».

Свою кампанию запустили и в США. Украинская служба «Голоса Америки» собрала мнение экспертов по вопросу «Мотор Сичи». Все они дружно выражали обеспокоенность и рассуждали примерно так: а неплохо бы самим американцам купить предприятие. Информационная волна шла параллельно визиту в Киев помощника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. О том, зачем тот едет на Украину, ранее сообщила газета The Wall Street Journal. По информации издания, помощник собирался срывать сделку «незалежной» с Китаем. Болтон дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода» и пояснил: вопрос важен «как для Украины, так и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран».

Однако интерес вашингтонского гостя не сводился лишь к проблеме «Мотор Сичи». Завершившееся турне Болтона по бывшим советским республикам стало прощупыванием и проверкой, насколько их руководители готовы углубленно сотрудничать с КНР. Особенно важной точкой на маршруте помощника по нацбезопасности являлся Минск. Президент Белоруссии весьма позитивно настроен по отношению к Китаю. Настолько, что солдаты из Поднебесной уже несколько раз участвовали в парадах в честь Дня независимости республики.

Тем не менее, встречаясь в Киеве с Зеленским и председателем СНБОУ Данилюком, Болтон поднял тему «Мотор Сичи», хотя напрямую о ней не говорил. Зато немало внимания визитер из США уделил тому вреду, который Украине нанесет сотрудничество с КНР в военной сфере. Дескать, и долгами вас опутают, и по миру пустят. Попутно прозвучали обвинения китайцам в воровстве технологий.

Послу Ду Вэю пришлось ответить. Помимо резких высказываний о наглости американцев, дипломат заявил: «США по всему миру поливает Китай грязью, и сейчас вся эта грязь хлынула в Киев». В общем, проявление конфронтации между Вашингтоном и Пекином налицо, и глобальная схватка двух великих держав зримо коснулась Украины. Ее власти оказались в сложном положении. Игнорировать прессинг (а слова Болтона есть не что иное, как самое неприкрытое давление) американцев они не в состоянии, но и китайцы настроены по-боевому. Антимонопольный комитет свое заключение пока не сделал, и, похоже, вокруг него предстоит нешуточная борьба. С большой долей вероятности Украина наперекор США не пойдет, и решение по «Мотор Сичи» будет не в пользу КНР.

Алексей Ткачук

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Прощай, Виталий, здравствуй, Майдан?

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В СБУ подозревают подготовку диверсии и госизмену на предприятии «Мотор Сич», продававшем продукцию России

В СБУ начали осуществлять досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии «Мотор Сич». Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос Радио Свобода. Согласно данным СБУ, расследование касается вероятных поставок продукции завода представителям России. «Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии — действий, направленных на разрушение акционерного общества „Мотор Сич” как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО „Мотор Сич” помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования», — говорится в документе. Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовного процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования. Читайте также: В Минске договорились о восстановлении мобильной связи на Донбассе

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Парламент ДНР принял законопроект о запрете героизации фашистских коллаборационистов

Сегодня, 4 сентября, согласно повестке пленарного заседания, депутаты Народного Совета ДНР рассмотрели законопроект «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны», разработанный депутатом Народного Совета Валерием Скороходовым. Представил законопроект его инициатор. «Проектом закона предлагается установить в Донецкой Народной Республике запрет на реабилитацию и героизацию сотрудничества с фашистско-немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Законопроект определяет, что члены формирований «Украинская повстанческая армия»*, «Украинская повстанческая армия атамана Тараса Боровца “Полесская Сечь”», «Украинская народная революционная армия», «Организация украинских националистов»*, «Конгресс украинских националистов», «Организация украинских националистов (революционеров)», «Организация украинских националистов (бандеровцев)»*, «Организация украинских националистов (солидаристов)», «Организация украинских националистов (мельниковцев)», «Заграничные части организаций украинских националистов», «Военные отряды националистов» («Противопольский легион», «Украинский легион», «Легион Романа Сушко»), «Дивизия СС “Галичина”» («14-я гренадерская дивизия войск СС «Галичина»», «14-я гренадерская дивизия Ваффен СС “Галичина”», «1-я украинская дивизия УНА»)», «Дружины украинских националистов» («Украинский легион», батальоны «Роланд» и «Нахтигаль»), «Украинский национальный комитет», «Украинский центральный комитет», «Украинский главный освободительный совет», «Украинское государственное правление», «Украинская национальная армия» относятся к организациям, сотрудничавшим с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, законопроектом определен правовой механизм законодательного закрепления порядка отнесения формирований к таким организациям. Реализация положений законопроекта обеспечивается благодаря вменению в обязанности государственным органам Республики в рамках своей компетенции принимать соответствующие меры по противодействию любым формам реабилитации и героизации коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны. Также устанавливается административная ответственность для физических, юридических и должностных лиц за публичное распространение сведений, реабилитирующих и героизирующих вышеупомянутые организации, либо сведений, оскверняющих символы воинской славы и памятные даты, связанные с защитой Отечества. Уголовная ответственность устанавливается соответственно за неоднократное распространение указанных сведений либо совершение указанных действий», — сообщил Валерий Скороходов. Он добавил, что коллаборационизм и героизация фашизма осуждены рядом международных документов, в частности, резолюцией Комиссии ООН по правам человека от 6 апреля 2005 года «Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и все формы дискриминации», а также Нюрнбергским трибуналом. Поскольку предложенный законопроект будет способствовать противодействию героизации фашизма, депутаты проголосовали за его принятие в первом чтении. Далее законопроект будет отправлен на доработку с учетом замечаний и предложений. Читайте также: Британский уфолог обнаружил «российский НЛО» в украинском небе, — Daily Express (ВИДЕО) *запрещенная в РФ экстремистская организация

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Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.

«Состоялась первая встреча Контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины. Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей», – рассказал Грызлов после очередной встречи в Минске, передает ТАСС.

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявлял, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией.

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Задача – вернуть неприкосновенность

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