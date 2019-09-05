Эксперты рассказали, как Россия обошла ловушку с американским госдолгом

Вашингтон будет использовать казначейские обязательства США для продавливания своих интересов в мире. Такое мнение высказали американские и российские эксперты.

В воскресенье, 1 сентября, США и Китай в рамках торговой войны ввели дополнительные пошлины на импортные товары. Под действие новых американских тарифов попала электроника (беспроводные наушники, умные колонки и др), а также обувь, произведенные в КНР. Пекин в ответ на эти действия ввел дополнительные пошлины в десять и пять процентов на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Если сторонам не получится устранить свои разногласия, 15 декабря вступят в силу вторая партия дополнительных таможенных сборов. Об этом сообщает англоязычная редакция RT.

По мнению аналитиков, все идет к тому, что очень скоро не останется товарных групп, по отношению к которым США смогут вводить ограничения. Это привело к тому, что стороны уже сейчас начинают рассматривать новые варианты причинения экономического вреда друг другу. В частности. Пекин намекнул, что может использовать редкоземельные металлы в качестве рычага для оказания давления на оппонента. Соединенные Штаты, не собирающиеся уступать конкуренту, также готовят жесткий маневр.

Вашингтон хочет потребовать от КНР выплаты долгов по облигациям, которые были выпущены Пекином в начале 20 века, с целью привлечения инвестиций в строительство железных дорог. Основными держателями этих облигаций являются граждане Соединенных Штатов, общая сумма задолженности с учетом процентов составляет порядка триллиона долларов. Также следует учитывать, что в настоящее время Пекин владеет ценными бумагами Казначейства США на аналогичную сумму.

«США просто объявят дефолт по 1 триллиону долларов США облигаций UST, находящихся в собственности Китая. Далее они заявят, что эти средства пойдут в счет погашения старых китайских долгов», – рассказал американский финансовый эксперт Макс Кейзер.

По словам финансиста из США Джима Роджерса, довольно сомнительно, что Китай выплатит свои старые долговые обязательства. В то же время попытка Вашингтона потребовать у Пекина эти деньги обернется серьезными экономическими проблемами. Эксперт не исключил, что дело может дойти до заморозки китайских активов на территории Соединенных Штатов.

В этой связи можно констатировать, что наличие у Китая большого количества облигаций Казначейства США создает определенные сложности для Пекина. Они могут быть использованы американской стороной для различных манипуляций. К примеру, обесценивание этих активов нанесет гораздо больший вред для КНР, чем для американской стороны. Аналогичным образом Вашингтон хотел поступить и с Россией, однако Москва себя обезопасила от подобных рисков.

Россия за последний год распродала практически все американские гособлигации, которые были в ее распоряжении. На начало 2018 года эти активы оценивались более чем в 100 миллиардов долларов, спустя 12 месяцев они составляли лишь 15 миллиардов, а в мае текущего года эта сумма сократилась до 12 миллиардов.

Как отметили аналитики, Россия, оказавшись под западными санкциями, весьма предусмотрительно распродала американские облигации. Тем самым страна обезопасила себя от попадания в ловушку, в которую сегодня может угодить Китай.

«Сокращение Россией госдолга США – это защитная мера, направленная на то, чтобы непредсказуемые действия американцев вводить ограничения и санкции во всех сферах не коснулись российских золотовалютных резервов», – рассказал политолог Николай Стариков.

Ранее «ПолитРоссия» приводила слова американского эксперта Джима Рикардса, который рассказал, как Россия может заработать на высокой стоимости золота.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108275