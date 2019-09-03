Сладкая и опасная слава: как уберечь ребенка от тщеславия?

Выгнанный из рая человек отныне и навеки обзавелся багажом в виде страстей, каждая из которых хотя бы в зачаточном состоянии присутствует во всех отдельно взятых индивидуумах.Словами епископауточним термин: “Страсть – это порок от долгого времени вгнездившийся в душе и через навык (постоянное повторение) сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится”.Когда-то я слышала высказывание о том, что самым большим искушением для человека является власть, богатство и… дети. Дети?! Удивлялись мои знакомые, с которыми я поделилась этим утверждением. С чего бы вдруг! До поры до времени и мне самой эта мысль казалась странной. Но собственное материнство меня несколько просветило и отрезвило. Я с головой погрузилась в другой мир – детские болезни, игры, модное раннее развитие, стирка, кормление, воспитание, детские конфликты. Менялось мое восприятие, менялось мировоззрение. Я наблюдала за собой и другими мамами, за их и своим отношением со своими детьми, за отношениями между мамами, между мамами и чужими детьми, мамами и отцами, между внуками, родителями и бабушками – дедушками, между мамами и вообще посторонними людьми.И тогда я поняла, насколько полно и ярко человек проявляется (как и его страсти) через отношение к своими детям. Обычно мать воспринимает ребенка, особенно пока он еще дошкольник, как часть себя. Как говорила Чулпан Хаматова (не ручаюсь за дословность): когда моя дочь была маленькой, я воспринимала ее как нечто неотъемлемое от себя, буквально как свою руку или ногу.Пересматривая ранние видео с моей доченькой, я невольно съеживаюсь от стыда, потому что вижу как мучаю и достаю своих родных и своего ребенка, чтобы получить “идеальную” картинку и не понимаю, как нарастает какое-то отчуждение между нами. Тщеславие как оно есть! Одна из восьми главных страстей, выделяемых православием.Вот что говорит о ней Википедия:Зная заповеди и стараясь по мере сил их придерживаться, христиане, тем не менее, допускают в воспитании детей те же ошибки, что и люди неверующие.Первый ребенок. Именно он в большей мере становится жертвой родительского тщеславия. Находясь в радостном ожидании появления малыша, мы, родители, в большинстве своем уверены, что уж мы то точно воспитаем его настоящим человеком! Не облажаемся, как друзья, соседи, собственные родители, да и вообще все остальные детные люди! Ох, как иногда расцветает тщеславие и самомнение в это время! Все еще только в планах и будущее видится в самых радужных красках!В шесть месяцев начнет проситься на горшок, раньше всех заговорит, в три начнет читать, в пять – шпарить на английском (а может и не только на нем), будет самым сообразительным, всегда сумеет дать сдачи, станет настоящим лидером. Возможно тщеславие будет рисовать качества высшего порядка – свободную личность, гордого, прекраснодушного человека с пламенным искренним сердцем. Все будет зависеть от жизненных устремлений и душевных (не путать с духовными!) качеств родителей.И вот он появился на свет! Сначала родители будут тщеславиться в одиночку. Развивашки, развитие лидерских качеств, модная детская одежда в ущерб здоровью и удобству. Подрастая, дитя неизбежно переймет родительские установки и желание славы.Но недаром термин “тщеславие” сложен из двух слов – тщетный (напрасный) и слава. Печальны судьбы испорченных родительским тщеславием. Если эта страсть закрепляется в ребенке в виде человекоугодничества, сценарий жизни обычно таков: “гладкий”, послушный, удобный для всех ребенок, который привык всем нравиться, становится таким же удобным и внешне покладистым взрослым и проживает не свою жизнь. Дни свои он может закончить, так и не узнав, кто он есть на самом деле, то есть фактически прожить зря!А вот другой вариант развития событий, который вероятен при другом образе многоликого тщеславия. Советский и российский нейрофизиолог, крупный исследователь мозга Наталья Бехтерева в книге “Магия мозга и лабиринты жизни”, рассказывает что-то наподобие притчи, навеянной реальной историей. Речь идет о младшем ребенке, в отличие от двух старших, избалованном и видимо перехваленном матерью:“Маленький был красив и одарен, но ничего не должен жизни – так его воспитала мать с ее святой всепоглощающей любовью. Жизнь, как он себе это представлял, ему была должна все. Плохо только, что жизнь-то об этом ничего не знала, а потому долгов своих отдавать никому не собиралась. Сошел маленький раньше старших с круга, да и болеть стал. Увяла прежде времени красота, ушла уверенность, стерлась и разница в возрасте – не календарная, биологическая – между старшими и младшим”.Таким образом, плоды тщеславия могут быть весьма плачевны. Как не допустить, чтобы эта страсть пустила в ребенке глубокие корни? Прекрасные рецепты дают святые отцы.Иоанн Златоуст в своем трактате “О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать детей”, предлагает обратить особое внимание на общение ребенка со сверстниками:“Как же добиться этого и с чего начнем их воспитывать? С того, что будем внимательно следить за происходящим с ними, ибо ребенок легко может быть привлечен к такому (поведению). Почему? Так как не воюет с другими за деньги и славу, нет у него заботы о жене, детях и доме, поскольку в детском еще находится возрасте. Какая, следовательно, у него причина для спеси и брани? Все состязание у него со сверстниками. Поэтому сразу же установи закон: ни над кем не надмеваться, никого не оскорблять, не клясться, не быть драчливым. И если видишь, что нарушается закон, накажи: когда суровым взглядом, когда язвящим словом, когда и упреком, порой же хвали его и обещай награду”.Также святитель советует родителям подумать и над своим поведением:“Станет и сам отец много лучше, в то время как учит этому, и сам себя будет воспитывать ни по какой иной причине, кроме той, чтобы не развратить собственным примером; поступая так, он превзойдет самого себя”.В конце трактата Иоанн Златоуст предостерегает: “Хотя бы у нас все наше было благоустроено, мы подвергнемся крайнему наказанию, если нерадим о спасении детей. Развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности (родителей) к житейскому. Обращая внимание только на это одно и ничего не желая считать выше этого, они необходимо уже нерадят о детях с их душою”.Строгое воспитание, по мнению святых отцов, препятствует чрезмерному развитию тщеславия.Так, великий подвижник, преподобный Нил Синайский призывает: “Кто хочет рачительно воспитать детей своих, воспитывает их в великой строгости и трудных занятиях, чтобы, отличившись и в науках, и в поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих”.Подведем итог: тщеславие – страсть коварная, которая часто кажется безобидной. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, она “более всех других маскируется перед сердцем человеческим, доставляя ему удовольствие, часто принимаемое за утешение совести, за утешение божественное”. Детская душа к тщеславию очень восприимчива и заболеть ею ребенку не стоит никакого труда. Поэтому будем внимательны к своим детям, строги к себе и без неуместного легкомыслия отнесемся к своим родительским обязанностям.Страстное состояние человека есть извращенное движение его душевно-телесной природы. Человек был сотворен по образу Божию, так, чтобы стремиться быть с Богом. И Бог есть источник его жизни. Человек должен питаться благодатью Божией, его энергией.То что исходит от Бога, иначе – Слава Божия, идет впереди него. Но в результате грехопадения, человек отказался от этой славы и впал в страстное, извращенное состояние.Он также желает насыщаться, но извращенным способом получать эту славу.Что такое тщеславие – это наша возможность и наше желание быть больше самих себя. Человек и должен как личность быть больше природы, быть больше самого себя в стремлении к Богу. Но человек отказался от этого самосовершенствования в Боге. И, поскольку он все-таки стремится к саморазвитию, человек получает славу человеческую. Людьми движет мотивация человеческих наград, а не Славы Божией. И это становится основой их жизни.Конечно, мы с детства воспитываем в ребенке тщеславие, потому что воспитание происходит, как правило, через поощрение. Ребенок сделал что-то хорошее, мы говорим – молодец! И он получает эту славу – поощрение. Как в этом случае не хвалить детей? Хвалить детей надо! Но тщеславие имеет и другие формы. Например, лицемерие. Лицемерие – это тщеславие. Давид – псалмопевец пишет: всяк человек – ложь! То есть человек делает вид перед людьми один, а на самом деле он другой. Перед людьми он хороший, а на самом деле он грешник. И вот лицемерие, ложь, обман для достижения цели – все это виды тщеславия.Поэтому воспитывая детей, нужно следить за тем, чтобы они не лицемерили, не лгали для достижения своих целей. Ведь дети прекрасно умеют манипулировать взрослыми. Надо воспитывать в детях скромность. Сделал доброе дело и помолчи, не хвались! Хвастовство – тоже проявление тщеславия! Выгораживание себя, оправдание, когда ребенок ябедничает – я хороший, а он – плохой, когда топит других, а себя выставляет молодцом – это тоже желание тщетной славы. Нужно знать, что без Бога человек все равно будет тщеславным. Он так устроен, он ищет этой награды, он ищет поощрения. Вне религии, без Бога, победить тщеславие невозможно. Как говорит Господь – “Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и все приложится вам”.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9163255.html