Новости Украины и Новороссии 31 августа 2019
- 09:34 В Киеве от имени Зеленского вымогали полмиллиона долларов (ФОТО).
- 09:01 «Решение по Авакову сложное, ему обозначили красные линии», — премьер Гончарук (ВИДЕО).
- 07:30 Горы трупов и деньги: Всплыла грязная правда про «Иловайский котёл» и Порошенко (ФОТО).
- 02:30 За лайки постов о ДНР на Украине покарали прокурора.
- 02:00 Удар по Украине: «Северный поток — 2» менее опасен для Киева, чем «Турецкий поток» (ВИДЕО).
- 01:00 У российской границы неизвестным устройством убит украинский пограничник.
- 00:00 «Украина начала меняться»: Рабинович и Медведчук из Москвы сказали спасибо Зеленскому (ВИДЕО).
- Вчера 22:43 В Донецке почтили память Героя ДНР Иосифа Кобзона.
- Вчера 21:16 Мы поддерживаем мудрый шаг Зеленского.
В Киеве от имени Зеленского вымогали полмиллиона долларов (ФОТО)
В Киеве силовики задержали двоих мошенников, которые представлялись «доверенными лицами президента Зеленского» и требовали от одного из «клиентов» полмиллиона долларов за содействие в назначении на руководящую должность в Укроборонпроме.
«Мы взяток не берем. Всё изменилось! Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП „Укрспецэкспорт“ передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в ГК „Укроборонпром“.
Группа, возможно, состояла из 4 человек, задержали 2 человек. Следственные действия проходили в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у дд. 10, 20/8.
Месяц разводили человека, он почувствовал, что это мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевляне, представлялись: один — помощником главы офиса, другой — руководителем департамента.
(Работает) военная прокуратура совместно с СБУ», — пафосно написал на своей странице в соцсети глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.
Напомним, 30 августа Зеленский назначил главой Укроборонпрома литовца Айвараса Абромавичуса, экс-министра экономического развития и торговли.
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«Решение по Авакову сложное, ему обозначили красные линии», — премьер Гончарук (ВИДЕО)
Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных, однако руководителю МВД «очертили красные линии», за которые нельзя переступать.
Об этом сказал в интервью журналистам 30 июля.
«Решение по Авакову дискутируется и является сложным. Но дело, которым я и моя команда занимается, вообще не имеет простых решений. Единственное что я могу сказать: мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно», — уверяет Гончарук.
На просьбу высказать собственное мнение относительно фигуры Авакова премьер сказал:
«Я считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени. В то же время есть много оснований считать, что он крупный бизнесмен, который имеет определенные свои интересы».
Гончарук поспешил повторить свое обещание, что в новом правительстве «воровать не будут».
«Если пресса, гражданское общество будут иметь очень конкретные претензии, мы с президентом договорились: первая серьезное основание считать, что модель поведения недопустима, и любой человек (не только Аваков) — должен уйти», — подчеркнул премьер.
Среди мотивации, которая способствовала удержанию главы МВД на должности, Гончарук указал обеспечения честных выборов и то, что «в стране — война».
«В условиях войны этот человек отвечает за самый безопасный блок в правительстве, который достаточно молод, многие люди не имеют дополнительного опыта… По совокупности всех плюсов и минусов команда приняла решение оставить господина Авакова в составе правительства».
Гончарук, однако, заверил, что Аваков «не является незаменимым» и выразил недовольство темпами реформы полиции
«Одна из тех реформ, которая не состоялась, — это реформа полиции». (Реформа) патрульки «была… и дальше она не пошла. Реформу уголовной полиции надо продолжать», — сказал премьер-министр.
Гончарук сообщил, что планирует в следующем неделе встретиться с Аваковым и «глубоко поговорить на эту тему».
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.
Как сообщала «Русская Весна», 28 августа в Киеве под Офисом президента провели акцию «Аваков — черт» с требованием не назначать Авакова на любую должность в новом правительстве.
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Горы трупов и деньги: Всплыла грязная правда про «Иловайский котёл» и Порошенко (ФОТО)
За страшные преступления Порошенко грозит пожизненное заключение и конфискация всего имущества.
После закономерного проигрыша на президентских выборах 2019 года против бывшего главы Незалежной возбудили несколько уголовных дел. К ним может добавиться еще одно, связанное со зверскими убийствами солдат украинской армии и простого народа.
Во время ожесточенных боев под Иловайском, пока бойцы ВСУ умирали, Порошенко занимался открытием офшорных счетов и выводом денег за рубеж. Ему не было дела до накаленной ситуации в Донбассе, он лишь думал о том, как избежать уплаты налогов на Украине и уберечь собственные активы.
В августе 2014 года было страшно включать новости, потому что отовсюду говорили о десятках погибших, раненых и пропавших без вести. В те дни за Украину активно «переживали» на Кипре в Никосии.
Один из сотрудников кипрской фирмы Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу начал свою работу в солнечной Тортоле на Британских Виргинских островах. Он предложил коллегам из компании-регистратора фирм Mossack Fonseca & Co создать новую БВИ-компанию, чьим владельцем будет очень известный человек. Политик. Президент.
Но предупредил, что холдинговая компания для бизнеса никаким образом не должна быть связана с его политической деятельностью. В Mossack Fonseca & Co согласились и попросили предоставить информацию о клиенте.
Тем временем в Иловайске шли ожесточенные бои, а в офшорной Тортоле время длилось куда приятнее. 21 августа в реестрах БВИ официально появилась новая компания с украинскими корнями — Prime Asset Partners Limited.
Ее единственным владельцем стал президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, зарегистрированный в Киеве на улице Грушевского. В начале сентября директором новосозданной фирмы становится киприотка Ольга Георгиоу. В то же время в Донбассе разворачиваются трагические события, впоследствии названные «Иловайским котлом».
По словам командира карательного батальона «Донбасс» Анатолия «Гала» Виногродского, ополченцам удалось отбить наступление и взять их в кольцо. Тогда ситуация настолько была кровавой, что убитых попросту не подбирали. Не было возможности, но было море трупов. Батальон требовал от Порошенко решительных действий, но пока солдаты гибли, Киев молчал.
«Гал» признался, что впоследствии на прорыв кольца были отправлены 350 молодых бойцов, которые там и полегли. «Это просто убийство, понимаете?»
1 сентября от Порошенко потребовали два документа о благонадежности. Один из банка, где Порошенко является клиентом более 2 лет, второй — от юриста, обслуживающего бизнесмена-президента. На тот момент у Петро Алексеевича было две проблемы — как скоро нарисуют письма и что делать с Иловайском, где погибшие и раненые исчислялись сотнями? И если документы президенту отдали почти сразу, то с Иловайском все затянулось на многие месяцы.
По признанию командира батальона «Донбасс», Порошенко был далек от всей этой жизни, происходящей в стране, он жил в какой-то другой собственной стране.
2 октября Mossack Fonseca, наконец, получает справку от украинского ООО «Авеллум Партнерс», подтверждающую благонадежность Петра Порошенко. 17 октября регистраторы с БВИ получают аналогичное письмо из банка, а вот Юлия Титарчук из Чернигова — очень плохие новости.
Сообщается, что ее муж, которого Порошенко впоследствии представит к госнаграде, погиб в ожесточенных боях за Донецкий аэропорт. Вдова бойца затем скажет: «Честно, так уже надоела эта война, уже столько потерь, и оно же не заканчивается. Сколько детей без родителей осталось».
Но Порошенко, а теперь и Зеленский остановить ее так и не смогли. Зато бывший президент смог достаточно наворовать и слить награбленное в офшоры.
В феврале уже 2015 года «Prime Asset уже обслуживает холдинг компаний Кипра и украинских компаний „Рошен Групп” — одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе».
В конце 2015 года Георг Йоанноу срочно отправляет все имеющиеся документы на бизнес украинского президента в Швейцарию — адресату по имени Мартин Н. Бастл с «Ротшильд Траст». В 2016 году Порошенко с чистой совестью заявляет, что якобы передал свои активы в управление «слепому трасту». Но, как видим, нет.
Все это время Порошенко готовил себе безопасную подушку и теперь ему переживать о своих доходах не стоит. Хотя если за него возьмется прокуратура или кто повыше, то переживать придется абсолютно за все — и за себя, и за семью, и за имущество.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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За лайки постов о ДНР на Украине покарали прокурора
30 мая 2018 года в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров обратился с жалобой прокурор «Донецкой области» о совершении его подчиненной дисциплинарного проступка.
В жалобе написано, что «прокурор Наталья Солдатова в социальной сети „Одноклассники“: выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне, развязывании военного конфликта, открыто поддерживала участников террористической организации „ДНР“ — путем проставления отметок „считает классным“».
По мнению жалобщика, прокурор своими действиями грубо нарушила требования Присяги работника прокуратуры, совершила дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 5 части первой статьи 43 Закона № 1697-VII. В этом пункте говорится о действиях, несовместимых с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры, «порочащих звание прокурора и могущих вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры».
14 ноября 2018 года прокурора уволили по решению КДКП.
В декабре 2018 истица обратилась в суд с иском, в котором просила признать противоправным и отменить решение квалификационно-дисциплинарной комиссии.
Во время проверки опальный прокурор сообщила, что зарегистрировалась в сети «Одноклассники» 8–9 лет назад для поддержки отношений с друзьями, ни в какой из групп не состоит, лайкает только личные фотографии друзей и ни в коем случае не поддерживает войну и не распространяет запрещенную символику. Возможно, лайки случайно мог поставить ее маленький ребенок, играя со смартфоном (Наталья Солдатова находится в отпуске по уходу за малолетним ребенком).
Ее гражданская позиция не противоречит интересам Украины, она никогда не поддерживала и не поддерживает призывы к расколу территориального единства Украины. Отметки «считает классным» ставила только под личными фото и видео знакомых. Доступ к социальной сети в гаджетах является открытым, без пароля. Ее страница в социальной сети неоднократно была взломана неизвестными, в результате чего на ней появлялись посторонние комментарии и группы. Но почему-то логин и пароль, в связи с этим она не меняла и посторонние записи не удаляла со страницы.
Кассационный административный суд в составе Верховного суда поддержал правильность решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, что эти дисциплинарные проступки являются несовместимыми с дальнейшим занятием любой должности в органах прокуратуры и не могут повлечь наложение более мягкого взыскания, чем увольнение с должности в органах прокуратуры.
Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы Натальи Солдатовой.
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Удар по Украине: «Северный поток — 2» менее опасен для Киева, чем «Турецкий поток» (ВИДЕО)
«Турецкий поток» для Украины более опасен, чем «Северный поток — 2», потому что его строительство сильнее ударит по украинской экономике. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил киевский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.
«„Северный поток — 2“ стал мишенью для критики ряда украинских чиновников и руководства „Нафтогаза“ не потому, что он наносит удар по украинской ГТС, — заявил эксперт. — На самом деле те потоки газа, которые идут севернее Украины — „Северный поток“ — может, скорее, отобрать ресурс у белорусской части ГТС, а не у украинской, потому что через нас идет газ на юг Европы».
При этом Марунич добавил, что «Северный поток — 2» был выбран «мишенью», потому что это был политический выбор Украины.
«То есть так было удобнее давить. Но для Украины куда важнее судьба „Турецкого потока“, который будет достроен и отберет (ресурс, – прим. РВ) уже с начала следующего года», — подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что в случае с турецким газопроводом «нет никаких ограничений со стороны Евросоюза по объему загрузки».
«С точки зрения отъема у нас денег за транзит „Турецкий поток“ куда опаснее и надо еще молиться за то, что Болгария, пока тендер не сорвали, они, скорее всего, не успеют достроить трубопровод, необходимый для того, чтобы полностью запустить вторую нитку „Турецкого потока“ для поставок газа. Вообще общая конечная точка — Баумгартен в Австрии. Там затягивается этот процесс. И это куда важнее не политически, а по сути», — резюмировал Марунич.
Напомним, Владимир Путин пообещал запустить «Турецкий поток», который будет поставлять газ из России в Турцию, до конца 2019 года.
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У российской границы неизвестным устройством убит украинский пограничник
Во время несения службы на границе в Харьковской области (Волчанский район) в результате взрыва погиб пограничник, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку от государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.
Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею.
Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.
По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.
О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.
Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие слова соболезнования родным и близким военнослужащего, который погиб во время несения службы, охраняя украинскую границу.
Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы, на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства».
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«Украина начала меняться»: Рабинович и Медведчук из Москвы сказали спасибо Зеленскому (ВИДЕО)
Председатель «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского за сдвиг вопроса обмена с мертвой точки.
«Обменами занимается государство. Я хочу сказать откровенно и честно, что в отличие от режима Порошенко, который специально тормозил в течение двух лет практически все обмены, и те, которые Виктор Владимирович подготовил до этого, и те, которые должны быть, мы об этом когда-нибудь расскажем больше», — отметил Рабинович, находясь в Москве.
«Что касается нынешней власти и президента Зеленского, безусловно, это другая ситуация, они и сегодня ведут переговоры. Ведут переговоры еще МВД по своей линии, они достаточно успешны. Были ли проблемки? Да, особенно с теми людьми, которые не моряки и арестованы именно в России. Я не буду больше ничего рассказывать.
Мы не приехали за орденами и медалями. Мы приехали исправить некоторые моменты, может, чем-то помочь, а дальше мы не хотим даже на эту тему говорить по одной причине — чем меньше на эту тему освобождения говоришь, тем быстрее люди будут дома.
Но мы сюда приехали не для медалей, не для орденов и точно не для того, чтобы что-то рассказать. Мы сделали свою работу, ту, которую сегодня Виктор Владимирович сделал — около 900 человек благодаря ему находятся дома. Я надеюсь, что к этому списку добавится еще несколько.
Еще я хочу поблагодарить в первую очередь тех, кто действительно занимается этим каждый день, и занимается этим наша страна, и пусть она этим и занимается. Украина начала немного меняться, мы верим, что будет меняться больше. А с хлопцами все будет хорошо», — уточнил Рабинович.
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В Донецке почтили память Героя ДНР Иосифа Кобзона
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Мы поддерживаем мудрый шаг Зеленского
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