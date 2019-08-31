Новости Украины и Новороссии 31 августа 2019

За страшные преступления Порошенко грозит пожизненное заключение и конфискация всего имущества.

После закономерного проигрыша на президентских выборах 2019 года против бывшего главы Незалежной возбудили несколько уголовных дел. К ним может добавиться еще одно, связанное со зверскими убийствами солдат украинской армии и простого народа.

Во время ожесточенных боев под Иловайском, пока бойцы ВСУ умирали, Порошенко занимался открытием офшорных счетов и выводом денег за рубеж. Ему не было дела до накаленной ситуации в Донбассе, он лишь думал о том, как избежать уплаты налогов на Украине и уберечь собственные активы.

В августе 2014 года было страшно включать новости, потому что отовсюду говорили о десятках погибших, раненых и пропавших без вести. В те дни за Украину активно «переживали» на Кипре в Никосии.

Один из сотрудников кипрской фирмы Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу начал свою работу в солнечной Тортоле на Британских Виргинских островах. Он предложил коллегам из компании-регистратора фирм Mossack Fonseca & Co создать новую БВИ-компанию, чьим владельцем будет очень известный человек. Политик. Президент.

Но предупредил, что холдинговая компания для бизнеса никаким образом не должна быть связана с его политической деятельностью. В Mossack Fonseca & Co согласились и попросили предоставить информацию о клиенте.

Тем временем в Иловайске шли ожесточенные бои, а в офшорной Тортоле время длилось куда приятнее. 21 августа в реестрах БВИ официально появилась новая компания с украинскими корнями — Prime Asset Partners Limited.

Ее единственным владельцем стал президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, зарегистрированный в Киеве на улице Грушевского. В начале сентября директором новосозданной фирмы становится киприотка Ольга Георгиоу. В то же время в Донбассе разворачиваются трагические события, впоследствии названные «Иловайским котлом».

По словам командира карательного батальона «Донбасс» Анатолия «Гала» Виногродского, ополченцам удалось отбить наступление и взять их в кольцо. Тогда ситуация настолько была кровавой, что убитых попросту не подбирали. Не было возможности, но было море трупов. Батальон требовал от Порошенко решительных действий, но пока солдаты гибли, Киев молчал.

«Гал» признался, что впоследствии на прорыв кольца были отправлены 350 молодых бойцов, которые там и полегли. «Это просто убийство, понимаете?»

1 сентября от Порошенко потребовали два документа о благонадежности. Один из банка, где Порошенко является клиентом более 2 лет, второй — от юриста, обслуживающего бизнесмена-президента. На тот момент у Петро Алексеевича было две проблемы — как скоро нарисуют письма и что делать с Иловайском, где погибшие и раненые исчислялись сотнями? И если документы президенту отдали почти сразу, то с Иловайском все затянулось на многие месяцы.

По признанию командира батальона «Донбасс», Порошенко был далек от всей этой жизни, происходящей в стране, он жил в какой-то другой собственной стране.

2 октября Mossack Fonseca, наконец, получает справку от украинского ООО «Авеллум Партнерс», подтверждающую благонадежность Петра Порошенко. 17 октября регистраторы с БВИ получают аналогичное письмо из банка, а вот Юлия Титарчук из Чернигова — очень плохие новости.

Сообщается, что ее муж, которого Порошенко впоследствии представит к госнаграде, погиб в ожесточенных боях за Донецкий аэропорт. Вдова бойца затем скажет: «Честно, так уже надоела эта война, уже столько потерь, и оно же не заканчивается. Сколько детей без родителей осталось».

Но Порошенко, а теперь и Зеленский остановить ее так и не смогли. Зато бывший президент смог достаточно наворовать и слить награбленное в офшоры.

В феврале уже 2015 года «Prime Asset уже обслуживает холдинг компаний Кипра и украинских компаний „Рошен Групп” — одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе».

В конце 2015 года Георг Йоанноу срочно отправляет все имеющиеся документы на бизнес украинского президента в Швейцарию — адресату по имени Мартин Н. Бастл с «Ротшильд Траст». В 2016 году Порошенко с чистой совестью заявляет, что якобы передал свои активы в управление «слепому трасту». Но, как видим, нет.

Все это время Порошенко готовил себе безопасную подушку и теперь ему переживать о своих доходах не стоит. Хотя если за него возьмется прокуратура или кто повыше, то переживать придется абсолютно за все — и за себя, и за семью, и за имущество.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»