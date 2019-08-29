Они охотились стаями

Да, германский “Тигр” подбивал Т-34 с расстояния в тысячу метров и что же? Детище Михаила Кошкина обладало четырьмя непревзойдёнными качествами:– надёжностью (Т-34 стал настоящим эталоном простоты в обслуживании и надежности. Это была практически неуничтожимая машина. Да, ее можно было подбить и вывести из строя, но при должных навыках ее можно было отремонтировать прямо на поле боя в условиях минимального наличия запчастей. Ремонтопригодность Т-34 большей частью определялась конструкцией броневого корпуса машины, верхний лист кормы которого откидывался на петлях, а крыша снималась. Это позволяло без особых проблем получить доступ к агрегатам трансмиссии или двигателю, а также заменить их. «Тридцатьчетверки» были поистине танками-конструкторами: из двух повреждённых легко собирался один боеспособный. В начале войны, когда машин катастрофически не хватало, именно высокая ремонтопригодность имеющихся танков во многом позволила остановить наступление немцев.)– скоростью (Это стало возможным благодаря дизельному двигателю “В-2″ мощностью в 500 лошадиных сил. Средний танк с противоснарядным бронированием практически не уступал более легким и быстрым машинам в скорости: 54 км/ч по шоссе и 25 км/ч по пересеченной местности);– маневренностью (Ещё Норман Дейвис, профессор Оксфордского университета и автор опуса «Европа в войне. 1939-1945″. Без простой победы», оценивая советскую машину, писал: «Маневренные советские Т-34 «охотились стаями», как волки, что не давало шансов неповоротливым немецким «Тиграм»);-дешевизной (что правда принесло и ряд минусов: теснота, плохая оптика).Именно это всегда делает оружие массовым и выгодно отличает нашего красавца от “машины убийств” Эрвина Адерса, которая долгое время была самым дорогим девайсом Третьего рейха и шла в комплекте с внушительным томиком инструкций (вышла тем ещё чтивом и по рекомендации Гудериана была нашпигована фривольными рисунками для более внимательного освоения прочитанного).

Источник: http://nashaplaneta.su/news/oni_okhotilis_stajami/2019-08-29-74888