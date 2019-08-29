Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

Они охотились стаями

21:05. 29 августа 2019 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:


Да, германский “Тигр” подбивал Т-34 с расстояния в тысячу метров и что же? Детище Михаила Кошкина обладало четырьмя непревзойдёнными качествами:

– надёжностью (Т-34 стал настоящим эталоном простоты в обслуживании и надежности. Это была практически неуничтожимая машина. Да, ее можно было подбить и вывести из строя, но при должных навыках ее можно было отремонтировать прямо на поле боя в условиях минимального наличия запчастей. Ремонтопригодность Т-34 большей частью определялась конструкцией броневого корпуса машины, верхний лист кормы которого откидывался на петлях, а крыша снималась. Это позволяло без особых проблем получить доступ к агрегатам трансмиссии или двигателю, а также заменить их. «Тридцатьчетверки» были поистине танками-конструкторами: из двух повреждённых легко собирался один боеспособный. В начале войны, когда машин катастрофически не хватало, именно высокая ремонтопригодность имеющихся танков во многом позволила остановить наступление немцев.)



– скоростью (Это стало возможным благодаря дизельному двигателю “В-2″ мощностью в 500 лошадиных сил. Средний танк с противоснарядным бронированием практически не уступал более легким и быстрым машинам в скорости: 54 км/ч по шоссе и 25 км/ч по пересеченной местности);

– маневренностью (Ещё Норман Дейвис, профессор Оксфордского университета и автор опуса «Европа в войне. 1939-1945″. Без простой победы», оценивая советскую машину, писал: «Маневренные советские Т-34 «охотились стаями», как волки, что не давало шансов неповоротливым немецким «Тиграм»);

-дешевизной (что правда принесло и ряд минусов: теснота, плохая оптика).

Именно это всегда делает оружие массовым и выгодно отличает нашего красавца от “машины убийств” Эрвина Адерса, которая долгое время была самым дорогим девайсом Третьего рейха и шла в комплекте с внушительным томиком инструкций (вышла тем ещё чтивом и по рекомендации Гудериана была нашпигована фривольными рисунками для более внимательного освоения прочитанного).


Источник: http://nashaplaneta.su/news/oni_okhotilis_stajami/2019-08-29-74888

Метки: археология, история

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Роман Смирнов. 200 страниц отчета охоты за фейкньюс
...по их мнению, фейкньюс распространяются они разбирают принципы формирования мемов, классифицируют... "ФРС" с их печатным станком, поддерживают ядерный сектор или фарму...страниц подробно расписано, как организационно они охотились.  Кстати наши уже тоже ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... с непристойностью, но в стае беличьих обезьян оно совершенно нормально и служит... есть у рептилий. Она возникла, скорее всего, более ста пятидесяти миллионов лет... может быть весьма поучительным. Вероятно, они охотились на некрупных животных и пользовались...
Между человеком и волком
...этологов. Несколько лет он прожил в стае волков и передал...горам, наблюдая за собачьими стаями. Больше заняться ему нечем,...переходит какую-то грань, стая объединяется и изгоняет его....останется. Это очень важно. Как они охотятся? Ну, например, старик вскакивает...
Даже навозные жуки сообща ведут более... человечный образ жизни, нежели индивидуалисты-либералы
... между собою для охоты; поднявшись все на большую высоту, они, если их... интересны, так как, собравшись огромною стаею, они описывают в воздухе круги, затем... оставлять свою добычу стаям коршунов, которые устраивают правильную охоту за ними, как...
Волк
...этологов. Несколько лет он прожил в стае волков и передал ... горам, наблюдая за собачьими стаями. Больше заняться ему нечем,...два года прожили в волчьей стае? Да, я изначально ...останется. Это очень важно. Как они охотятся? Ну, например, старик вскакивает,...
В логове «волчьих стай»: бункеры для подводных лодок Третьего рейха
... В 1930-е годы он сконцентрировался на разработке тактики,... Карла Деница, здесь он лично встречал каждую возвращавшуюся...форме корпуса в полете они развивали сверхзвуковую скорость, ...«счастливым временам» удачной охоты «волчьих стай» на союзные конвои пришел...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1067 499
    BlackCat 29 августа 2019 в 21:40

    Сталь, кстати, для Т-34 в Мариуполе отливали. Все было так, пока на Т-34 не поставили 85мм орудие, пробивающее Тигра в лоб с 1200м. Тогда для него настали совсем тяжёлые времена.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)