Роман Смирнов. 200 страниц отчета охоты за фейкньюс

Пиндосы и их европейские шестерки выпустили пространный отчет о том как формируются fakenews, помимо того, что там есть список действительно стоящих зарубежных ресурсов, он интересен еще и хоть и относительно техничной, но пока еще слабой косвенной попыткой проанализировать ментальную модель ( https://romansmirnov.org/18 ) самих западоидов. Т.е. разбирая как эти, по их мнению, фейкньюс распространяются они разбирают принципы формирования мемов, классифицируют собственное население… Ну ладно хватит слов – несколько говорящих за себя картинок оттуда о том, как они воспринимают реальность – супер схема о том, что такое плохо:





Как видим расклеивают ярлыки – забавно, что юмор и сатира у них скоро окажутся под запретом.

нидерландский брекзит – некзит:



На самом деле если голландцы выскочат из ЕС это будет номер по круче брекзита – следим за развитием событий

Обнаружил для себя много нового :) почитаю на досуге, спасибо, ну и общая схема доставляет.

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Забавна попытка выставить подачу реальных фактов и здравый смысл как “конспирологию” т.е. категоризируют рашу тудей к ресурсам вроде “журнал иллюминатов” – корни этого мема лежат в глубокой кастовости англосаксонского сознания – пытаются все под “неприкасаемых” вывести. Немного чудиновки – часто употребляемое ими ругательство “ignorant” (от to ignore) не имеет у нас близких популярных аналогов … только времена не те – игнорантами выглядят сейчас как раз они сами.

А вобще почему не люблю профессиональных жмурналистов – так за то, что это манипуляторы – у каждого в голове примерна такая “карта” (чаще всего конечно по проще) и “тех.задание” от редактора, на то как по ней возить туда сюда мозги аудитории. Таким образом любое “публичное” информационное пространство засирается в два счета.



Что интересно вот эта механизация информационного поля, а в след и сознания это фирменная фишка западоидов и она ведет их, не смотря на всю отточенность “инструментов”, прямиком к дебилизму и деградации это заметно по тому как они раз за разом обделываются в стратегических вещах – свежий пример эти “скрыпали”, путешествие ударной группы за 100 тыщ км, чтобы выпустить “103 ракеты” и прч.



Вобще, если их сейчас бросят, точнее поменяют на азиатов или даже африканцев, чуваки, которые придумали “ФРС” с их печатным станком, поддерживают ядерный сектор или фарму и прочие, в отличии от промывки мозгов, серьезные штуки, то это новое поколение насекомообразных “рационалов” пополам с трансгурманистами ( https://romansmirnov.org/50 ) угробит самих себя лет за пятнадцать двадцать. Честно говоря отобрал бы у них на всякий случай ядерное оружие…



Ссылка на отчет https://fakenews.publicdatalab.org – больше 200 страниц подробно расписано, как организационно они охотились.

Кстати наши уже тоже подхватили (ИМХО зря) – начали “белые каски” – это фейкньюз, “мельдоний” фейкньюз… имхо градус понижает – это все тупо ложь, боевая пропаганда, дезинформация и прч.

У этих уродцев как у эскимосов – 200 названий для снега так и с этими “фейкньюз” определенные смысловые оттенки с коннотациями – в этом деле за англосаксами не угнаться, там вся цивилизация на лицемерии построена…

Источник: https://romansmirnov.org/54