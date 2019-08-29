Чего хотят «онижедети» из Гонконга или антикитайские «протесты» в Китае

Пару недель назад мы подробно разбирали обстановку, которая на протяжении трех месяцев складывается в Гонконге. Здесь не утихают беспорядки, которые чередуются с разрешенными мероприятиями. Официально манифестанты борются против поправок в закон, из-за которых «всех борцов за свободу Гонконга» якобы немедленно выдадут на расправу «кровавому пекинскому режиму». То есть против разрешения экстрадировать преступников из Гонконга на материковый Китай и… на Тайвань. После того, как власти выполнили требования не принимать поправок в закон, накал страстей не уменьшился. Теперь требовать стали амнистии всем задержанным (а их уже более 1000 человек) и наказания полицейских, якобы жестко разгоняющих погромщиков.

Почему протесты не уменьшаются? Потому, что их смысл для организаторов вовсе не в законе и не в поправках. Смысл подобных акций в ослаблении конкурента, а корни почти всегда уходят за границу. Собственно говоря, китайское руководство уже открыто говорит об организации и координации «протеста» американцами. Китайская газета «Такунпао» опубликовала снимки, которые даже спровоцировали дипломатический скандал между США и Китаем. На них шеф политического отдела Генконсульства США в Гонконге Джули Идэ проводит встречу с лидерами оппозиции, которые возглавляют протесты.

Любопытно, что средства массовой информации, особенно либеральные, называют происходящее в Гонконге «антикитайскими протестами». Такое наименование звучит странно, как, например, антифранцузские протесты в Марселе или антироссийские в Калининграде, но оно очень точно отражает суть происходящего. Китайцы, живущие в Гонконге и никогда не называвшие себя «другим народом», протестуют именно против Китая. Потому что светоч свободы для них совсем другая страна. Это — США.

Что немного забавно, свою связь со Штатами не скрывают и сами «протестанты», которые устраивают шествия по Гонконгу… с американскими флагами.

За прошедшие две недели ситуация в Гонконге не изменилась. На улицах по-прежнему столкновения полиции и «по-цветному» экипированных боевиков — «онижедетей». На голове «борца за свободу» каска или шлем, в руках бита или палка. На лице маска. Все как было в Киеве.

Но все же изменения есть. И они отнюдь не в лучшую сторону. «Онижедети» устраивают массовые беспорядки, строят баррикады. В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга применила спецсредства, в частности слезоточивый газ, для разгона толпы. После согласованной демонстрации по тому же сценарию, что и в Москве, боевики «решили прогуляться» по городу, то есть вышли за пределы согласованного с властями маршрута акции и стали устраивать беспорядки. Они блокировали улицы, строили баррикады, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Дело дошло до того, что в тот же день, 25 августа, в Гонконге полиция впервые с начала антиправительственных протестов применила водяные пушки, сообщается на сайте The South China Morning Post. По данным издания, водометы пошли в ход для расчистки улицы от баррикад, самих протестующих на пути водометов не было. Как подчеркивают китайские СМИ, водяные пушки могут выбрасывать более 1200 литров воды в минуту на расстояние 50 метров. К воде может примешиваться слезоточивый газ. Согласно инструкции, струи воды можно направлять только в область ног.

В связи с этим хочется отметить, что «демократические страны» вроде Германии и США подобными мелочами себя не обременяют. Оно и понятно — демократию ведь надо защищать! Поэтому, когда в сентябре 2010 года 66-летний бывший инженер Дитрих Вагнер решил вместе с некоторыми жителями немецкого Штутгарта позащищать парк от расширения вокзала, он фактически лишился обоих глаз. Произошло это потому, что водомет ударил ему прямо в лицо. «Он вспоминает, что потоки воды из водометов вдруг стали интенсивнее, он почувствовал что-то вроде удара в лицо, а потом упал на спину. На некоторое время Вагнер потерял сознание, а очнулся, когда товарищи уносили его с места трагедии. Он ничего не видел, по словам тех, кто был рядом, его веки были изорваны, а глаза выпали из орбит».

Итогом похода на митинг, так и не переросший в беспорядки, для Дитриха Вагнера стали шесть операций, металлическая пластина в голове, полная потеря одного глаза и второй, который видит на 8%. При этом в описании случившегося можно прочитать, что бедный Дитрих имел неосторожность бросить в полицию каштаном (не «коктейлем Молотова» даже!).

Спустя четыре года (!) в Германии состоялся суд над двумя полицейскими чиновниками. Наказание было «суровым»: начальника полиции уволили, а один из рядовых сотрудников получил несколько тысяч евро штрафа. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что никаких беспорядков и реальных драк с полицией в Штутгарте не было.

Что ещё изменилось в Гонконге за две недели?

«Онижедети» вспомнили опыт СССР. Вернее говоря, им подсказали те же силы, что надоумили в свое время и граждан СССР и России. Взяться за руки и протянуть «живое кольцо» через город или республику. Так ведь делали не только в советской ещё Прибалтике, но и в 2012 году во время Болотной в Москве, пытаясь «протянуть» живую цепь через столицу.

Ноу-хау манифестантов — демонстрации в аэропорту — из безобидных, но оригинальных акций превратились в средство полного блокирования воздушной гавани. В Гонконге пришлось отменить вообще все рейсы из-за «сидячей забастовки» в аэропорту города. Но китайские власти быстро решили проблему. Причем исключительно законными методами. Суд Гонконга запретил акции протеста в аэропорту «Чек Лап Кок». При этом суд подчеркнул, что «функционирование воздушной гавани чрезвычайно важно для международной репутации Гонконга и обеспечения интересов бизнеса». Как говорится, ничего личного, только бизнес. Ведь это так у вас, в США? Так, значит, и осуждать власти за такой запрет никто не сможет.

В ответ «онижедети» стали блокировать подходы к аэропорту. Перекрывать дороги.

«Чтобы расчистить подходы к аэропорту, полиция вновь применила слезоточивый газ. Демонстранты нападали на машины не только правоохранителей, но и медиков. Это уже второй день подряд, когда активисты контролировали, а точнее просто срывали работу воздушной гавани. Сейчас в зале прилета остаются около 30 протестующих. Но и они должны будут покинуть здание. Суд выписал ордер, позволяющий выгнать демонстрантов из аэропорта», — рассказывает нам телеканал НТВ.

Тут западные СМИ оказались в сложном положении. Написать, что блокировать аэропорт — это хорошо, невозможно. Написать, что разблокировать аэропорт по решению суда — это плохо, невозможно. Но мазать черной краской Китай необходимо.

И выход нашли!

Российские либеральные СМИ начали тиражировать «рассказы очевидцев», которые публикует пресса США. Оказывается…

«Полиция не просто применяла слезоточивый газ и дубинки, в том числе на станциях метро, но и, как свидетельствуют распространенные в соцсетях видеозаписи, стреляла в людей практически в упор. Горожане кричали в адрес полицейских «Мафия!» — пишет The Wall Street Journal».

Скажите, пожалуйста, что вы поймете под словом «стреляла в упор»? Ответ один — применение огнестрельного оружия. Ведь совестливые СМИ не уточняют про стрельбу резиновыми пулями, как они это делают всегда, рассказывая про подавление беспорядков в Израиле или недавно в Париже. Про Гонконг они пишут так, чтобы сложилось впечатление о применении полицией именно огнестрельного оружия.

А теперь вопрос на засыпку: сколько людей погибло в Гонконге за последние дни, если полиция «стреляла в людей практически в упор»? Поищите информацию про жертв, застреленных полицией, — их нет. Просто потому, что китайцы прекрасно понимают технологию «неизвестных снайперов», когда специально «созданные» трупы организаторами беспорядков выдаются за жертв «кровавого режима».

Власти Китая все понимают и потому действуют мягко. Нет у полиции огнестрельного оружия — не выдать никого за жертв. Но писать можно. Готовя публику к насилию и его расширению со стороны «онижедетей».

В чем смысл долгого противостояния?

Оно тянется Вашингтоном до памятной даты — в начале октября будет 70 лет со дня «самопровозглашения» Китайской Народной Республики. Штаты очень хотят заляпать юбилей кровью, омрачить его. Создать своему главному противнику ореол кровавой диктатуры.

Заодно освежают и память западного зрителя по поводу событий 1989 года в Китае, когда в Пекине был вооруженным путем подавлен вооруженный же антигосударственный мятеж. Беспорядки в Гонконге начались не только с требований отмены поправок в законы, но и с воспоминаний о площади Тяньаньмынь и «раздавленной» демократии.

Только зря Запад напоминает Китаю о том, как была остановлена «оранжевая революция» 30 лет назад.

Ведь китайские власти могут плюнуть на свой имидж и железной рукой показать внутри страны и за рубежом, кто в доме хозяин.

В конце концов, ведь после событий 1989 года западные политики, корпорации и СМИ очень быстро забыли о произошедших событиях и пролитой крови.

Санкции же против Китая вообще растворились волшебным образом…

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108024