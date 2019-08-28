Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Профессор Попов. Тактика левых в условиях современной России

19:42. 28 августа 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Попов Михаил Васильевич, доктор философский наук.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CIFJfe485co

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
...в том, что попав в супермаркет, такой...находится в левом полушарии. А левое полушарие частично...Профессор и генерал спецслужб Д.А.Волкогонов приводит основные характеристики подобной тактики...данном случае эффективным условием программирования мышления является ...
Феномен Юрия Горного
..., приходилось делиться "левыми" заработками с чиновниками...После выступления мы попили чаю, поговорили,...тут же сменил тактику. Второй бросок...оперативному работнику встречное условие. Он согласился ... психологии профессор В. Лебедев, профессор философии,...
Почему и как антикоммунисты воюют с «рухнувшим социализмом»
... и тактики НПСР включились и многочисленные гапоны, которые, даже, при условии, что... Техаса прониклась левыми идеями и начала спорить с консервативным Профессором о плюсах... предприятий, и Абалкин, Аганбегян, Бунич, Попов... хотя, никогда не было названо...
Бэкграунд, выпуск-276 за 29 сентября 2012
...как его соплеменник Лев Бронштейн на Сталина...по соображениям предвыборной тактики отказалась от ...Разве что фамилии поп-звезд, да российские...Легко создать нормальные условия для меньшинства и ...справедливости слов булгаковского профессора Преображенского о том,...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
...тут вражеский снаряд попал в правый бок ... часть танков, радиосвязь, тактику бронетанковых и механизированных войск...центре и на левом фланге 1-я ... противника и создать условия для освобождения Правобережной ... его вызванный для этого профессор, но неудачно: кожа...
Военно-исторические хохмы. Часть 1
... благородное понятие морской тактики было напрочь утрачено ...отличать правую руку от левой.Печально, но факт... что пишет тот же профессор А.П. Шершов, ..., что в таких условиях, с такими прицельными приспособлениями... чудо: булыжник наш попал прямо в борт вражеской...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)