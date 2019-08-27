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Концерт “Джанни Родари” в Ленинграде

19:17. 27 августа 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Первая профессиональная запись концерта “Джанни Родари”, состоявшегося в 25.05.2019 в ленинградском клубе “Акакао”. Огромная благодарность всем, кто снимал, сводил и монтировал, а также всем, кто провел этот вечер с нами.

Наше следующее выступление случится в г. Горький (до 1932 — Нижний Новгород).

Билеты: https://varavarnn.timepad.ru/event/10…

Поздней осенью ждите презентацию первого альбома на одной из площадок Москвы.


Прозвучавшие песни:
0:38 Скрепы
07:07 Утекай
11:37 Ксюша
14:52 Виртуальные новости
19:19 Муджахеддин
24:48 30
30:04 Русское радио
35:00 Город-99
40:32 Донбасс
47:16 Телевизор
54:31 На футбол
01:00:08 Кудрин
01:04:33 Чубайс
01:10:41 Скорость
01:15:50 Che Guevara
01:20:55 Revolución
01:29:15 Аврора


Наши контакты:
VK https://vk.com/g_rodari


#КонстантинСемин #ДжанниРодари

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1-MV9hn_MzY

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