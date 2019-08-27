Концерт “Джанни Родари” в Ленинграде

Первая профессиональная запись концерта “Джанни Родари”, состоявшегося в 25.05.2019 в ленинградском клубе “Акакао”. Огромная благодарность всем, кто снимал, сводил и монтировал, а также всем, кто провел этот вечер с нами.



Наше следующее выступление случится в г. Горький (до 1932 — Нижний Новгород).



Билеты: https://varavarnn.timepad.ru/event/10…



Поздней осенью ждите презентацию первого альбома на одной из площадок Москвы.





Прозвучавшие песни:

0:38 Скрепы

07:07 Утекай

11:37 Ксюша

14:52 Виртуальные новости

19:19 Муджахеддин

24:48 30

30:04 Русское радио

35:00 Город-99

40:32 Донбасс

47:16 Телевизор

54:31 На футбол

01:00:08 Кудрин

01:04:33 Чубайс

01:10:41 Скорость

01:15:50 Che Guevara

01:20:55 Revolución

01:29:15 Аврора





Наши контакты:

VK https://vk.com/g_rodari





#КонстантинСемин #ДжанниРодари

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1-MV9hn_MzY