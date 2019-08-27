Концерт “Джанни Родари” в Ленинграде
Первая профессиональная запись концерта “Джанни Родари”, состоявшегося в 25.05.2019 в ленинградском клубе “Акакао”. Огромная благодарность всем, кто снимал, сводил и монтировал, а также всем, кто провел этот вечер с нами.
Наше следующее выступление случится в г. Горький (до 1932 — Нижний Новгород).
Билеты: https://varavarnn.timepad.ru/event/10…
Поздней осенью ждите презентацию первого альбома на одной из площадок Москвы.
Прозвучавшие песни:
0:38 Скрепы
07:07 Утекай
11:37 Ксюша
14:52 Виртуальные новости
19:19 Муджахеддин
24:48 30
30:04 Русское радио
35:00 Город-99
40:32 Донбасс
47:16 Телевизор
54:31 На футбол
01:00:08 Кудрин
01:04:33 Чубайс
01:10:41 Скорость
01:15:50 Che Guevara
01:20:55 Revolución
01:29:15 Аврора
Наши контакты:
VK https://vk.com/g_rodari
#КонстантинСемин #ДжанниРодари