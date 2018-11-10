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КУДРИНЪ – Джанни Родари

19:15. 10 ноября 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

Концерт Джанни Родари: билеты на 17 ноября
https://ponominalu.ru/event/dzhanni-r…

Группа "Джанни Родари" в ВК:
https://vk.com/g_rodari

Двадцать миллиардов займем для олигархов,
Реальному сектору опять ни рубля.
Будем народу трындеть про погоду,
Вершки получит быдло, корешки — семья.

п-в: Кудрин! Мозги ты мне не пудри.

Нет ни инфляции, ни девальвации,
Купи себе акции, молись на трубу,
С видом на жительство в мировое правительство.
Рай потребительский увидим в гробу.

Источник: www.youtube.com

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