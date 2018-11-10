КУДРИНЪ – Джанни Родари
19:15. 10 ноября 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Концерт Джанни Родари: билеты на 17 ноября
https://ponominalu.ru/event/dzhanni-r…
Группа "Джанни Родари" в ВК:
https://vk.com/g_rodari
Двадцать миллиардов займем для олигархов,
Реальному сектору опять ни рубля.
Будем народу трындеть про погоду,
Вершки получит быдло, корешки — семья.
п-в: Кудрин! Мозги ты мне не пудри.
Нет ни инфляции, ни девальвации,
Купи себе акции, молись на трубу,
С видом на жительство в мировое правительство.
Рай потребительский увидим в гробу.
Источник: www.youtube.com