КУДРИНЪ – Джанни Родари

Концерт Джанни Родари: билеты на 17 ноября

https://ponominalu.ru/event/dzhanni-r…

Группа "Джанни Родари" в ВК:

https://vk.com/g_rodari

Двадцать миллиардов займем для олигархов,

Реальному сектору опять ни рубля.

Будем народу трындеть про погоду,

Вершки получит быдло, корешки — семья.

п-в: Кудрин! Мозги ты мне не пудри.

Нет ни инфляции, ни девальвации,

Купи себе акции, молись на трубу,

С видом на жительство в мировое правительство.

Рай потребительский увидим в гробу.

Источник: www.youtube.com