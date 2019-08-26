Читать всем до конца и понимать что такое интернет и работа в нем!
12:58. 26 августа 2019 Просмотров - 158 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Есть три категории людей: одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны и счастливы; другие не нашли и не ищут Его, эти – безумны и несчастны; третьи не обрели, но ищут Его, эти люди – разумные, но еще несчастные.
Плагиат? Да. Ну и что? Не похоже на правду?
Спланированная акция. Молодец, что купила картошку. Если так было на самом деле.