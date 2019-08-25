Ракетные новшества КНДР
11:58. 25 августа 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В КНДР вчера прошли испытания новых баллистических ракет малого радиуса.
Среди основных фишек новой системы заявляется – возможность запуска сразу нескольких ракет с одной пусковой установки и сами ракеты повышенной мощности.
В основном, система актуальна для поражения целей на территории Южной Кореи и Японии.
Японцы заявляют, что дальность полета составила 380 километров, при апогее в 97 километров и скорости 6,5 махов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5230706.html