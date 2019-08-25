Новости Украины и Новороссии 25 августа 2019
- 10:13 Завершился сезон палаточного лагеря “Пламя победы”, организованного НМ ДНР.
- 08:56 Был куратор из ФБР, — депутат Рады рассказал, как именно США управляли Украиной при Порошенко (ВИДЕО).
- 08:00 «Остановить войну!»: Украинцы рассказали, что сделали бы на месте президента (ВИДЕО).
- 06:23 Нетаньяху унизил Зеленского даже больше, чем Путин (ВИДЕО).
- 04:30 «Зов крови народа»: странная речь Зеленского в День независимости Украины.
- 02:30 Украина: Безпарадная независимость.
- 00:30 Украина испытала ступень космической ракеты (ФОТО).
Завершился сезон палаточного лагеря “Пламя победы”, организованного НМ ДНР
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Был куратор из ФБР, — депутат Рады рассказал, как именно США управляли Украиной при Порошенко (ВИДЕО)
Депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, как именно США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
В эфире украинского телевидения он рассказал, зачем на самом деле было создано Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое позиционировалось как «независимый орган», плод Евромайдана, как оно в реальности управлялось куратором из США и использовалось для давления на украинские власти для принятия нужных решений.
«У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ», — сказал Онищенко.
«Порошенко просто исполняет волю определенных лиц в Америке, которых все устраивает, его внешняя политика, за это ему дают те преференции… эти коррупционные схемы, на тот период, на них просто закрывали глаза», — пояснил он.
Он рассказал, что Вашингтон имел и собирал компромат на Порошенко на случай его переизбрания, чтобы иметь возможность и дальше им манипулировать.
Пояснил он и цели США относительно Донбасса и России: «Задача Соединенных Штатов — ослабить Россию, то есть вот эта война, которая там происходила в Украине с 2014 года — им это было выгодно. Выгодно было и Америке, и Порошенко: что он её поддерживает, что они не садятся за стол переговоров».
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На видео с 19:36
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«Остановить войну!»: Украинцы рассказали, что сделали бы на месте президента (ВИДЕО)
Украинцам предложили задуматься: что бы они сделали в первую очередь, если бы стали президентом? Опрос был проведен «112 каналом» среди жителей Ужгорода, Николаева и Запорожья. Ответы, которые прозвучали, были такими: «ввела бесплатную медицину», «повысил бы пенсии», «сделала бы полностью платным образование», «отремонтировал бы все дороги», «убрала бы всех олигархов».
Среди опрошенных в основном люди среднего возраста, имеющие достаточный жизненный опыт для того, чтобы оценивать ситуацию в своей стране и понимать, что для нее будет лучше. Ведь по украинским законам, чтобы стать президентом, нужно быть гражданином Украины, быть не моложе 35 лет и иметь право голоса, проживать на территории государства в течение 10 лет перед днем выборов и владеть государственным языком. Причем в Конституции Украины ничего не упоминается о том, должен ли человек иметь высшее образование или какое-либо другое.
Но все понимают, что для «развития инфраструктуры, подъема экономики путем открытия новых предприятий и введения дотаций на малый и средний бизнес», как отметил один из опрошенных, нужно образование, нужны знания.
«Если бы я была президентом, то в первую очередь постаралась остановить войну», — сказала одна из жительниц Николаева.
Как сообщала «Русская Весна», обещание Зеленского прекратить войну в Донбассе сыграло ключевую роль в избрании его президентом Украины.
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Нетаньяху унизил Зеленского даже больше, чем Путин (ВИДЕО)
Как сообщалось, недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал на Украине вместе со своей супругой. Это был первый визит лидера иностранного государства с момента инаугурации нового президента Владимира Зеленского. И как заметил киевский эксперт и доктор политических наук Александр Семченко, вел себя израильтянин «довольно просто и независимо».
«Но проще и непосредственней, чем жена Биньямина Нетаньяху — Сара, — не вел себя никто, — сказал он.
— Я вообще такого не видел, чтобы, знаете, подносят каравай иностранному лидеру и его супруге, а супруга — просто кусок хлеба выкинула».
Семченко предположил, что это мог быть «то ли демарш в адрес Украины», «то ли в адрес супруга», который «потянул» ее с собой непонятно куда. Выяснить этот момент не представлялось возможным, так как журналисты были лишены возможности задавать вопросы.
На пресс-конференции в своей речи Зеленский упомянул, что Украина и Израиль имеют «давние тесные исторические связи и вместе пережили голодомор, холокост, Вторую мировую войну и тоталитарный советский режим».
«При тоталитарном советском режиме население УССР, несмотря на войну, тяжелейшую войну, несмотря на голодомор, которым “проклятый Сталин” пытался “уничтожить” свободолюбивый украинский народ, — выросло в 2 раза. И в два раза оно сократилось за 28 лет», — прокомментировал слова Зе украинский эксперт.
А что касается тесных связей между Израилем и Украиной, о которых упомянул Зеленский, то, несмотря на безвиз, который существует уже десять лет, по-прежнему многих украинцев не пускают в Израиль.
В 2019 году в Израиль не пустили 2700 украинцев и 84 гражданам Израиля было отказано в пропуске на Украину.
Тем не менее, премьер-министр Израиля отметил при всех, что с момента инаугурации Зеленского «страна начала развиваться быстрее практически в два раза». На самом деле, по мнению Семченко, это был очень тонкий троллинг.
«Зеленский улыбается, думая, что его похвалили. А на самом деле что? То, что происходило при Петре Порошенко, говорит Нетаньяху, теперь стало в два раза быстрее развиваться. А при Порошенко ничего хорошего не происходило», — не очень оптимистично заметил Семченко.
Однако в этот раз «вместо мозга» Владимир Зеленский включил «режим Порошенко».
Семченко пояснил, что тот «тоже везде ездил вслед за Ющенко и агитировал всех», чтобы признать голодомор «геноцидом украинского народа».
«Почему бы не признать политику Порошенко геноцидом украинского народа?» — предложил Александр Семченко.
По его словам, Нетаньяху — «опытный политик и чувствует себя абсолютным хозяином положения». И может быть, Зеленский у него таки чему-нибудь научится.
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«Зов крови народа»: странная речь Зеленского в День независимости Украины
На Украине в субботу отметили День независимости. Публика собралась разношерстная, вплоть до некоторых бывших президентов. Нынешний же, как и положено, взял слово. Но получилось оно у него очень путаное, излишне пафосное и даже несколько агрессивное.
Примечательно, что на сегодняшнем украинском празднике жизни отсутствует Петр Порошенко, но ему простительно. Он, вероятно, обустраивает свою будущую квартиру в Лондоне. Или занят другими, более важными делами, нежели какой-то там знаменательный для Украины день.
Хотя, может быть, это показательный протест против того, что Зеленский отменил традиционный парад, который обычно проводился. Присутствовали лишь несколько военных творческих коллективов.
Но одно дело парад, а другое — несколько военных. Зеленский решил поэкономить и загладить все пафосной речью, но получилась она у него весьма путаной.
Так, например, он заявил, что «настанет день, когда по зову крови соберется вместе весь народ». Это он намекает на какое-то кровопролитие? Или что имеет в виду украинский президент под «зовом крови» и сбором всего народа.
Стоило бы, пожалуй, для начала прекратить кровавую бойню на Донбассе, которую солдаты ВСУ до сих пор там устраивают. Прислушаться к жителям ЛДНР, а не потчевать народ историями о народном объединении.
При этом в заключение Зеленский заявил о том, что «вскоре будет день, когда наступит мир». Не совсем понятно: это после того, как все объединятся по зову крови или как?
Он также произнес речь по поводу любви к Украине и всего, что связано с этой страной.
«Когда-то меня спросили „За что ты любишь Украину?“. Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Я люблю Украину, потому что я тут родился. Люблю наш флаг, и когда он победно развевается».
А когда он должен победоносно развеваться? После того, как все соберутся на зов крови или просто по ветру? В общем, тоже сомнительное высказывание.
Уже не говоря о том, что главным хитом Зеленский назвал украинский гимн:
«Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, какую еще песню так знает и поет каждый из нас?».
К слову, он начинается с фразы «Ще не вмерла України…» («Ещё не погибла Украины…»). В целом эта композиция депрессивно-агрессивная.
Там только и мелькают фразы вроде «пора свободу добывать», «ляжем головами», «уже взялись за оружие», «пусть гибнут враги» и, конечно же, «москали поганые». В общем, не гимн, а сплошная ненависть и призыв к войне. Так себе хит.
Понятно, что Зеленский должен максимально показывать свой патриотизм. Но все же ему стоило бы как-то лучше сформулировать свою речь. Впрочем, если он опирался исключительно на идею о гимне-хите, то кровавые моменты в его выступлении вполне объяснимы.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Украина: Безпарадная независимость
Заместитель директора Центра социальных технологий «Социополис», кандидат социологических наук Сергей Литвинов проанализировал итоги 28 лет украинской независимости.
В этом году заканчивается «комсомольский» возраст украинской независимости (28 лет) и наступает её зрелость.
Символично, что день рождения государства на этот раз проходит без традиционного парада.
Как известно, слово «parade» в языках франко-германской группы означает демонстративное мероприятие, в ходе которого нечто выставляется напоказ (обычно — военная сила). Что же останется от нашей независимости, если убрать её показной «парадный» блеск?
Промышленность по сравнению с 1991 г. находится в полном упадке. В связи с резким сокращением количества рабочих мест население ищет работу за границей (причём это происходит даже несмотря на сокращение численности и доли населения трудоспособного возраста).
Сельское хозяйство также находится не в лучшем состоянии: поголовье рогатого скота уменьшилось на порядок, земля заброшена, кроме того, новая власть вот-вот продаст лучшие участки с молотка, чего не решился сделать ещё не одно правительство Украины в её новейшей истории. Вследствие деградации образования, медицины, науки, снижения квалификации кадров значительно снизился человеческий потенциал, один из ценнейших ресурсов в современном мире, который в УССР 1991 г. был самым высоким в Союзе.
Показательно, что даже армия, которой с 2014 г. активно занимается государство, представляет собой лишь бледную тень того, что досталось Украине в начале 1990-х.
Причём повышение боеспособности вооружённых сил — это почти единственный стратегический важный плюс, который может записать себе в актив режим Петра Порошенко (пресловутые безвиз и томос принимать во внимание не будем). В остальном же власть «патриотов» оказалась на порядок хуже «злочинних папередников», красноречивым свидетельством чего служит потеря территорий, экономический спад и резкое снижение уровня жизни граждан, уничтожение медицины и образования, глубокий внутренний раскол общества.
Но самое главное не это. Проблема с независимостью лежит гораздо глубже, чем кризисные явления в экономике и политике. Это сущностная, экзистенциальная проблема. Какова цель, идея, мечта украинской государственности? Ради чего и во имя чего она нужна?
У американцев есть американская мечта и американский мир, у французов «свобода, равенство и братство», у немцев «право и свобода», у россиян «русский мир» (что бы под этим не подразумевалось). А что есть у украинцев? Есть ли сегодня вообще что-нибудь, что объединяет большинство украинцев, и в то же время отличает их от остальных наций? Увы, но этого нет.
Провозглашаемые политиками политические идеалы и ценности скорее разделяют граждан Украины, чем объединяют их. Что касается социально-экономических лозунгов, то они служат не ориентирами, а средством манипуляции массовым сознанием.
Провалилась и попытка вырастить «гомункула в вышиванке», украинца, идентифицирующего себя с существующим государством на основе культурно-языкового кода, — провалилась в третий раз за три прошедших десятилетия.
История, Институт национальной памяти, квоты на украиноязычную музыку, телесюжеты, прессу и книгоиздание, закон о языке и прочий лингвистический протекционизм — всё это, с одной стороны, маркер неконкурентоспособности новодела «украинской» эрзац-культуры, а с другой — прямой путь в архаику, в прошлый или даже позапрошлый век. Это очевидный тупик нациебилдинга.
Таким образом, основная преграда на пути достижения реальной независимости — это разруха в головах представителей власти и рядовых граждан.
И пока эта разруха не будет преодолена, никакие парады не сделают сильное, независимое, справедливое украинское государство реальностью.
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Украина испытала ступень космической ракеты (ФОТО)
На Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса «Циклон-4». Об этом сообщила пресс-служба Конструкторского бюро «Южное» в субботу, 24 августа.
«Накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом — состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса “Циклон-4”, спроектированной КБ “Южное” и изготовленной на Южмаше», — сказано в сообщении.
В бюро подчеркнули, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», которая будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.
«Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ “Южное”. Испытания признаны успешными!» — подытожили в Конструкторском бюро.
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