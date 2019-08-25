Новости Украины и Новороссии 25 августа 2019

На Украине в субботу отметили День независимости. Публика собралась разношерстная, вплоть до некоторых бывших президентов. Нынешний же, как и положено, взял слово. Но получилось оно у него очень путаное, излишне пафосное и даже несколько агрессивное.

Примечательно, что на сегодняшнем украинском празднике жизни отсутствует Петр Порошенко, но ему простительно. Он, вероятно, обустраивает свою будущую квартиру в Лондоне. Или занят другими, более важными делами, нежели какой-то там знаменательный для Украины день.

Хотя, может быть, это показательный протест против того, что Зеленский отменил традиционный парад, который обычно проводился. Присутствовали лишь несколько военных творческих коллективов.

Но одно дело парад, а другое — несколько военных. Зеленский решил поэкономить и загладить все пафосной речью, но получилась она у него весьма путаной.

Так, например, он заявил, что «настанет день, когда по зову крови соберется вместе весь народ». Это он намекает на какое-то кровопролитие? Или что имеет в виду украинский президент под «зовом крови» и сбором всего народа.

Стоило бы, пожалуй, для начала прекратить кровавую бойню на Донбассе, которую солдаты ВСУ до сих пор там устраивают. Прислушаться к жителям ЛДНР, а не потчевать народ историями о народном объединении.

При этом в заключение Зеленский заявил о том, что «вскоре будет день, когда наступит мир». Не совсем понятно: это после того, как все объединятся по зову крови или как?

Он также произнес речь по поводу любви к Украине и всего, что связано с этой страной.

«Когда-то меня спросили „За что ты любишь Украину?“. Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Я люблю Украину, потому что я тут родился. Люблю наш флаг, и когда он победно развевается».

А когда он должен победоносно развеваться? После того, как все соберутся на зов крови или просто по ветру? В общем, тоже сомнительное высказывание.

Уже не говоря о том, что главным хитом Зеленский назвал украинский гимн:

«Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, какую еще песню так знает и поет каждый из нас?».

К слову, он начинается с фразы «Ще не вмерла України…» («Ещё не погибла Украины…»). В целом эта композиция депрессивно-агрессивная.

Там только и мелькают фразы вроде «пора свободу добывать», «ляжем головами», «уже взялись за оружие», «пусть гибнут враги» и, конечно же, «москали поганые». В общем, не гимн, а сплошная ненависть и призыв к войне. Так себе хит.

Понятно, что Зеленский должен максимально показывать свой патриотизм. Но все же ему стоило бы как-то лучше сформулировать свою речь. Впрочем, если он опирался исключительно на идею о гимне-хите, то кровавые моменты в его выступлении вполне объяснимы.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»