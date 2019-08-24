Вторая мировая началась в 1931 году

Как известно, ложь порождает и множит ложь. В данном случае ложью является сама датировка события Второй мировой войны, которая, согласно общепринятой версии, началась со вторжения гитлеровского вермахта в Польшу 1 сентября 1939 года и завершилась капитуляцией императорской Японии 2 сентября 1945 года. Всё это, согласно известной американской формуле, «правда, только правда, ничего, кроме правды», — но это не вся правда. И, соответственно, это самая тяжкая ложь.

23 августа 2019 года исполняется ровно 80 лет со дня подписания «Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом» . Вокруг этого документа, в истории более известного под именем «пакта Молотова—Риббентропа», за прошедшие годы нагромождены целые горы различных комментариев и оценок, которые в основном сводятся к тому, насколько широко это соглашение открыло двери для агрессии Гитлера и начала Второй мировой войны.



Если рассматривать исторические события без навязанной пропагандой «оптики», то куда обоснованнее будет признать, что Вторая мировая война в действительности началась намного раньше, а закончилась — гораздо позже, чем утверждает официальная и доминирующая сегодня историческая версия.



Впрочем, как и её предшественница, Первая мировая война (которая названа «Первой мировой» тоже весьма условно).



Эта параллель в данном случае чрезвычайно важна и значима, поскольку события Первой и Второй мировой настолько взаимосвязаны между собой, что ряд авторов вообще объединяет их между собой, говоря о единой эпохе «войн и революций ХХ века». Впрочем, это — отдельная и большая тема для дальнейших обсуждений.



Но ясно, что официальная датировка Первой мировой между 26 июля (или 1 августа) 1914 года и 11 ноября 1918 года, когда были приостановлены боевые действия на Западном фронте, — такая же фальсификация, как и официальная датировка Второй мировой войны.



Поскольку «первым выстрелом» Первой мировой стало вторжение черногорской армии на территорию Османской империи 8 октября 1912 года, что привело к первой Балканской войне, а её «последними выстрелами» — завершение второй греко-турецкой войны в бывшей Османской империи (15 октября 1922 года) и гражданской войны в бывшей Российской империи (освобождение Владивостока 25 октября 1922 года).

Точно так же де-факто началом Второй мировой войны следует считать вовсе не гитлеровское вторжение в Польшу, а японское вторжение в Северо-Восточный Китай 18-19 сентября 1931 года, с последующим провозглашением на оккупированных территориях «независимой империи», а на деле — марионеточного государства Маньчжоу-го.



Де-юре это было оформлено выходом Японской империи из Лиги Наций 27 марта 1933 года, что означало отказ официального Токио от признания итогов Первой мировой войны и, поскольку остальные «государства-победители» восприняли данный акт агрессии «сквозь пальцы», запустило целую цепь дальнейших конфликтов.



Кстати, 20 октября 1933 года японскому примеру последовала и гитлеровская Германия, подведя тем самым черту под «веймарским» периодом своей истории.



После этого боевые действия императорской японской армии в Китае шли непрерывно, в 1935 году началась — с согласия Франции! — итальянская агрессия в Эфиопии, в 1936 году — германские войска вступили на территорию демилитаризованной Рейнской области и началась «гражданская война» в Испании, 1937 год был ознаменован «нанкинской резнёй», в 1938 году — состоялись аншлюс Австрии и Мюнхенский сговор, в марте 1939 года — вторжение Италии в Албанию.



Это лишь некоторые, самые значимые и не подлежащие сомнению или замалчиванию факты тех лет. А было ещё множество других…

И точно так же нет никаких оснований считать, что Вторая мировая завершилась капитуляцией императорской Японии 2 сентября 1945 года: после этого недавние союзники и победители вели ожесточённые сражения между собой, сначала — в Китае, а затем — в Корее, где боевые действия закончились уже после смерти Сталина, 27 июля 1953 года.



Иными словами, Вторая мировая война шла вовсе не шесть лет, а почти в четыре раза дольше, с 1931-го по 1953-й годы.

То есть к моменту подписания германо-советского договора о ненападении Вторая мировая уже шла вовсю целых восемь с лишним лет, и конфигурация её участников могла оказаться совсем иной (да она, кстати, неоднократно менялась в ходе последующих боевых действий — точно так же, как в ходе Балканских войн 1912-1913 гг. их участники воевали сначала против Османской империи, а потом — против Болгарии).



И это, никем вроде бы не учитываемое сегодня, но тогда — вполне очевидное, хотя почти не проговариваемое вслух обстоятельство, полностью изменяющее контекст событий 1930-х—40-х годов, просто обязано изменить привычную оптику нашего взгляда на прошлое.



Владимир Винников

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