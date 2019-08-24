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“Нам говорили, на пенсии нет денег, но как объяснить этот бюджет?”

15:15. 24 августа 2019 Просмотров - 41 Один комментарий Опубликовал:

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. Хотя ранее о такой инициативе он говорил приблизительно, чуть ли не в шутку. Все же быть четырехдневной неделе в России? Об инициативе Царьград говорил с экспертами. В том числе высказался главный редактор интернет-издания Politrussia.com политолог Руслан Осташко.

Политолог указал на несоответствие заявлений. Сначала из-за того, что в стране некому работать, была принята пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста. Но что затем? Например, был принят бюджет, "который они так и не смогли потратить", а затем мы стали говорить и о четырехдневной рабочей неделе. 

"Либо у нас Медведев (премьер-министр России Дмитрий Медведев. - Ред.) ничего не понимает в экономике и вообще в системе устройства экономики нашей страны, либо это какой-то очередной хитрый план, который никогда мы не поймем с вами, потому что мы живем в реальном мире, а они живут в своих KPI, в каких-то своих цифрах, или в каких-то своих показателях, - пояснил Осташко свою идею. - То есть в принципе поднятие пенсионного возраста в стране с профицитным бюджетом – это нонсенс. Нам говорили, на пенсии нет денег, но как объяснить этот бюджет? Бюджет, где мы не можем потратить все наши доходы за год. Вопросов очень много". И я боюсь, что это такая агония. Некая агония некоторых кланов в правительстве, которые пытаются поставить нашу страну на западный путь развития, на западные рельсы развития".

Осташко полагает, что такие "западные рельсы" России не подходят.

"Там вся политика и все капиталы подчинены бизнесу, подчинены магнатам, то есть определенным корпорациям трансатлантическим. То же самое хотят сделать и с нами. Рассказывая, что всем будет хорошо, если западные крупные корпорации и часть примкнувших к ним российских корпораций смогут обеспечить достойное существование и жизнь наших пенсионеров и вообще работающего класса. Но что-то мне видятся в этом большие проблемы, особенно если посмотреть на то, как достаточно успешно в этом плане работает Китай - совсем по другой модели. Вот в этом мне видится некоторая нестыковка, несоответствие заявленных изначально целей и планов с реальностью, которую пытаются осуществить. И если переход на четырехдневную  рабочую неделю реально будет осуществлен хотя бы в некоторых областях и сферах деятельности, то можно смело сказать: ставим крест на эффективности и понимании нашего правительства о том будущем, куда они нас ведут. Они сами не знают, куда ведут. Потому что сегодня их действия похожи на героев басни Крылова "Лебедь, рак и щука". Когда они тянут нашу страну в совершенно разные стороны, и в итоге она может просто разорваться, не выдержав этого".

Источник: https://tsargrad.tv/news/nam-govorili-na-pensii-net-deneg-no-kak-objasnit-jetot-bjudzhet-politolog-zajavil-ob-agonii-klanov-v-pravitelstve_213836

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