Древние Веды разных народов
20:15. 24 августа 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Древние Веды разных народов.
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Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают птенцам; так и наши педанты, натаскав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру.