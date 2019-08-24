Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы». Об этом он заявил в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?»

По мнению Лебедева, либералы — это «инфантильные бездельники, которые пришли развалить его созидательные мотивы». Дизайнер заявил, что либералы ничего не умеют, в противном случае у них была бы совершенно другая аудитория.

«Если взять мои записи за месяц, то там всегда будут выступления от разных ролей. То я стебу проповедников, то я стебу чиновников, то я стебу либералов, то я стебу бизнес-тренеров», — сказал https://www.youtube.com/watch?v=Ut63rKh-lJ8&feature=share Лебедев.

Я их всех одинаково терпеть не могу. Для меня все их объяснения — это издевательства человека, который овладел некой технологией — словесной или аргументационной — против детей. И эти дети ничего не могут поделать, эти дети включаются в эту игру.

Он добавил, что всегда с этим борется и не любит, когда ему «срут в мозг». «Мне не важно, кто срет в мозг, я всегда буду обращать на это внимание и всегда буду это вскрывать», — заявил дизайнер.

6 августа Лебедев в двухминутном ролике рассказал, что находится «в шаге от Атлантического океана». https://news.mail.ru/society/38242162/ «Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — сказал он. Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране. Позже дизайнер объяснил, что все сказанное в его ролике — «бессмысленная либеральная *** [болтовня] для школьников».

также по теме…

Артемий Лебедев доказал: Либералы готовы устроить Крыму новую депортацию

Экономические санкции США против жителей Крыма за их стремление к воссоединению с исторической Родиной – Россией являются наглядной демонстрацией двуличия западного мира и репрессий, когда людей превращают во «второй сорт» за неугодную политическую позицию.

Об этом в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» заявил известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У тебя есть Крым. И западные санкции говорят: «А с ними дело иметь нельзя», – то есть это люди не то, что второго сорта, они не люди, им ничего нельзя. Apple запретил всем крымским программистам, закрыл аккаунты, закрыл деньги – всё, просто в один день людей лишили их бизнеса. Почему? Потому что им не повезло родиться в Крыму. Это нормально?» – возмутился Лебедев.

«Они не признают эту территорию за Россией», – оправдывала действия США либеральная журналистка Ирина Шихман.

«Только поэтому. И что? А как программист в Крыму виноват? Он-то здесь при чём?» – ответил Лебедев.

«Он выбрал эту власть», – заметила ведущая.

«Они проголосовали на референдуме», – не унималась либералка.

«Ну, это его выбор. Ну и что, а если бы он не проголосовал, ему что, оставили бы этот бизнес? Он должен был присылать свой украинский паспорт в Apple, сказать: «Нет, я не выбирал Путина, не за «кровавого тирана»? В какой момент? Его бы все равно забанили», – отметил Лебедев.

«У программиста из Крыма есть выбор переехать», – добавила журналист.

«Уехать? И что, это хорошее, ты считаешь, так надо поступать с людьми, которые живут в том месте, где они родились? То есть ты за переселение народов? Ты товарищ Сталин?» – спросил дизайнер.

«Я не за переселение народов», – начала оправдываться либералка.

«Ты товарищ Сталин, ты хочешь депортировать крымско-татарский народ: «Вам не нравится в Крыму – уезжайте оттуда. Хотите работать на Apple – езжайте в другие страны», – отрезал гость её передачи.

«Нет, ну как бы, вы выбрали, 95%, сколько там проголосовало, за то, что «мы хотим быть в России». Вам объявили, что иностранцы не признают и не признают, непонятно. Теперь выбирай: ты хочешь жить вот так, или ты можешь…» – отметила Шихман.

«Это они потом объявили. Неужели ты так думаешь? Неужели ты согласна с тем, что они должны были оказаться перед таким выбором, что если они приняли русское гражданство, то теперь их американский бизнес будет закрыт. Потому что он жил в своём Симферополе и дальше живёт, и бабушка его там живёт, и мама, и он. Что ему делать?» – сказал Артемий Лебедев.

«Но у него есть выбор, я про это», – заметила журналист.

«Ты говоришь ему: «Уезжай». Это охрененный выбор», – возмутился дизайнер.

«Он может оставаться», – подчеркнула ведущая.

«Но тогда тебя лишают бизнеса твои светлые демократические идеальные ребята», – добавил гость.

«Ну, к сожалению, потому что закон, он есть, мировое право», – не унималась интервьюер.

«Так вот тебя правда волнует этот закон? Меня, по-человечески, он не волнует вообще», – заметил Лебедев.

«А меня волнует», – ответила журналист.

«А меня нет. В этом разница. Я за то, что человек, его право выбирать гражданство, его право выбирать бизнес. А в этом случае ему чужой не монарх, а переизбранный руководитель его лишает источника дохода. И это, с моей точки зрения, гораздо большее свинство, чем другие вещи, которые волнуют либеральную прессу», – поставил точку дизайнер.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/artemij_lebedev_vernulsja_v_rossiju_i_objasnil_trolling_liberalov/2019-08-24-74600