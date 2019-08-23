Зарплаты Росгвардии, Оптимизация врачей, Аккумуляторы из борщевика // Галопом по Европам #79

В этом выпуске:

- В странах большой семерки продолжает расти неравенство;

- Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году взяли люди младше 30 лет;

- Росстат сообщает: каждой второй многодетной семье не хватает денег на еду и одежду;

- Росгвардия поднимает себе зарплаты – с 1 октября оклады будут повышены на 10 процентов;

- Последний зарубежный владелец Суперджетов избавляется от российских самолетов;

- Минфин хочет повысить налог на добычу нефти и попутный нефтяной газ;

- Сотрудников завода ГАЗ переводят на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и падающего рынка;

- Грузия и США в ближайшие дни подпишут договор о военном сотрудничестве;

- Вашингтон и Каракас ведут переговоры – это официально признали власти обеих стран;

- Бразильский президент Болсонару заявил, что амазонские леса поджигают его политические противники;

- Работники Алтайского моторного завода добились выплаты зарплаты за июнь;

- Городская больница в Нижнем Тагиле может остаться без хирургов;

- Российские ученые нашли применение борщевику. В МИСиС предлагают делать на его основе аккумуляторы.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k5k-HNQog6U