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Зарплаты Росгвардии, Оптимизация врачей, Аккумуляторы из борщевика // Галопом по Европам #79

21:25. 23 августа 2019 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В странах большой семерки продолжает расти неравенство;
- Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году взяли люди младше 30 лет;
- Росстат сообщает: каждой второй многодетной семье не хватает денег на еду и одежду;
- Росгвардия поднимает себе зарплаты – с 1 октября оклады будут повышены на 10 процентов;
- Последний зарубежный владелец Суперджетов избавляется от российских самолетов;
- Минфин хочет повысить налог на добычу нефти и попутный нефтяной газ;
- Сотрудников завода ГАЗ переводят на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и падающего рынка;
- Грузия и США в ближайшие дни подпишут договор о военном сотрудничестве;
- Вашингтон и Каракас ведут переговоры – это официально признали власти обеих стран;
- Бразильский президент Болсонару заявил, что амазонские леса поджигают его политические противники;
- Работники Алтайского моторного завода добились выплаты зарплаты за июнь;
- Городская больница в Нижнем Тагиле может остаться без хирургов;
- Российские ученые нашли применение борщевику. В МИСиС предлагают делать на его основе аккумуляторы.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k5k-HNQog6U

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