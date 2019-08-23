Зарплаты Росгвардии, Оптимизация врачей, Аккумуляторы из борщевика // Галопом по Европам #79
В этом выпуске:
- В странах большой семерки продолжает расти неравенство;
- Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году взяли люди младше 30 лет;
- Росстат сообщает: каждой второй многодетной семье не хватает денег на еду и одежду;
- Росгвардия поднимает себе зарплаты – с 1 октября оклады будут повышены на 10 процентов;
- Последний зарубежный владелец Суперджетов избавляется от российских самолетов;
- Минфин хочет повысить налог на добычу нефти и попутный нефтяной газ;
- Сотрудников завода ГАЗ переводят на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и падающего рынка;
- Грузия и США в ближайшие дни подпишут договор о военном сотрудничестве;
- Вашингтон и Каракас ведут переговоры – это официально признали власти обеих стран;
- Бразильский президент Болсонару заявил, что амазонские леса поджигают его политические противники;
- Работники Алтайского моторного завода добились выплаты зарплаты за июнь;
- Городская больница в Нижнем Тагиле может остаться без хирургов;
- Российские ученые нашли применение борщевику. В МИСиС предлагают делать на его основе аккумуляторы.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
Paypal:
https://www.paypal.me/ndyakov
Webmoney:
R677764789580
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам