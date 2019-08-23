Какие идеи фантастов скоро станут реальностью? Инфографика

Что появится?

Журналисты подсчитали, сколько идей и технологий, описанных фантастом, стало реальностью в наши дни. Оказалось – 40% предсказанного. В самом деле, многое из того, что упоминали в своих произведениях писатели XIX и XX вв., сбылось. Оценим, какие изобретения и достижения науки были предсказаны фантастами. И какие ждут своей очереди.Роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка» вышел в 1897 г. Студент-медик придумал, как сделать, чтобы свет огибал его тело, не отражаясь. Тем самым он изобрёл невидимость.Когда сделают: Над такими материалами работают с конца 1990-х гг. Трудность в том, что материал должен состоять из множества элементов, сравнимых по размерам с атомами. Их научатся производить в 2020-е гг.Айзек Азимов в некоторых произведениях описывает роботов, неотличимых от людей.Слияние человека и машины уже происходит фрагментарно – в виде протезов и органов, чипов, имплантируемых под кожу и в мозг. В будущем наше тело сможет принимать любую форму, образуемую роем нанороботов, а органы будут заменены кибернетическими устройствами. По оценке экспертов, это произойдёт уже к 2040 г.Идею связать космическую станцию на орбите и поверхность Земли сверхпрочным кабелем и пустить по нему лифтовую кабину пришла в голову Артуру Кларку в 1969 г. Он использовал её в романе «Фонтаны рая».Эксперименты по созданию космических лифтов проводятся – они позволят удешевить доставку грузов на орбиту, в результате чего человечество сможет начать колонизацию других планет. Главная трудность – как сделать сверхпрочный трос? Углеродные нанотрубки представляются наиболее подходящим материалом.Японская корпорация объявила о планах по созданию космического лифта к 2050 г.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/kakie_idei_fantastov_skoro_stanut_realnostju_infografika/2019-08-23-74568