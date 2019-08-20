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Шапка горит. Какие военные технологии США увели у России

16:43. 20 августа 2019 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:
Источник: РИА Новости
Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141

© РИА Новости / Сергей Субботин

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Россию в воровстве оборонных ноу-хау. В интервью «Голосу Америки» он заявил, что Москва якобы разрабатывает новые ракеты на основе технологий, похищенных у США. Никаких доказательств не привел. Однако американцы сами не раз пользовались чужими военными ноу-хау, в том числе советскими и российскими.

Корни F-35

Самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, созданные в СССР для авианесущих кораблей, во многом разделили участь большинства советских авианосцев. Если первый такой истребитель — Як-38 — сняли с вооружения в связи с высокой аварийностью и посредственными ТТХ, то перспективный Як-141 сгубило отсутствие финансирования. К концу 1991-го сотрудники ОКБ Яковлева предложили самолет иностранцам.
Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141

© РИА Новости / Сергей Субботин

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141
В концерне Lockheed Martin откликнулись. Это дало машине путевку в жизнь, однако американские ученые и конструкторы воспользовались шансом и «приватизировали» часть технической документации Як-141. Их нынешний истребитель пятого поколения F-35, точнее, его флотская модификация F-35B подозрительно похожа на советский самолет. Там та же комбинированная силовая установка — подъемно-маршевый двигатель и подъемный вентилятор. Многие авиационные эксперты отмечали, что поворотный вентилятор, отклоняемый на 95 градусов и обеспечивающий летательный аппарат вертикальной тягой, практически повторяет двигатель Як-141.

Украсть гидролокатор

В 2012-м в Великобритании опубликовали детали американо-британской сверхсекретной операции Barmaid, в ходе которой подводная лодка королевских ВМС HMS Conqueror похитила новейшую советскую гидроакустическую станцию.
Британская субмарина в Баренцевом море пристроилась в корму разведывательному судну ВМФ СССР, замаскированному под польский траулер, и перерезала буксировочный трос специальным резаком. Чтобы не возникло подозрений и повода для возмущения, это устройство действовало очень хитрым способом. Срез выглядел так, словно трос перетерся сам. Прихватив гидроакустическую станцию, лодка незаметно скрылась в глубине.
Когда Conqueror добралась до базы, гидролокатор погрузили в самолет и доставили в США. Там его разобрали до винтика и тщательно изучили. Полученную информацию американцы использовали для разработки мер противодействия новейшим советским ГАС, а также для собственных гидролокаторов. Вся операция оставалась строго засекреченной на протяжении 30 лет. Ее предали огласке лишь в 2012-м в книге «Секреты Conqueror: не рассказанная история самой известной британской подлодки».

Скопировать пулеметы

В октябре 2018-го Главное управление войск специального назначения (SOCOM) Пентагона объявило конкурс на создание точных копий российской «стрелковки». Речь шла о пулеметах ПКМ калибра 7,62 миллиметра и НСВ «Утес» калибра 12,7 миллиметра.
Военнослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 Утёс во время учений

© РИА Новости / Игорь Агеенко

Военнослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утес» во время учений
SOCOM предложило гранты тем, кто сможет раскрыть и улучшить российскую технологию. Одно из условий — чертежи производители добывают сами. Но изготавливать пулеметы нужно в США и только из американских деталей и материалов.
«Ростех» предложил американцам официально обратиться в «Рособоронэкспорт» и обсудить вопрос приобретения ноу-хау. В противном случае, подчеркнули в ведомстве, речь будет идти о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря, о воровстве.
Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

© РИА Новости / Павел Герасимов

Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил России во время учений вооруженных сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
Эксперты полагают, что американцы собираются поставлять изготовленные по российским чертежам пулеметы союзникам на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, это оружие пригодится и для спецназа, часто действующего в отрыве от основных сил. Снабжать боеприпасами в таких условиях практически невозможно. Другое дело, если разведывательно-диверсионная группа взяла с собой на задание «стволы», совместимые по патрону с оружием противника.

В погоне за лучшим

Советские и российские катапультные кресла семейства К-36ДМ, разработанные в НПП «Звезда», по праву считаются одними из лучших и самых надежных в мире. Они позволяют мгновенно покидать аварийную машину из любого положения в пространстве, на скоростях от нуля до сверхзвука, на высотах до 25 километров.
Этими катапультными креслами оборудованы российские истребители МиГ-29, Су-27, Су-30, бомбардировщики Су-24, Су-34, Ту-160 и другие машины. Восьмого июня 1989-го благодаря К-36ДМ спасся известный летчик-испытатель Анатолий Квочура, когда его МиГ-29 завалился на бок и начал падать. Он катапультировался на высоте всего 80 метров при движении самолета под углом 90 градусов к земле и благополучно приземлился, отделавшись лишь легкими ушибами.
Катапультное кресло К-36ДМ

Катапультное кресло К-36ДМ © РИА Новости / Алексей Федосеев

Инцидент вызвал в Пентагоне острый интерес к этому катапультному креслу. В 1993-м ведущая научно-исследовательская лаборатория ВВС США Armstrong Laboratory опубликовала 424-страничный доклад о К-36ДМ. В документе прямо говорилось, что советская разработка на голову превосходит американские аналоги.
В середине 90-х на НПП «Звезда» побывала делегация из Вашингтона. Заокеанские специалисты наблюдали за испытаниями катапультного кресла и оценивали перспективы адаптации К-36ДМ для нужд американской авиации. От закупки все же отказались, сославшись на особенности законодательства США. Однако в последующих модификациях катапультного кресла ACES-2 применены многие технологические ноу-хау К-36ДМ.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107789

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7386 2443
    nikolay 20 августа 2019 в 18:59

    Воровством военных технологий занимаются все страны, но не для того, чтобы скопировать технологию.Основная задача – это изучить это оружие и создать системы защиты от него или противодействия.

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