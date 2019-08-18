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Путь славянского поэта. Алексей Орлов и Николай Ремезов

17:26. 18 августа 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Знакомство с творчеством Поэта-Сказителя Николая Ремезова.

Алексей Орлов и Николай Ремезов

Места Силы Горного Алтая.
Девиз Николая по-жизни: «Живым – Живое! Что посеешь, то и пожнёшь».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N5j6GtZrydY

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