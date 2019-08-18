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Фронтовик Владимир Иванович Трунин о Великой Отечественной войне

21:49. 18 августа 2019 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:
Помещая видео с рассказами гвардии сержанта Владимира Ивановича Трунина, каждый раз удивляешься – какая замечательная память у фронтовика! Он помнит все географические названия, фамилии, точные даты и мельчайшие обстоятельства как своей жизни, так и проведённых боёв.

Человек высочайшей нравственности, честности и глубочайшего ума – конструктор Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ) Владимир Иванович, к сожалению, покинул этот мир в 2018 году. В возрасте 96 лет.

Светлая память этому достойнейшему советскому человеку!



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4614052.html

Метки: война, войска, Германия, Ленинград, народ, отечество, советский, ссср, трунин, фашизм

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