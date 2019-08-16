Юсупов и Мурзин – герои России
Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, за вчерашнее героическое спасение пассажиров лайнера авиакомпании Ural Airlines, присвоено звание "Герой России".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5209984.html
Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, за вчерашнее героическое спасение пассажиров лайнера авиакомпании Ural Airlines, присвоено звание "Герой России".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5209984.html
Подобных аварий могло не быть, если бы власти Москвы не расположили в 2-х километрах от аэропорта незаконную мусоросвалку, куда слетаются на прокорм чайки. Именно с этой мусоросвалки поднялась в воздух стая чаек в момент взлёта самолёта.
Так давайте разберемся, власти Москвы расположили незаконную свалку. Где Ваша логика в написании, если власти Москвы расположили значит она законная, если же свалка незаконная то каким боком к ней власти Москвы?
Вот ещё один красноречивый пример т.н. “клипового мышления”.
Навязчивая идея! Вот прямо щас ляпнуть, и всё, уже “в дамках”.
А логика?.. Ну что это, в самом деле?.. Кого она интересует?
Вы хоть соображаете что говорите. Решение о свалке принимается по согласованию всех сторон: администация аэропорта, района, экологии и т.д. Неужели администрация аэропорта разрешила свалку у себя под носом, а если её не спрашивали, значит не законная.
И каким боком администрация аэропорта? Вообще то есть такое понятие как охранная зона, территории принадлежащая предприятию аэропорт, за этими границами при условии выполнения природоохранных мероприятий можно строить все что угодно, причем вполне законно. Вы уж тогда будьте добры скиньте ссылочки на законы которые нарушены и тогда если они нарушены, добро пожаловать в суд если же нет то и разговор безпредметен.
Посмотреть бы поближе на шнобеля тех “чаек” в аэропорту…