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Юсупов и Мурзин – герои России

16:14. 16 августа 2019 Просмотров - 226 6 коммент. Опубликовал:

Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, за вчерашнее героическое спасение пассажиров лайнера авиакомпании Ural Airlines, присвоено звание "Герой России".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5209984.html

Метки: авиация, герои

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7374 2435
    nikolay 16 августа 2019 в 17:09

    Подобных аварий могло не быть, если бы власти Москвы не расположили в 2-х километрах от аэропорта незаконную мусоросвалку, куда слетаются на прокорм чайки. Именно с этой мусоросвалки поднялась в воздух стая чаек в момент взлёта самолёта.

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    • 9618 7078
      Sergeevnikolay 16 августа 2019 в 17:28

      Так давайте разберемся, власти Москвы расположили незаконную свалку. Где Ваша логика в написании, если власти Москвы расположили значит она законная, если же свалка незаконная то каким боком к ней власти Москвы?

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      1
      • 29 9
        Циля ПаркинсонSergeev 16 августа 2019 в 17:47

        Вот ещё один красноречивый пример т.н. “клипового мышления”.

        Навязчивая идея! Вот прямо щас ляпнуть, и всё, уже “в дамках”.

        А логика?.. Ну что это, в самом деле?.. Кого она интересует?

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      • 7374 2435
        nikolaySergeev 16 августа 2019 в 18:35

        Вы хоть соображаете что говорите. Решение о свалке принимается по согласованию всех сторон: администация аэропорта, района, экологии и т.д. Неужели администрация аэропорта разрешила свалку у себя под носом, а если её не спрашивали, значит не законная.

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        • 9618 7078
          Sergeevnikolay 16 августа 2019 в 19:13

          И каким боком администрация аэропорта? Вообще то есть такое понятие как охранная зона, территории принадлежащая предприятию аэропорт, за этими границами при условии выполнения природоохранных мероприятий можно строить все что угодно, причем вполне законно. Вы уж тогда будьте добры скиньте ссылочки на законы которые нарушены и тогда если они нарушены, добро пожаловать в суд если же нет то и разговор безпредметен.

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  • 11013 6503
    Maleos 16 августа 2019 в 17:50

    Посмотреть бы поближе на шнобеля тех “чаек” в аэропорту…

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