Самые сильные статьи получаются «акын-стайл». Что вижу, о том и пою. Когда пишешь не абстрактные размышления, а практические вещи, живой опыт.

Как говорили в советское время «Нью-Йорк – город контрастов». То же самое можно увидеть и на железной дороге.

Еду в поезде обратно из Самары. Поезд «Киргиз Рэйлвэйз» (или как она там называется), Бишкек-Москва.

Избалованному за последние несколько лет поездами «РЖД» мне это уже какая-то дикость. Вспоминаются украинские поезда (поверьте, без ностальгии).

То есть вагон старый советский, модернизацию не проходил.

Кондиционера нет (в жаркий самарский вечер это очень ощутимо, духота).

Биотуалета нет (соответственно, на стоянке пользоваться запрещено).

Умывальник типа «рукомойник». Мыла нет.

Раздельного сбора мусора нет.

Розеток нет (ноутбук скоро разрядится и поработать в поезде, как планировал, не получится).

Зато большой гордый герб Киргизии на борту.

И, самое весёлое, билет на плацкарт дороже, чем купе в новеньком двухэтажном вагоне поезда №50 Москва-Самара (купить билет на который я сегодня буквально на полчаса опоздал).

Собственно, аналогии и параллели напрашиваются.

Россия за последние годы существенно продвинулась вперёд. Во всём – в технологиях, в уровне жизни, в комфорте. Просто привыкшие к постепенным изменениям люди этого не заметили.

Сказка про лягушку, которую варили на медленном огне, справедлива и в обратную сторону – если жизнь улучшается не мгновенно, а постепенно, то многие этого не замечают. И продолжают по привычке причитать, как всё кругом развалено и плохо.

И даже во дворе у моей тёщи идут ремонтные работы – не просто латают дырки на дороге, а полностью меняют дорожное покрытие, включая бордюры и тротуары.

Между тем, в большинстве остальных постсоветских республик жизнь по многим направлениям, мягко говоря, замерла. Развития нет, идёт инерционное использование ещё советского наследия, без обновления и модернизации.

Появилась ли новая промышленность в Прибалтике, Грузии, Украине, большинстве среднеазиатских республик? Может талантливые учёные? Прорывные открытия и исследования?

Россия создаёт новые ракетные двигатели, является мировым лидером в лазерных технологиях, развивает атомную энергетику, спускает на воду уникальные ледоколы. И так далее, и тому подобное, если сидеть на новостном потоке, то такие новости идут почти каждый день.

А все гордые и независимые, «освободившиеся от русской оккупации», почему-то ничего подобного не демонстрируют.

И разрыв между ними и нами с каждым годом становится всё больше и всё ощутимее.

А тех, кто ноет, что «за двадцать лет никакого развития», нужно ссылать в Грузию или на Украину. На полгодика. Для контраста.

Александр Роджерс

Источник: http://voicesevas.ru/news/46579-kontrasty.html