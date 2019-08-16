Главная » Мировоззрение, Творчество

Контрасты

07:59. 16 августа 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

 

Самые сильные статьи получаются «акын-стайл». Что вижу, о том и пою. Когда пишешь не абстрактные размышления, а практические вещи, живой опыт.

Как говорили в советское время «Нью-Йорк – город контрастов». То же самое можно увидеть и на железной дороге.

Еду в поезде обратно из Самары. Поезд «Киргиз Рэйлвэйз» (или как она там называется), Бишкек-Москва.

Избалованному за последние несколько лет поездами «РЖД» мне это уже какая-то дикость. Вспоминаются украинские поезда (поверьте, без ностальгии).

То есть вагон старый советский, модернизацию не проходил.

Кондиционера нет (в жаркий самарский вечер это очень ощутимо, духота).

Биотуалета нет (соответственно, на стоянке пользоваться запрещено).

Умывальник типа «рукомойник». Мыла нет.

Раздельного сбора мусора нет.

Розеток нет (ноутбук скоро разрядится и поработать в поезде, как планировал, не получится).

Зато большой гордый герб Киргизии на борту.

И, самое весёлое, билет на плацкарт дороже, чем купе в новеньком двухэтажном вагоне поезда №50 Москва-Самара (купить билет на который я сегодня буквально на полчаса опоздал).

Собственно, аналогии и параллели напрашиваются.

Россия за последние годы существенно продвинулась вперёд. Во всём – в технологиях, в уровне жизни, в комфорте. Просто привыкшие к постепенным изменениям люди этого не заметили.

Сказка про лягушку, которую варили на медленном огне, справедлива и в обратную сторону – если жизнь улучшается не мгновенно, а постепенно, то многие этого не замечают. И продолжают по привычке причитать, как всё кругом развалено и плохо.

И даже во дворе у моей тёщи идут ремонтные работы – не просто латают дырки на дороге, а полностью меняют дорожное покрытие, включая бордюры и тротуары.

Между тем, в большинстве остальных постсоветских республик жизнь по многим направлениям, мягко говоря, замерла. Развития нет, идёт инерционное использование ещё советского наследия, без обновления и модернизации.

Появилась ли новая промышленность в Прибалтике, Грузии, Украине, большинстве среднеазиатских республик? Может талантливые учёные? Прорывные открытия и исследования?

Россия создаёт новые ракетные двигатели, является мировым лидером в лазерных технологиях, развивает атомную энергетику, спускает на воду уникальные ледоколы. И так далее, и тому подобное, если сидеть на новостном потоке, то такие новости идут почти каждый день.

А все гордые и независимые, «освободившиеся от русской оккупации», почему-то ничего подобного не демонстрируют.

И разрыв между ними и нами с каждым годом становится всё больше и всё ощутимее.

А тех, кто ноет, что «за двадцать лет никакого развития», нужно ссылать в Грузию или на Украину. На полгодика. Для контраста.

Александр Роджерс

Источник: http://voicesevas.ru/news/46579-kontrasty.html

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Украина: страна контрастов или диктатура беспамятных шизофреников?
... на тему «Нью-Йорк — город контрастов»? Ну, так вот, теперь «Украина... — страна контрастов». Причём такие контрасты, как заявления «в Украине...
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
... в 35 раз. Похожие контрасты представлены относительно случаев деформаций лица... всего привозимого на остров. Разительный контраст с изображением девушки, показанной на...зубным кариесом. Они плачевны по контрасту с превосходными неизбалованными местными. Они...
Как США готовились к ЭПАС
... Office Page Manager» (яркость и контраст)Удивившись печатному тексту на белых... с помощью «фотошопа» (яркость и контраст)[2]Поскольку текста на «облаках..., где стараниями самого защитника повышен контраст. Как объяснить неравномерность освещения? Ведь...
Беседа Сталина с Гербертом Уэллсом
... - всего лишь идея.Сталин. Непримиримого контраста между индивидуумом и коллективом, между... личности. В этом смысле непримиримого контраста между "индивидуализмом" и социализмом нет.... Но разве можно отрицать контраст между классами, между классом имущих...
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2016
..., братья!» — первый фильм из цикла «Контраст впечатлений» [18+] Всем защитникам, и... первый документальный фильм из цикла «Контраст впечатлений». В фильме звучат вопросы... на Донбассе; ДНР; Иван Прокопов; Контраст впечатлений; ЛНР К оглавлению | Источник...
Новости Украины и Новороссии 02 марта 2018
... Европе. 08:15 На контрасте: «послание» Порошенко в ...млрд. Читайте также: На контрасте: «послание» Порошенко в пустом...телеканалов. Читайте также: На контрасте: «послание» Порошенко в пустом...| Источник: voicesevas.ru На контрасте: «послание» Порошенко в пустом...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)