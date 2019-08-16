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10 богатейших людей мира за день обеднели на 18 млрд долларов

09:41. 16 августа 2019 Просмотров - 96 4 коммент. Опубликовал:
10 богатейших людей мира за день обеднели на 18 млрд долларов | Русская весна

Из-за падения индексов на фондовой бирже США 14 августа состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на 18 млрд долларов.

«Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года. Почти на столько же снизился Nasdaq (-3,02%), S&P 500 — на 2,93%», — информирует Reuters.

По данным рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени, состояние 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд.

Больше всего финансовых убытков понес руководитель Amazon, лидер списка Forbes по богатству Джефф Безос: за день он потерял $3,5 млрд.

На $3,2 млрд уменьшились счета руководителя Facebook Марка Цукерберга, на $3 млрд — гендиректора и председателя совета директоров LVMH, владельца брендов Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo и другими Бернара Арно.

Единственный из десятки миллиардеров, кому удалось сохранить свои счета неизменными, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

В ходе торгов в среду доходность 10-летних казначейских бондов ненадолго упала ниже доходности двухлетних облигаций. Это был первый случай с 2007 года, и обычно это является надежным индикатором приближающейся рецессии, отмечает Forbes USA. С 1978 года подобная ситуация возникала пять раз.

Среди других возможных причин падения американского фондового рынка — снижение экономики Германии во втором квартале года и замедление экономического роста Китая, пишет CNN.

Предыдущий «худший день на Уолл-стрит» в 2019 году был 5 августа. Dow Jones тогда упал на 2,9%, Nasdaq — на 3,5%, а S&P — на 4,1%. Богатейшие люди планеты тогда потеряли в общей сложности $23 млрд, причем Бернар Арно больше всех — $4 млрд.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1565937292

Метки: Новости

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