О “краже” Россией американских технологий
11:37. 15 августа 2019 Просмотров - 258 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Советник Трампа по нац.безопасности Джон Болтон обвинил Россию (ах, в чем еще только Россию не обвиняли) в том,что она украла у США технологии "гиперзвукового оружия".
Что стоит отметить:
1. Даже в США признают, что РФ сейчас опережает США в этом сегменте вооружений (этот вопрос поднимался на заседаниях сенатского комитета по обороне и в докладах аналитических центров связанных с Пентагоном). Если Россия опережает США за счет "украденных" американских технологий, то резонно возникает вопрос – почему с такими передовыми технологиями у США, они отстают от РФ в этом вопросе? В России лучше знают как работать с американскими технологиями, чем в самих США? Или может технологии у США не такие передовые?
В конце марта прошлого года министр обороны США Патрик Шанахан, находясь в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, обратил внимание на необходимость сосредоточить усилия на создании гиперзвукового оружия и оборонительных систем и признал беспрецедентное отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений в этой области от России и Китая.
Заявление министра обороны самой сильной державы в мире обсуждалось в Сенате США, чтобы определить способы противостояния такому оружию. Как отметил глава стратегического командования Вооруженных сил генерал Джон Хайтен, гиперзвуковому оружию может противостоять только ядерное. В свою очередь Дональд Трамп был зол и позвонил президенту России Владимиру Путину, потребовав снизить напряженность в гонке вооружений между странами.
https://inosmi.ru/military/20190512/245061869.html – цинк
2. Никаких фактических доказательств "кражи технологий" конечно не было предоставлено, мол поверьте нам на слово. Это достаточно типичный подход в вопросах обвинения России в чем-либо. Русские настолько плохие, что нет смысла что-то отдельно доказывать и пояснять. Тем более, когда стоит цель объяснить, почему возникло существующее отставание и зачем нужно увеличить оборонный бюджет.
Вашингтон для того, чтобы обвинить другие страны в совершении кибератак, использует тактику «коллективной атрибуции». Для этого группа стран в одностороннем порядке «может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки». Такая концепция носит название «выяви и пристыди» (Name and Shame), заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов в интервью «Российской газете».
Доказательной базой в подобных случаях может стать «коллективная атрибуция» — совместное определение источника атаки. При этом «технология такой атрибуции не раскрывается», пояснил Храмов, поэтому ее механизм нельзя назвать достоверным.
Описывая американскую концепцию, заместитель секретаря СБ назвал основным фактором в определении виновного политический контекст, а доказательным аргументом — «известный тезис «хайли лайкли» (highly likely) — «с высокой вероятностью». Выражение получило широкую известность в связи с делом Скрипалей об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ядовитым веществом «Новичок». В частности, это выражение использовал посол Великобритании в России Лори Бристоу во время брифинга для дипломатов, на котором обвинил Россию в «марафоне лжи» из-за дела Скрипалей.
Конечной целью концепции «выяви и пристыди» является легализация проведения информационных и военных операций США против «неудобных» им государств, «вплоть до применения ядерных арсеналов», считает он.
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2019/5d5425e99a79473c880e8d0c?from=from_main – цинк
3. С другой стороны, не вижу ничего плохого в промышленном и технологическом шпионаже. Все ведущие страны этим занимаются (в том числе и США на территории РФ), так что если отечественная разведка по агентурным или техническим каналам смогла добыть ценные технологии того или иного рода, это можно только приветствовать (официально это конечно никогда не признается), а отличившихся разведчиков представить к государственным наградам (опять же неофициально). Китай в этой вопросе является лучшим примером – он не рефлексирует, а берет все, до чего дотянутся загребущие руки китайской разведки, с последующим внедрением в различные сферы военного и гражданского производства.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5206612.html
Старпер.