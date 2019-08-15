Новости Украины и Новороссии 15 августа 2019

Отдыхавший в Батуми украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на недостаточно плохое отношение грузин к русским «оккупантам».

В своем Фейсбуке он написал, что не может понять, почему в Грузии сохраняется лояльное отношение к россиянам.

Ведь они, по его словам, «начали войну, бомбили грузинские города и оккупировали часть территорий», а отдыхающих никто за это не гоняет. Хотя, по признанию одного местного таксиста, именно Саакашвили начал войну, и очень зря.

«Вот я вообще не симпатик Михаила Николозовича, но я прекрасно знаю, кто начинает войну, если Россия участник. На своем опыте. Восьмого числа, в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет. Как?» — негодует Сазонов.

Подписчики не оценили возмущение журналиста, отметив, что грузины сами знают, кто начал войну, поэтому у них лояльное отношение к русским. Даже несмотря на события последних месяцев, когда Грузию охватили антироссийские настроения.

Оппозиция и власти, особенно президент Саломе Зурабишвили, действительно категорично настроены против России. Но обычные люди любят русских туристов, потому что они, в первую очередь, приносят им большие деньги.

В последние годы грузинские курорты стали одним из самых популярных направлений у россиян, но с прекращением авиасообщения между странами ситуация, конечно, изменилась.

В особенности потому, что Тбилиси несет большие убытки из-за оттока туристов — за месяц Грузия уже потеряла около 60 млн долларов, а особая сфера туризма просела на 80%.

Один из комментаторов упрекнул Сазонова за «разжигание», поскольку русские не начинали войну ни в Грузии, ни на Украине.

«Грузины прекрасно знают, что войну начал Михо — поэтому нормально относятся к русским. Так же будет и на Украине, где войну начал Турчинов с Парубием», — отметил он.

Другие писали, что доводы журналиста очень странные, так как они не понимают, почему русских должны выгонять или не обслуживать, если те ничего не нарушают.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»