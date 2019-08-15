Новости Украины и Новороссии 15 августа 2019
- 04:00 Украинский журналист взбесился из-за хорошего отношения грузин к русским «оккупантам».
- 03:39 Грымчак как достижение Революции.
- 01:51 Сходил за арбузом: Подробности задержания украинского замминистра (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:25 Шахтерский труд. Репортаж News Front из-под земли.
- Вчера 21:05 На Украине призвали к прямому диалогу с Донбассом.
- Вчера 20:49 МИД Украины не хочет забирать моряков на условиях России из-за «унижения».
- Вчера 19:52 Я не хочу говорить о протестах в Москве. Но если хотите….
- Вчера 19:48 Украинский генерал обвинил администрацию Зеленского в “капитулянтстве” перед РФ.
Украинский журналист взбесился из-за хорошего отношения грузин к русским «оккупантам»
Отдыхавший в Батуми украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на недостаточно плохое отношение грузин к русским «оккупантам».
В своем Фейсбуке он написал, что не может понять, почему в Грузии сохраняется лояльное отношение к россиянам.
Ведь они, по его словам, «начали войну, бомбили грузинские города и оккупировали часть территорий», а отдыхающих никто за это не гоняет. Хотя, по признанию одного местного таксиста, именно Саакашвили начал войну, и очень зря.
«Вот я вообще не симпатик Михаила Николозовича, но я прекрасно знаю, кто начинает войну, если Россия участник. На своем опыте. Восьмого числа, в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет. Как?» — негодует Сазонов.
Подписчики не оценили возмущение журналиста, отметив, что грузины сами знают, кто начал войну, поэтому у них лояльное отношение к русским. Даже несмотря на события последних месяцев, когда Грузию охватили антироссийские настроения.
Оппозиция и власти, особенно президент Саломе Зурабишвили, действительно категорично настроены против России. Но обычные люди любят русских туристов, потому что они, в первую очередь, приносят им большие деньги.
В последние годы грузинские курорты стали одним из самых популярных направлений у россиян, но с прекращением авиасообщения между странами ситуация, конечно, изменилась.
В особенности потому, что Тбилиси несет большие убытки из-за оттока туристов — за месяц Грузия уже потеряла около 60 млн долларов, а особая сфера туризма просела на 80%.
Один из комментаторов упрекнул Сазонова за «разжигание», поскольку русские не начинали войну ни в Грузии, ни на Украине.
«Грузины прекрасно знают, что войну начал Михо — поэтому нормально относятся к русским. Так же будет и на Украине, где войну начал Турчинов с Парубием», — отметил он.
Другие писали, что доводы журналиста очень странные, так как они не понимают, почему русских должны выгонять или не обслуживать, если те ничего не нарушают.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Грымчак как достижение Революции
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Сходил за арбузом: Подробности задержания украинского замминистра (ФОТО, ВИДЕО)
Заместителя украинского министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Юрия Грымчака задержали в 21:40 в магазине «Фуршет» возле его дома.
В руках у него был сумка, с которой он зашел в магазин, но купить ничего не успел.
Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Жена замминистра также подтверждает, что он вышел купить арбуз и был задержан.
Кроме того, стало известно, что задержанный помощник Грымчака является родным братом его жены.
По данным источников издания, следственные действия проходили по делу от 2014 года.
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Шахтерский труд. Репортаж News Front из-под земли
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На Украине призвали к прямому диалогу с Донбассом
Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко считает, что комитет по Донбассу в Верховной раде не будет эффективен без прямых переговоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками.
«Комитет по Донбассу будет эффективен лишь в том случае, когда президент Владимир Зеленский заявит, что его программа действий по решению этого вопроса — не менять нормандский формат, а „я встречаюсь с луганчанами и дончанами, садимся, я предлагаю федерализацию Украины, закон о децентрализации“, и на основе этого мы создаем комитет в Верховной раде для того, чтобы законодательное поле было подготовлено», — заявил Симоненко в среду в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, решение конфликта должно происходить внутри страны, потому что он гражданский. Также Украина должна нести ответственность перед ООН за невыполнение минских соглашений.
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МИД Украины не хочет забирать моряков на условиях России из-за «унижения»
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что предложенная Россией формула передачи украинских моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе, неприемлема.
Об этом она рассказала в интервью BBC Украина.
«Формула, которую они нам навязывают, неприемлема. Потому что предоставлять государственные гарантии участия наших военных в уголовном процессе, который мы считаем незаконным, это, во-первых, нонсенс, а во-вторых — унижение», — сказала она, добавив, что Украина привлекает всех своих партнеров для давления на Россию.
«Этот вопрос поднимается на всех встречах на высших ступенях. Этот вопрос обсуждался во время встречи в Осаке, которая была между Путиным и Трампом. Конечно, этот вопрос будет на повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре», — сказала она.
Зеркаль также отметила, что с началом нового политического сезона для Украины тоже начнется «новый уровень борьбы» за моряков.
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Я не хочу говорить о протестах в Москве. Но если хотите…
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Украинский генерал обвинил администрацию Зеленского в “капитулянтстве” перед РФ
На Украине зашёл спор относительно заявления помощника главы президентской администрации Ивана Апаршина. Напомним, что Апаршин заявил, что в случае масштабной войны Россия может нанести по Украине сначала авиационный удар, а потом удар тремя тысячами ракет (включая ракеты с тактическими ядерными боеголовками), после этого начнёт сухопутную операцию.
Ивану Апаршину ответил ветеран службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан. По словам Богдана, Апаршину «не нужно вмешиваться в дела Минобороны и генерального штаба». При этом Богдан заявление помощника главы администрации президента Зеленского назвал «возможной попыткой повлиять на общественное мнение, запугать украинцев».
По словам украинского отставного генерала, в администрации Зеленского своими заявлениями «пытаются склонить украинцев к компромиссному решению, которое на самом деле является капитулянтским».
Генерал Богдан:
Кроме того, Богдан заявил, что Россия не решится на те военные меры в отношении Украины, которые в качестве прогноза представил Апаршин.
При этом важно напомнить, что Апаршин рассматривал «полномасштабную войну» как один из вариантов. Другие представленные им варианты: «приграничный конфликт» и «использование Россией для достижения своих целей внутриукраинских сил».
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