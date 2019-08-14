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Торсинд ( от torsion indiсator)- это дисковая разновидность крутильных весов.



Исходя из способности торсинда реагировать на некоторые астрономические феномены, находясь глубоко под землей в условиях почти полной изоляции, сделан первый шаг в попытке разобраться в том, на что, собственно, реагирует торсинд.



В результате многолетних наблюдений за реакцией прибора в разных условиях, изучены некоторые внешние факторы, которые не могут быть причиной вращения диска торсинда.



Высказано предположение, что торсинд откликается на некоторое неизвестное излучение, несущее в себе вращающий момент.

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Влияние циркуляции воды на реакцию торсинда

Аннотация

Цель настоящей работы – экспериментальное исследование эффекта, впервые описанного в работе А.Ф. Пугача [1] и заключающегося в дистантном действии циркуляции воды в «водяной катушке» на вращение диска торсинда.



В нашем эксперименте исследована катушка с намоткой против часовой стрелки при двух направлениях течения воды.



Обнаружено, что, как и в экспериментах А.Ф. Пугача, реакции торсинда для обоих направлений, в целом, схожи. Результаты наших экспериментов говорят о том, что динамика торсинда определяется моментами включения и выключения воды. Последнее свойство позволяет предположить, что данные моменты связаны с режимами с ускорением, обнаруженными в работах [2,3,4,5,6].

I. Введение

A. Фибриллярный потенциометр В.С. Беляева

Настоящая работа посвящена исследованию влияния циркуляции воды на реакцию торсинда. Говоря о торсинде, необходимо упомянуть, что впервые упоминание об этом приборе встречается у В.С. Беляева в [7],[8]. В этой работе он был назван как «фибриллярный потенциометр», благодаря фибриллу – органическому соединению, из которого состоит его главный элемент – паутина, служащая нитью подвеса.



Именно нить подвеса, у которой отсутствует упругая возвращающая сила, делает этот прибор уникальным по своим свойствам и чувствительности. В.С. Беляев упоминает об эксперименте, в котором фибриллярный потенциометр заставили сделать 40000 оборотов, но и после этого заметной возвращающей силы не наблюдалось.

В [7], [8] отмечаются следующие виды реакций фибриллярного потенциометра: на включение электролампочки (реакция начинается через 3-4 мин); приближение человека; на испарение 10%-го раствора аммиака; новолуния, солнечные затмения. Особо интересна, на наш взгляд, подмеченная В.С. Беляевым связь с собственными колебаниями Земли, с собственными колебаниями ядра Земли и землетрясениями.

Дальнейшие эксперименты В.С. Беляева описаны в [9], [10]. Здесь отмечены реакции на перемену погоды – за некоторое время до прихода фронта циклона или антициклона стрелка меняет свое положение; наблюдается реакция, когда в грозовой облачности случается просвет, проглядывает солнце; реагирует на закаты, но не реагирует на восходы.



Отмечены также реакции на биологическую активность, например, на свежесрезанные или живые цветы. В последнем случае отмечается важность взаимного пространственного положения биологического объекта и фибриллярного потенциометра. В этой связи вводится понятие «активные пространственные точки».

В публикациях [9], [10] делается попытка связать результаты, полученные в опытах Мышкина, с результатами, за фиксированными при помощи фибриллярного потенциометра. При этом предполагается, что наряду с солнечным светом имеется некоторое излучение, переносящее момент импульса.

B. Лабораторные исследования торсида

Следующая глава в рассматриваемых нами исследованиях принадлежит киевскому астроному А.Ф. Пугачу. Именно он назвал данный прибор, как «тор-синд» – torsion indiсator [11]. Это название сейчас стало общепринятым. Многолетний мониторинг показаний торсинда позволил выявить богатую палитру результатов, которые представлены в статьях [1], [11], [12], опубликованных в ЖФНН.

Работа [1] описывает лабораторные исследования торсинда и является чрезвычайно интересным продолжением работ [11], [12], т.к., по больше части, направлена на изучение модельных ситуаций, в которых происходит влияние на показания торсинда. В [1] отмечаются следующие реакции торсинда.

Реакция на распыляемую воду. Резкое увеличение количества молекул воды в окружающем торсинд пространстве приводит к его реакции. При этом изменения температуры и влажности малы (не более ±0.50С и 1% соответственно). Также показано отсутствие влияния оператора, что проверялось отдельно перед каждым экспериментом.

Реакция на приток свежего воздуха. Данная реакция торсинда была обнаружена во время проветривания рабочего помещения. Для проверки этого наблюдения были поставлены специальные эксперименты: одновременно открывалось окно и дверь лаборатории и образовавшийся поток воздуха вызывал резкую реакцию торсинда. Подводя итог данным экспериментам, автор заключает: «. . . торсинд реагирует на движение воздуха, пришедшего извне. А возможное небольшое изменение температуры под действием потока свежего воздуха не играет существенной роли». [1].

Связь показаний торсинда с солнечным освещением. При исследовании зависимости показаний торсинда от освещенности он находился внутри темного картонного бокса и был дополнительно закрыт темной светонепроницаемой бумагой. Освещенность оценивалась по показаниям двух датчиков – внутри помещения и наружного, подвергавшегося действию прямых солнечных лучей.



Проведенные эксперименты показали, что отсчеты торсинда следуют изменению внешней освещенности, находясь в тесной связи с показаниями наружного термодатчика. На основе проведенных измерений делается вывод, что некоторая, пока не установленная, компонента солнечного излучения является причиной вращения диска торсинда.

Подтверждением этому являются также наблюдения солнечных и лунных затмений, суточных вариаций, восходов и заходов Солнца – явлений, происходящих с участием солнечного света.

Другие особенности торсинда. Рассматриваются синхронные измерения, выполненные парой близко расположенных приборов. При этом отмечаются три характерных случая: 1) показания приборов коррелируют между собой; 2) антикорреляция в показаниях приборов; 3) показания приборов практически независимы.

Реакция на циркулирующую воду. В данном эксперименте на цилиндрический корпус торсинда было намотано семь витков шланга, по которому циркулировала вода, перекачиваемая небольшой аквариумной помпой из 20-литрового сосуда. Водяная катушка и подводка воды обеспечивалась при помощи 10-метрового пластикового шланга.

В ходе серии из более чем десяти экспериментов [1] было установлено, что ярко выраженная реакция торсинда присутствует только в том случае, когда внутри шланга, обвивающего торсинд, циркулирует вода. Средняя скорость движения диска торсинда за время циркуляции воды равнялась 24 град/мин или 0.4 град/сек (ΔТ≈2.5ч, Δφ ≈36000).



Работающая помпа и перемешиваемая за счет этого вода в сосуде не влияют сами по себе на показания торсинда, если отсутствует циркуляция воды в шланге, намотанном на корпус прибора. Также автор отмечает, что «. . . во всех трех случаях, когда направление циркуляции воды менялось с правовинтового на левовинтовое, торсинд как бы не «замечал» этого изменения. Он реагировал на начало циркуляции так, как будто направление циркуляции оставалось неизменным [1].

Также в этой связи хотелось бы обратить внимание на подобный по своей постановке эксперимент С. Кернбаха и И. Волкова [13]. В [13] используется аналогичное по конструкции устройство, которое авторы называют «гидродинамическим генератором». Оно представляет собой замкнутую систему, прокачивающую воду через шланг, намотанный в один ряд на цилиндрический каркас.



При этом отмечается биологическое действие гидродинамического генератора, а также, с использованием прибора Speсtran-NF5010, измеряются спектры электрического и магнитного полей, которые излучает устройство в частотном диапазоне до 300 кГц. Найдено, что частота первой гармоники порядка 16 кГц, интенсивности электрического и магнитного полей 400 В/м и 6 нТл соответственно.



Из работы [13] также напрашивается вывод о том, что в эксперименте присутствует некоторый не регистрируемый напрямую физический агент, проявлениями которого являются регистрируемые электрическое и магнитное поля, а также угнетающее действие на растения.

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что основными объектами рассмотренных выше работ являются вода и солнечное излучение и их влияния на показания торсинда. Полученные результаты могут служить косвенным подтверждением гипотезы Г.А.Никольского [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22] о том, что источником регистрируемого влияния является спирально-вихревое излучение Солнца (СBИC), и о том, что вода является активным поглотителем СВИС, а ее молекулы могут быть причиной вращения диска торсинда.

В упомянутых работах [1], [13] в качестве генератора некоторого неустановленного воздействия используется вода, циркулирующая в «водяном соленоиде».



Использование торсинда в качестве регистрирующего устройства позволяет, на наш взгляд, выделить компоненту воздействия, связанную с переносом момента импульса, т.к. основным информационным параметром данного прибора является угол поворота его диска вокруг своей оси.



Оценки чувствительности торсинда, выполненные в работе [11], говорят о том, что торсинд обладает чувствительностью порядка 10−12Н·м. Т.е. использование торсинда позволяет регистрацию крайне слабых внешних воздействий, переносящих момент импульса.

Целью настоящего исследования было воспроизведение результатов работы [1] А.Ф. Пугача по влиянию циркуляции воды в «водяном соленоиде» на динамику вращения диска торсинда.

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В.А. Панчелюга,

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино, Россия



И.Н. Степанов,

МГУ им. М.В Ломоносова физический факультет



Р.В. Панчелюга



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