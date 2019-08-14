“Мы прекратили прослушивание более недели назад”
14:47. 14 августа 2019 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Американская компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, предоставившие информацию на условиях анонимности из-за боязни потерять работу.
По их данным, поставленная Facebook задача "потрясла внештатных работников", которым не предоставлялась информация о том, где и когда были сделаны записи. Американская корпорация лишь требовала расшифровки голосовых сообщений. "Они [работники] слушали разговоры пользователей, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем Facebook нуждается в их расшифровке", – отмечают источники Bloomberg.
В американской компании подтвердили данную информацию, однако указали, что прекратили расшифровывать звуковые сообщения "более недели назад". Представитель компании также уточнил, что пользователи, чьи сообщения были прослушаны, давали согласие на расшифровку своей речи в приложении Messenger для Facebook. "Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook", – пояснили в корпорации.
Однако, отмечает Bloomberg, Facebook не предупреждал своих пользователей о возможности прослушивания аудиозаписей третьими лицами, что заставило подрядчиков усомниться в соблюдении этических норм при выполнении поставленной задачи.
https://tass.ru/obschestvo/6760203 – цинк
Этические нормы. Ха-ха. Тот случай, когда даже участники процесса в шоке от объемов слежки.
Официальное прикрытие у этой истории – сбор информации для настройки алгоритмов таргетированной рекламы или же проверка алогоритмов. По поводу чего всегда можно сказать "Ой, извините, мы не знали…" и прочую чушь.
Реальное же содержание, сбор и передача приватной информации о пользователях АНБ и ЦРУ, которыя являются основными заказчиками "перлюстрации" частной переписки и прослушки частных сообщений.
Ровно тем же самым занимается корпорация Google.
Социальные сети, это территория свободы, говорили они.
Вероятность того, что спецслужбы США прекратят использовать Facebook для сбора информации и слежки за пользователями (в том числе и незаконной) счастливо стремиться к нулю.
Разумеется, когда уже российские спецслужбы начинают что-то требовать от Facebook, то "содействия" они прямо скажем не получают, ибо кто девочку платит, то ее и танцует.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5204602.html