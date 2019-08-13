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Здоровая вода. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 2

17:49. 13 августа 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое правильная вода.

Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 1 – https://youtu.be/EbRVicqJ1Os

В эфире поговорим о питьевой воде. Узнаем, какую воду мы употребляем в повседневной жизни, и какие последствия для организма это несет. Разберем основные критерии, по которым можно оценить полезные свойства воды. Узнаем, какие способы помогут сделать воду здоровой и как правильно применять эти способы. Конечно же, ответим на вопросы наших слушателей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zdfMjlgzHbk

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