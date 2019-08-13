Здоровая вода. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 2

Что такое правильная вода.



Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)

Часть 1 – https://youtu.be/EbRVicqJ1Os



В эфире поговорим о питьевой воде. Узнаем, какую воду мы употребляем в повседневной жизни, и какие последствия для организма это несет. Разберем основные критерии, по которым можно оценить полезные свойства воды. Узнаем, какие способы помогут сделать воду здоровой и как правильно применять эти способы. Конечно же, ответим на вопросы наших слушателей.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #здоровая #вода #здоровье #живая #для #пить #утром #натощак #зож #арирад #белинский #очистка #очистить #фильтр #чистая #условиях #чистка #захар #алексей #орлов #домашних #какую #питьё



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЗдороваяВода #Здоровье #ЖиваяВода #ВодаДляЗдоровья #КакуюВодуПить #КакуюВодуПитьУтромНатощак #Зож #Арирад #ЗахарБелинский #АлексейОрлов #ОчисткаВоды #КакОчиститьВоду #Фильтр #ЧистаяВода #ВДомашнихУсловиях #ЧисткаВоды #Питьё

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zdfMjlgzHbk