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Московские протесты: стратегия резонанса

3. Протест стремятся использовать как катализатор активности для всех слоёв населения, кто бы чем ни был недоволен. Так, вполне медийный протоиерей Всеволод Чаплин вдруг именно сейчас заявил, что у православных тоже существуют свои серьёзные претензии к политическому режиму.

Уже всем очевидно, что движение протеста – это стратегия войны с нынешней властью и повод для её свержения. Здесь проявились определённые принципы, которые стоит сформулировать.

Технология раздувания московских протестов идёт по классической схеме раздувания конфликтов, когда одна сторона избрала стратегию уклонения, а другая – обострения. Власть давно упустила момент накопления негатива, она не работала с конфликтом на этой стадии, и теперь к нему подключились те, кто прежде входил в категорию сочувствующих или нейтральных наблюдателей. Теперь конфликт движется по восходящей спирали : противостояние – инцидент – эскалация – новый уровень противостояния – новый инцидент – новая эскалация – новый уровень противостояния.



Одновременно ВЦИОМ перешёл от еженедельной публикации рейтинга о доверии президенту к ежемесячной. Это не потому, что желают скрыть правду, а потому, что за месяц виднее цифры падения рейтинга. Ведь по сформировавшимся политическим убеждениям народа за все нестроения в стране, от коррупции в Москве до наводнений и пожаров в Сибири, отвечает президент.

При этом обвинения против отмывания денег ФБК имени Навального начинаются именно сейчас, на растущей волне протестов, что выглядит как месть за политическую активность. Дело передаётся из МВД в СК, что комментируется в СМИ как попытка "слить дело". Не имеет значения, так это или нет, имеет значение, как это выглядит в глазах населения. А выглядит оно непонятно и формирует Навальному образ страдальца за правду. Очередная ошибка или очередная намеренность?

4. Протест стремятся превратить в праздник, концерт, веселье и развлечение. Это старый классический приём из арсенала Джина Шарпа: через эмоциональную раскраску для обывателей их втягивают в радикальное протестное движение, выдавая зевак за активных сторонников. Особенно если зевакам один раз дадут по рёбрам дубинкой, они из зрителей быстро становятся сочувствующими и соучастниками.

После концерта организаторы хотят провести шествие под видом гуляний. Это проба организационного ресурса. Для накачки массовости применяется приём убеждения в том, что митинг будет очень многочисленным. В большой толпе трусливый обыватель должен чувствовать себя в безопасности и быть более вовлечённым.

5. Протест по мере продолжения всё больше уходит от московской тематики к общефедеральной. При расширении его рамок будут выдвигаться всё более общие политические требования, отклонение которых повлечёт разъярённые требования "Путина в отставку!". Сейчас народ к этому не готов, но его скоординировано и методично подводят к этому состоянию.

Мы видим работу оркестра, но не видим дирижёра. Так раньше дирижёр стоял в оркестровой яме и его не видели из зала, но его видели оркестранты. Все московские протесты связаны с определёнными кланами во власти, имеющими влияние на информационную политику ведущих российских СМИ. Не только либеральных, но и вполне системных и официальных. Их позиция более сложная: различными сочетаниями из умолчаний и запоздалых или тенденциозных трактовок они работают на перехват управления общественным мнением оппозицией и её клановыми СМИ.

Во власти решили, что протест всё равно будет идти всю осень, и потому лучше к нему привыкнуть, как к шуму прибоя, и игнорировать. Оппозиция справедливо чувствует за этим растерянность власти и наращивает давление, тем более, что из самой власти ей активно помогают. Власть попала в такое положение, что теперь уже что бы она ни делала, ей будет только хуже. Разгонит – плохо, разрешит – плохо. Уступать нельзя, момент для пресечения упущен. Всё на руку оппозиции, которая становится на путь войны, а в войне переговоры не работают. В войне работают пушки.

Да, для такого результата лидеры криптолибералов работали системно и поэтапно. Вот она, пенсионная реформа, аукнулась во всей красе. Об этом предупреждал Сергей Кургинян, но был гласом вопиющего в пустыне. Все "бонусы" в виде повышения НДС, падения уровня жизни, роста цен и общественного недовольства – лишь дополнения к пенсионному психологическому шоку. Количество шоков перешло в качество социума. Теперь все бумеранги возвращаются.

Теперь все устали от несменяемости лиц в элите, от их барства, спеси и коррумпированности, от нарастающей бездарности управления и растущей неэффективности принимаемых решений. Народ надеялся на то, что перемены придут после выборов -2018, а теперь все поняли, что нужно ждать до 2024. Появилось чувство обманутости и упущенных лет. Началось отчуждение, обида, месть. И чем дальше, тем глубже всё это заходит.

Протесты в Москве своё дело делают, и не стоит думать, что их малочисленность не угрожает системе. Протесты – это как невылеченный насморк, перерастающий в пневмонию. Проблема в том, что сформированная искусственно политическая система не способна решать задачи развития общества в состоянии кризиса. И несистемная оппозиция – такая же деградировавшая и разложившаяся часть политической системы, как и системные партии и политики. Это единый организм.

Вся наша трагедия в том, что в обществе не существует созревших и конструктивных движений и сил, способных стать эффективной контрэлитой, способной перехватить повестку и решить то, что не решает элита. Протест перехвачен либералами, а это мошенники ещё большие, чем нынешние функционеры системы. Народу не из чего выбирать и не за кем следовать, и он начинает действовать назло всем, то есть иррационально. Деградация элиты повсеместна и тотальна, от системной части до несистемной. За кулисами все они слиты воедино и представляют собой одно целое.

Всё это превращает фарс протестов в трагедию. Протесты обречены на неудачу не потому, что их лидеры не получат легитимации. Они обречены на неудачу потому, что в обществе нет сил, способных решить насущные задачи. Перехват власти оппозицией будет лишь сменой свиней у кормушки, но не Скорой помощью протестующим и их симпатизантам. Мы видим, как к власти рвутся те, кто используя ненависть к коррупции и трусливой бюрократии, стремится превратить Россию в Украину. Точнее в бывший СССР с множеством украин.

Потом опять все будут говорить, что хотели как лучше. Навального будут проклинать как Ельцина, Соболь – как Собчака, Гудкова – как Гавриила Попова, а Яшина – как Егора Гайдара. Митинги начала 90-х были намного более многочисленными, чем нынешние. КПСС сбросили, но стало только хуже. Новое зло оказалось хуже прежнего.

Нынешняя элита уверена, что на фоне надвигающегося глобального кризиса никто не сможет сделать в России экономически лучше. И потому сейчас её главная задача – день простоять да ночь продержаться. И потому держать и не пущать. Это у них называется "стабильность".

Никогда такая тактика не спасала от революции, и тут уже кризис верхов, не способных управлять по-старому, совпадающий с нежеланием масс жить по-старому, вполне способен привести к очередной революции. Со всеми последующими прелестями типа гражданской войны, распада страны и вымиранием от нищеты миллионов глупых граждан, веривших в то, что они делают благое дело.

Система может дойти до такого состояния, что потребуются досрочные выборы всех, от Думы до президента. Не факт, что это непременно будет, этого постараются всми силами не допустить – просто вероятность такого сценария возрастает. Ясно одно – действующая элита себя исчерпала и не способна решить насущные задачи общества, хотя очень хочет остаться на следующий исторический период и всё для этого делает. Но уже не получается так, как хотели. Чем дольше она у власти, тем больше растёт потенциал разрушения страны.

Вопрос ротации элит уже перезрел, с этим нельзя тянуть до 2022 – 2024 года. До 2018 года казалось, что косметические смены министров в правительстве способны спустить пар недовольства и дать возможность спокойно переизбраться основным элитариям. Сейчас этого уже недостаточно, а позже уже и это может не помочь. Если насморк не лечить, он непременно перейдёт в пневмонию.

Если смену системных партий переносить на после 2024 года, сам трансфер может оказаться под угрозой Болотной площади. Но время уже упущено, и потому власть попала в ловушку дефицита времени. Теперь надежды на то, что ЕР с ЛДПР и КПРФ обеспечат в глазах общества легитимность новой Думы подобны надеждам на то, что Всевышний пошлёт дождь на полыхающую сибирскую тайгу. На выборах можно дать нужную картинку, но вот как отнесётся к ней привыкшее к протестам общество – большой вопрос.

Организаторы протеста стремятся свести все разноплановые потоки недовольства в один, как ручейки сливаются в реку. Этому слиянию они стараются придать характер весёлого и азартного праздника. Кровь, появившаяся на более поздней стадии сценария, станет шоком и поставит всех в безвыходное положение.

Все, кто грезят участием в протестах решить какие-то вопросы несправедливости, молоды и не помнят ни 17-го, ни 91-го. Они даже истории не знают. У революции выросли новые дети, которые будут ею пожраны с такой же неотвратимостью, как и все прежние. Экклезиаст прав: ничего нового под Солнцем не происходит. Московский протест, породив резонанс, способен стать спичкой у бочки с порохом. Только вот когда рванёт, поджигателям будет не до веселья.

А. Халдей



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